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Forbes составил рейтинг 20 богатейших женщин России

Forbes: лидером рейтинга богатейших женщин осталась глава Wildberries Бакальчук
Лидером рейтинга богатейших женщин России, как и в 2021 году, стала основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Совокупное состояние участниц списка увеличилось до рекордных $25,7 млрд
Татьяна Бакальчук
Татьяна Бакальчук (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Журнал Forbes составил рейтинг 20 богатейших женщин России в 2023 году. Лидером рейтинга, как и два года назад, стала основательница Wildberries и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук. Ее капитал составители рейтинга оценили в $7 млрд.

По данным Forbes, совокупное состояние участниц списка достигло рекордной цифры — $25,7 млрд (результат 2021 года, когда составляли предыдущий рейтинг, — $25,3 млрд).

Кроме того, в рейтинге оказалось семь участниц с оценкой капитала выше $1 млрд. До этого в списке было не более трех женщин-миллиардеров.

Полный список богатейших женщин России по версии журнала выглядит так:
 

Татьяна Бакальчук
Татьяна Бакальчук (Фото: РБК)

1-е место: Татьяна Бакальчук, владелец и гендиректор Wildberries. Капитал: доля 99% Wildberries. Оценка капитала от Forbes — $7 млрд.

2-е место. Татьяна Литвиненко, супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко. Капитал: 20,6% акций «Фосагро». Оценка Forbes — $2,8 млрд.
 

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Варвара Скоч
Варвара Скоч (Фото: likhachvarvara / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

3-е место. Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча. В декабре 2020 года она стала владелицей 15% доли в холдинге USM. Оценка Forbes — $2,5 млрд.
 

Марина Мордашова
Марина Мордашова (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

4-е место. Марина Мордашова, супруга гендиректора холдинга «Севергрупп» Алексея Мордашова. Владеет 52% акций Nordgold. Оценка Forbes — $1,85 млрд.

5-е место. Лидия Михайлова. Контролирует вместе с сыновьями более 80% акций группы «Черкизово». Оценка Forbes — $1,55 млрд.
 

Елена Батурина
Елена Батурина (Фото: Андрей Любимов / РБК)

6-е место. Елена Батурина, президент девелоперской компании Inteco Management, вдова мэра Москвы Юрия Лужкова. Оценка Forbes — $1,3 млрд.
 

Виктория Михельсон
Виктория Михельсон (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

7-е место. Виктория Михельсон, дочь основателя НОВАТЭКа Леонида Михельсона. Владеет 2,3% акций НОВАТЭКа. Оценка Forbes — $1,2 млрд.
 

Евгения Гурьева
Евгения Гурьева (Фото: из личного архива)

8-е место Евгения Гурьева, супруга основателя группы «Фосагро» Андрея Гурьева. Владеет 4,82% акций «Фосагро». Оценка Forbes — $875 млн.
 

Екатерина Федун
Екатерина Федун (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

9-е место. Екатерина Федун, дочь совладельца нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонида Федуна. Владеет 1,2% акций ЛУКОЙЛа. Оценка Forbes — $800 млн.
 

Людмила Коган
Людмила Коган (Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»)

10-е место. Людмила Коган, вдова основного владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана. После смерти мужа владеет около 82% акций банка «Уралсиб», «БФА-Девелопмент». Оценка капитала Forbes — $725 млн.

11-е место. Лидия Сультеева. Жена совладельца и председателя совета директоров ТАИФ Рустема Сультеева. Лидии Сультеевой принадлежит 50% в компании «Вулкан», владевшей долей в АО «ТАИФ». В октябре 2021 года группа «Сибур» объединила активы с АО «ТАИФ». Совладельцы АО «ТАИФ», в их числе Сультеев и его жена, получили 15% акций «Сибура» и облигации компании почти на $3 млрд. Оценка капитала Forbes — $675 млн.

12-е место. Ольга Белявцева. Бывший акционер производителя соков «Лебедянский». Владеет 35-процентной долей в производителе детского питания и минеральной воды «Прогресс» (бренды «ФрутоНяня» и «Липецкий бювет»). Ей также принадлежат компания «Агроном-Сад», выращивающая яблоки, и производитель пластмассовых крышек и колпачков «Бипласт». Оценка капитала Forbes — $600 млн.

13-е место. Елена Рыболовлева. Бывшая жена Дмитрия Рыболовлева. Вошла в рейтинг в 2016 году благодаря окончанию судебной тяжбы с бывшим мужем, которая закончилась мировым соглашением. Оценка капитала — $600 млн.

14-е место. Татьяна Ковальчук. Супруга совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука. Через компанию «Большой дом 9», где ее доля составляет 49,9%, опосредованно контролирует 32,3% крупнейшего российского страховщика — группы СОГАЗ. Оценка капитала Forbes — $600 млн.

15-е место. Лилия Ротенберг, дочь миллиардера Аркадия Ротенберга. Владеет 33% «ТПС Реал Эстейт Холдинг Лимитед», которой принадлежат шесть ТРЦ в Москве, Краснодаре, Сочи и Новосибирске общей площадью около 1 млн кв. м

16-е место. Татьяна Кузнецова, заместитель председателя правления ПАО «НОВАТЭК». Владеет 0,19% акций компании и средствами от продажи доли в компании (в 2005 году ей принадлежало 2,75% акций НОВАТЭКа). Оценка капитала Forbes — $450 млн.

17-е место. Лариса Алекперова, жена президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Владеет 0,2% акций компании, еще 10% ей принадлежит в «Соверменных инвестиционных системах». Оценка капитала Forbes — $425 млн.

18-е место. Марина Седых, генеральный директор «ИНК-Капитала». Владеет 10,6% «ИНК-Капитала». Оценка капитала Forbes — $425 млн.

19-е и 20-е места — Мария и Татьяна Филевы, дочери основателей холдинга «Группа компаний С7» (S7) Владислава и Наталии Филевых. Каждой принадлежит по 25% акций «Группы компаний C7». Мария Филева с начала июля 2023 года является генеральным директором новой компании «С7 Маркет», заявленная сфера деятельности которой — «торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет», Татьяна до октября 2022 года была генеральным директором холдинга «Группа компаний С7». Оценка капитала Forbes — $400 млн.

Последний раз рейтинг богатейших женщин России Forbes составлял в 2021 году, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук тогда впервые стала его лидером, подвинув на вторую строчку вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину (сейчас — на шестом месте).

Третье место в рейтинге заняла совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова и ее семья (капитал на тот момент, по оценке Forbes, $1,3 млрд), четвертое — дочь совладельца нефтяной компании ЛУКОЙЛ и футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна Екатерина Федун (с оценкой в $900 млн). Замыкала пятерку лидеров рейтинга совладелица сети дискаунтеров «Светофор» Валентина Шнайдер и семья ($650 млн), которая сейчас в рейтинг не попала.

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