 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Бакальчук рассказал, как будет делиться Wildberries в случае развода

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Wildberries будет разделена между супругами поровну в случае раздела бизнеса, заявил Владислав Бакальчук в интервью РБК. При этом 99% компании принадлежит Татьяне и только 1% — ее мужу
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В случае раздела Wildberries компания будет поделена «50 на 50», убежден Владислав Бакальчук, супруг главы Wildberries Татьяны Бакальчук. Об этом он заявил в интервью РБК. У них с Татьяной не заключен брачный договор, поэтому все имущество делится пополам. Он также выразил надежду, что у них с Татьяной получится договориться о разделе без суда.

Владислав Бакальчук — РБК: «Я идеализировал супругу»
Бизнес
Владислав Бакальчук

После сообщения главы Чечни Рамзана Кадырова в Telegram о рейдерском захвате в Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о разводе с супругом. «Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — написала она в своем канале.

Бакальчук рассказал, как будет делиться Wildberries в случае развода
Video

Согласно ЕГРЮЛ, Владиславу Бакальчуку принадлежит только 1% в ООО «Вайлдберриз», Татьяне — 99%. Но статус супругов «фактически приравнивает» их доли друг к другу в случае раздела бизнеса, пояснили РБК опрошенные юристы.

В Кремле заявили, что не видели обращение Кадырова о захвате Wildberries
Общество
Дмитрий Песков

Российское право предусматривает законный режим имущества супругов — это режим совместной собственности. В такой собственности доли не выделены и все совместно нажитое имущество безраздельно принадлежит обоим супругам на 100%, они выступают «фактически как единый субъект», объясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай.

Законный режим можно изменить внесудебно — брачным договором или соглашением о разделе имущества — либо выделить доли в супружеской собственности в судебном порядке. Такими договорами можно предусмотреть и раздельную собственность супругов, и значительно более сложные конструкции, рассуждает Тягай. Благодаря им, в частности, супруги могут обеспечивать себе свободу и независимость в части распоряжения личной собственностью без согласия второго супруга.

Бакальчук заявила, что «спасать ее ни от кого не нужно»
Бизнес

«Таким образом, в данной ситуации, независимо от сведений из ЕГРЮЛ, ключевое значение имеет то, существует ли между супругами брачный контракт или соглашение о разделе имущества», — указывает она.

При этом чем дороже и крупнее супружеское имущество и чем сложнее структура корпоративных активов в составе такого имущества, тем больше риск, что семейный спор может превратиться в настоящую корпоративную войну, подчеркнула эксперт: «В таком случае все отношения супругов придется рассматривать в двух плоскостях одновременно: бракоразводной и коммерческо-корпоративной. И рассматривать под лупой: как формировалось имущество, как строился бизнес, как реструктурировался — были ли испрошены и получены необходимые согласия, как «легендировались» все корпоративные изменения, предшествовавшие семейному конфликту».

Кадыров поручил защитить Wildberries от «наглого рейдерского захвата»
Бизнес

Если предмет спора — корпоративный актив, то, помимо определения права собственности на него, супругам приходится состязаться и в защите своих деловых и корпоративных интересов: управлении бизнесом, получении доступа к информации, извлечении и распределении прибыли и др. Причем последнее, по словам Тягай, зависит не только от семейно-правового регулирования, но и от корпоративных инструментов и ограничений. «Даже самый очевидный принцип «раздела 50/50» может вместо равенства интересов обоих супругов обеспечить скорее корпоративный дедлок и навредить «живому», а особенно — операционному бизнесу», — заключила она.

При этом статус супругов не влияет на порядок принятия решений о создании совместных компаний и переводе дочерних структур под объединенное юрлицо. Подобные вопросы решаются в соответствии с уставом ООО «Вайлдберриз», указывает Владислав Чуканов, корпоративный юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School. «Устав устанавливает, какое количество голосов необходимо, и необходимо ли вообще, для одобрения сделки по созданию совместного предприятия и передаче долей в дочерних компаниях. Кроме того, на вопрос может влиять также корпоративный договор, если он заключен между участниками — супругами», — поясняет юрист.

Чуканов назвал «потенциально возможным» возврат дочерних компаний из-под объединенного юрлица в основную структуру, но это также зависит от содержания устава компании, корпоративного договора (при наличии), а также от условий сделок, которыми непосредственно передавались доли в дочерних обществах, оговорился он.

Суд приговорил журналиста Михаила Зыгаря к 8,5 годам

Госдума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику

Певец Шарлот внесен в реестр экстремистов и террористов

Что известно о сделке Wildberries, которую Кадыров назвал «рейдерским захватом»

Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа

YouTube заблокировал канал Мосбиржи

АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой Lada Vesta на метане

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Исследователи назвали причины сокращения потребления вина
Авторы
Теги
Компании
Персоны
Александр Ситюков Александр Ситюков, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Wildberries Татьяна Бакальчук Russ Outdoor развод Владислав Бакальчук Рамзан Кадыров
ООО "Вайлдберриз"
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
Материалы по теме
Муж Бакальчук заявил о намерении «бороться за свою семью»
Бизнес
Бакальчук ответила мужу: «Это не рейдерский захват. Это развод»
Бизнес
Wildberries зафиксировала в оферте передачу обязательств компании РВБ
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 95,46 (-0,3) Инвестиции, 23 июл, 18:20 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 87,3 (-0,48) Инвестиции, 23 июл, 18:20
В Польше исключили принятие Украины в ЕС без решения по Волынской резне Политика, 00:36
В Испании приговорили пенсионера, пославшего бомбу в посольство Украины Политика, 00:08
Приложение Avito вернулось в AppStore Технологии и медиа, 00:08
«Единая Россия» начала оценку портфеля партийных проектов Политика, 00:00
Левые партии во Франции выдвинули кандидата на пост премьера Политика, 23 июл, 23:50
В Белгородской области мужчина подорвался в опасной зоне Общество, 23 июл, 23:36
Бакальчук рассказал, как будет делиться Wildberries в случае развода Технологии и медиа, 23 июл, 23:21
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Путину подарили дамасский меч Политика, 23 июл, 23:20
Россиянина обвинили в попытке «разжечь вражду» на Олимпиаде в Париже Общество, 23 июл, 23:03
Киркоров сообщил, что выбрался из ущелья и добрался до отеля Общество, 23 июл, 22:54
На Украине телеведущего задержали за призывы сопротивляться мобилизации Политика, 23 июл, 22:29
Во Франции произошел рост заболеваемости коронавирусом накануне Олимпиады Спорт, 23 июл, 22:24
Bloomberg узнал о двух вариантах заморозки активов России в ЕС из-за США Политика, 23 июл, 22:10
Владислав Бакальчук заявил об отстранении от управления Wildberries Технологии и медиа, 23 июл, 22:10