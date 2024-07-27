Глава DNS предупредил Бакальчук о риске потери WB из-за слияния с Russ

Дмитрий Алексеев проанализировал слияние WB и Russ и вклад каждой компании в объединенную РВБ. По мнению бизнесмена, WB передаст в нее гораздо больше, чем Russ, а что при этом даст объединение маркетплейсу — неясно

Дмитрий Алексеев (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев назвал «удивительной» и «беспрецедентной» ситуацию с маркетплейсом Wildberries на фоне разногласий владельцев, Татьяны и Владислава Бакальчук, возникших в период слияния WB и компании — оператора наружной рекламы Russ. В своем телеграм-канале бизнесмен раскрыл свое видение ситуации.

Он отметил, что WB на рынке воспринимали «как семейный бизнес» с равнозначным вкладом партнеров, Татьяна Бакальчук говорила, что «весь бэкофис и операционная деятельность» компании были на ее супруге. Он также подверг сомнению то, что Владиславу принадлежит 1% акций, как утверждает владелица, поскольку у семьи Бакальчук нет брачного договора, а «согласно Семейному кодексу, имущество супругов, нажитое ими во время брака, является общим независимо от того, на имя кого из них оно оформлено». Владислав Бакальчук говорил, что в случае развода супругов бизнес будет поделен поровну.

«Кажется, что WB, принадлежащий селф-мейд женщине, — это часть PR-стратегии, причем хорошей. Одна проблема: Татьяна — и собственник, и гендиректор ООО «Вайлдберриз» — становится узким местом. Она может единолично принимать любые решения, даже не очень правильные. Помешать этому невозможно», — отметил Алексеев.

Состояние Алексеева Forbes оценивает в $1,3 млрд, Бакальчук — в $7,4 млрд. Она возглавляет прошлогодний рейтинг богатейших женщин России, который составляет журнал.

Он задался вопросом, что дает Wildberries объединение с Russ. Алексеев пишет, что в создаваемом ООО «РВБ» 65% будет принадлежать ООО «Вайлдберриз», 35% — головной структуре Russ ООО «Стинн», туда же передадут 27 «дочек» «Вайлдберриз» (которые отвечают за логистику, разработку и т. д. — то есть это «основа бизнеса WB»). Кроме того, на РВБ перезаключаются договоры с контрагентами маркетплейса, и таким образом, весь бизнес WB переводится на это вновь созданное ООО. Как заключает Алексеев, у «ООО «Вайлдберриз» останутся только права на торговые знаки и сайт, но это тоже можно быстро переоформить, и мы не знаем, запущен ли этот процесс».

Далее бизнесмен анализирует, «что внесла в ООО «РВБ» группа Russ». Исходя из уставного капитала ООО, речь идет о 7 млн руб. Стоимость WB совладелец DNS оценивает в $10 млрд — исходя из стоимости его конкурента Ozon на рынке.

«Если все это произойдет, точнее, допроизойдет то, что осталось. То Татьяна Бакальчук не просто подарит 35% от 10-миллиардного (в долларах!) бизнеса за 7 млн руб., но и может вовсе потерять контроль над WB. Дело в том, что директор ООО «РВБ» сейчас — [исполнительный директор] Роберт Мирзоян из Russ и зарегистрировано оно по юрадресу группы Russ (документация хранится там). А вы обратили внимание, что доля Russ в ООО «РВБ» именно 35%, и это на 1,7% больше 1/3. Это сильные позиции в корпоративных войнах, и сместить Роберта Мирзояна будет трудно», — заключил Алексеев.

В июне Russ и WB объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». По словам источников РБК, Бакальчук должна была занять пост гендиректора будущей объединенной группы компаний, а Мирзоян — должность главного исполнительного директора.

23 июля Владислав Бакальчук провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» WB Робертом и его братом Леваном Мирзояном. Кадыров пообещал помочь «защитить законный бизнес» и вернуть Татьяну Бакальчук в семью.

Основательница Wildberries в ответ заявила, что ее не нужно ни от кого спасать, и сообщила о начале бракоразводного процесса с мужем, с которым она была вместе с начала 2000-х.