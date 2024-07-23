Бакальчук рассказал, как будет делиться Wildberries в случае развода
В случае раздела Wildberries компания будет поделена «50 на 50», убежден Владислав Бакальчук, супруг главы Wildberries Татьяны Бакальчук. Об этом он заявил в интервью РБК. У них с Татьяной не заключен брачный договор, поэтому все имущество делится пополам. Он также выразил надежду, что у них с Татьяной получится договориться о разделе без суда.
После сообщения главы Чечни Рамзана Кадырова в Telegram о рейдерском захвате в Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о разводе с супругом. «Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — написала она в своем канале.
Согласно ЕГРЮЛ, Владиславу Бакальчуку принадлежит только 1% в ООО «Вайлдберриз», Татьяне — 99%. Но статус супругов «фактически приравнивает» их доли друг к другу в случае раздела бизнеса, пояснили РБК опрошенные юристы.
Российское право предусматривает законный режим имущества супругов — это режим совместной собственности. В такой собственности доли не выделены и все совместно нажитое имущество безраздельно принадлежит обоим супругам на 100%, они выступают «фактически как единый субъект», объясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай.
Законный режим можно изменить внесудебно — брачным договором или соглашением о разделе имущества — либо выделить доли в супружеской собственности в судебном порядке. Такими договорами можно предусмотреть и раздельную собственность супругов, и значительно более сложные конструкции, рассуждает Тягай. Благодаря им, в частности, супруги могут обеспечивать себе свободу и независимость в части распоряжения личной собственностью без согласия второго супруга.
«Таким образом, в данной ситуации, независимо от сведений из ЕГРЮЛ, ключевое значение имеет то, существует ли между супругами брачный контракт или соглашение о разделе имущества», — указывает она.
При этом чем дороже и крупнее супружеское имущество и чем сложнее структура корпоративных активов в составе такого имущества, тем больше риск, что семейный спор может превратиться в настоящую корпоративную войну, подчеркнула эксперт: «В таком случае все отношения супругов придется рассматривать в двух плоскостях одновременно: бракоразводной и коммерческо-корпоративной. И рассматривать под лупой: как формировалось имущество, как строился бизнес, как реструктурировался — были ли испрошены и получены необходимые согласия, как «легендировались» все корпоративные изменения, предшествовавшие семейному конфликту».
Если предмет спора — корпоративный актив, то, помимо определения права собственности на него, супругам приходится состязаться и в защите своих деловых и корпоративных интересов: управлении бизнесом, получении доступа к информации, извлечении и распределении прибыли и др. Причем последнее, по словам Тягай, зависит не только от семейно-правового регулирования, но и от корпоративных инструментов и ограничений. «Даже самый очевидный принцип «раздела 50/50» может вместо равенства интересов обоих супругов обеспечить скорее корпоративный дедлок и навредить «живому», а особенно — операционному бизнесу», — заключила она.
При этом статус супругов не влияет на порядок принятия решений о создании совместных компаний и переводе дочерних структур под объединенное юрлицо. Подобные вопросы решаются в соответствии с уставом ООО «Вайлдберриз», указывает Владислав Чуканов, корпоративный юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School. «Устав устанавливает, какое количество голосов необходимо, и необходимо ли вообще, для одобрения сделки по созданию совместного предприятия и передаче долей в дочерних компаниях. Кроме того, на вопрос может влиять также корпоративный договор, если он заключен между участниками — супругами», — поясняет юрист.
Чуканов назвал «потенциально возможным» возврат дочерних компаний из-под объединенного юрлица в основную структуру, но это также зависит от содержания устава компании, корпоративного договора (при наличии), а также от условий сделок, которыми непосредственно передавались доли в дочерних обществах, оговорился он.
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