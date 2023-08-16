«Ведомости» узнали срок внесения проекта об онлайн-торговле алкоголем

Минфин предложил наказывать за несоблюдение правил онлайн-продажи алкоголя только продавца, но в ФАС предложили внести правки об ответственности всех лиц. Законопроект внесут на рассмотрение депутатов осенью

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Обновленный законопроект об онлайн-торговле алкоголем внесут в Госдуму в осеннюю сессию, пишут «Ведомости» со ссылкой на близкий к администрации президента источник и собеседника в отраслевой ассоциации.

Первый собеседник отметил, что перед внесением следует изучить, как на такую инициативу отреагируют россияне. По его мнению, идея получит одобрения большинства, но предстоит еще доработать некоторые детали проекта, на которые уже указали ведомства, в том числе Минфин.

Минфин концептуально поддержал инициативу при условии обеспечения достаточного уровня контроля, законопроект, таким образом, может быть поддержан после доработки. Кроме того, о концептуальной поддержке предложения сообщили в своих заключениях Минпромторг, Роскомнадзор и Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (РАР).

Вместе с тем, Минфин предложил определить именно продавца в качестве ответственного за несоблюдение запретов и ограничений, «вне зависимости от того, кто будет осуществлять доставку». Таким образом, за продажу алкоголя несовершеннолетнему или доставку в ночное время накажут именно магазин и продавца, а не онлайн-площадку. Представитель ведомства подтвердил изданию, что маркетплейсы будут выведены из-под ответственности за нарушения при онлайн-продаже, ее будет нести только продавец, как лицо, имеющее лицензию.

Но ФАС вынес иное решение. Ведомство предложило дополнить инициативу «положениями об ответственности всех лиц, участвующих в процессе продажи и доставки потребителям алкогольной продукции дистанционным способом». Если лица, осуществлявшие непосредственную передачу покупателю, будут выведены из-под ответственности, это может «привести к недостижению целей [законопроекта], поскольку алкогольная продукция может реализовываться несовершеннолетним», счел регулятор.

Сейчас в России продажа алкоголя дистанционным способом запрещена. автором законопроекта о легализации стал сенатор Андрей Клишас, он направил соответствующий проект в правительство в июне.

Согласно документу, будет создан специальный реестр сайтов компаний, которые вправе дистанционно продавать алкоголь в рознице. За включение в него компании должны заплатить государственную пошлину. Для покупки алкоголя пользователю будет необходимо заключить договор, подтвердив перед этим свой возраст с помощью учетной записи в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Возраст еще раз будет проверен во время передачи алкоголя клиенту в формате QR-кода на экране его телефона или числового кода. Возраст можно будет также подтвердить с помощью документа, который позволяет это сделать (паспорт, водительские права и др.). Если покупатель не сможет подтвердить свой возраст, то договор купли-продажи расторгается. В таком случае деньги вернутся ему не позднее чем через десять дней.

Однако в середине июля Клишас отозвал свой законопроект.



