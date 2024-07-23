Владислав Бакальчук заявил об отстранении от управления Wildberries

Сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука отстранили от управления компанией. Создание объединенной с Russ компании велось без него, рассказал он в интервью РБК

Татьяна Бакальчук (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Владислав Бакальчук, супруг главы Wildberries Татьяны Бакальчук, в июле был отстранен от управления бизнесом, рассказал он в интервью РБК.

«Она меня заблокировала», — ответил Владислав Бакальчук на вопрос, продолжает ли он участвовать в управлении финансовым и операционным блоками компании.

В Wildberries происходит «откровенный и наглый рейдерский захват», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале во вторник, 23 июля. На размещенном видео — Владислав Бакальчук, сооснователь маркетплейса Wildberries и муж Татьяны Бакальчук, самой богатой предпринимательницы России по версии Forbes. Как написал Кадыров, «жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможности увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее». Он указал, что «с начала июля путем юридических махинаций [активы Wildberries] спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor». «Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоянов, а также нескольких известных кавказцев», — добавил Кадыров.

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При этом сама Татьяна Бакальчук заявила в своем телеграм-канале, что «это не рейдерский захват», а развод. «С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — написала она.

«Когда Татьяна ушла из дома, я в принципе увидел, что она общается с Леваном Мирзояном. Первого апреля. Я просто увидел, что она общается с ними. Почему общается, не понимал. А потом уже догадывался, что намерения у них недобрые. Многие тоже видели это», — заявил Владислав Бакальчук в разговоре с РБК.

По его словам, о создании совместной компании договорились без него: «Они уже обо всем договорились, сходили к президенту и поставили меня перед фактом». В середине июня РБК писал, что объединение Wildberries и Russ было одобрено правительством, а куратором проекта назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин. Позже Forbes писал, что объединение компаний было одобрено президентом страны Владимиром Путиным. При этом Бакальчук подчеркнул, что письмо президенту было «не про сделку, а про совместный проект».

«Я хотел, чтобы сделка была прозрачной. Мы три раза встречались, предлагали всякие условия, но никакой конкретики не было. Потом в какой-то момент со мной просто перестали общаться. Поняли, что если я не соглашаюсь, то сделают все без меня. Потом я уже все узнавал по факту, что создали компанию, в которой 35% у Russ Outdoor, 65% — у Wildberries».

В процессе обсуждения с Владиславом планов по объединению в рамках создания совместной компании ему и Татьяне предлагали по 10%, а 80% — Russ. Он также рассказал, что сотрудникам Wildberries «под страхом увольнения» запретили с ним общаться, а часть уволили из-за связи с ним. «Я считаю, это решение Левана Мирзояна (его называют одним из бенефициаров владеющего Russ ООО «Стинн»)», — предположил Владислав.