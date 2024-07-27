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Объединение и развод в Wildberries ,  
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Глава DNS предупредил Бакальчук о риске потери WB из-за слияния с Russ

Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Дмитрий Алексеев проанализировал слияние WB и Russ и вклад каждой компании в объединенную РВБ. По мнению бизнесмена, WB передаст в нее гораздо больше, чем Russ, а что при этом даст объединение маркетплейсу — неясно
Дмитрий Алексеев
Дмитрий Алексеев (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев назвал «удивительной» и «беспрецедентной» ситуацию с маркетплейсом Wildberries на фоне разногласий владельцев, Татьяны и Владислава Бакальчук, возникших в период слияния WB и компании — оператора наружной рекламы Russ. В своем телеграм-канале бизнесмен раскрыл свое видение ситуации.

Он отметил, что WB на рынке воспринимали «как семейный бизнес» с равнозначным вкладом партнеров, Татьяна Бакальчук говорила, что «весь бэкофис и операционная деятельность» компании были на ее супруге. Он также подверг сомнению то, что Владиславу принадлежит 1% акций, как утверждает владелица, поскольку у семьи Бакальчук нет брачного договора, а «согласно Семейному кодексу, имущество супругов, нажитое ими во время брака, является общим независимо от того, на имя кого из них оно оформлено». Владислав Бакальчук говорил, что в случае развода супругов бизнес будет поделен поровну.

«Кажется, что WB, принадлежащий селф-мейд женщине, — это часть PR-стратегии, причем хорошей. Одна проблема: Татьяна — и собственник, и гендиректор ООО «Вайлдберриз» — становится узким местом. Она может единолично принимать любые решения, даже не очень правильные. Помешать этому невозможно», — отметил Алексеев.

Состояние Алексеева Forbes оценивает в $1,3 млрд, Бакальчук — в $7,4 млрд. Она возглавляет прошлогодний рейтинг богатейших женщин России, который составляет журнал.

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Технологии и медиа
Татьяна Бакальчук


Он задался вопросом, что дает Wildberries объединение с Russ. Алексеев пишет, что в создаваемом ООО «РВБ» 65% будет принадлежать ООО «Вайлдберриз», 35% — головной структуре Russ ООО «Стинн», туда же передадут 27 «дочек» «Вайлдберриз» (которые отвечают за логистику, разработку и т. д. — то есть это «основа бизнеса WB»). Кроме того, на РВБ перезаключаются договоры с контрагентами маркетплейса, и таким образом, весь бизнес WB переводится на это вновь созданное ООО. Как заключает Алексеев, у «ООО «Вайлдберриз» останутся только права на торговые знаки и сайт, но это тоже можно быстро переоформить, и мы не знаем, запущен ли этот процесс».

Далее бизнесмен анализирует, «что внесла в ООО «РВБ» группа Russ». Исходя из уставного капитала ООО, речь идет о 7 млн руб. Стоимость WB совладелец DNS оценивает в $10 млрд — исходя из стоимости его конкурента Ozon на рынке.

«Если все это произойдет, точнее, допроизойдет то, что осталось. То Татьяна Бакальчук не просто подарит 35% от 10-миллиардного (в долларах!) бизнеса за 7 млн руб., но и может вовсе потерять контроль над WB. Дело в том, что директор ООО «РВБ» сейчас — [исполнительный директор] Роберт Мирзоян из Russ и зарегистрировано оно по юрадресу группы Russ (документация хранится там). А вы обратили внимание, что доля Russ в ООО «РВБ» именно 35%, и это на 1,7% больше 1/3. Это сильные позиции в корпоративных войнах, и сместить Роберта Мирзояна будет трудно», — заключил Алексеев.

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Бизнес
Татьяна Бакальчук

В июне Russ и WB объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». По словам источников РБК, Бакальчук должна была занять пост гендиректора будущей объединенной группы компаний, а Мирзоян — должность главного исполнительного директора.

23 июля Владислав Бакальчук провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» WB Робертом и его братом Леваном Мирзояном. Кадыров пообещал помочь «защитить законный бизнес» и вернуть Татьяну Бакальчук в семью.

Основательница Wildberries в ответ заявила, что ее не нужно ни от кого спасать, и сообщила о начале бракоразводного процесса с мужем, с которым она была вместе с начала 2000-х.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владислав Бакальчук Татьяна Бакальчук Wildberries Russ Outdoor DNS
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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