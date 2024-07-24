Бакальчук ответила на претензии мужа по сделке с Russ и увольнению топов

Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries, рассказала свою версию конфликта с супругом Владиславом. Накануне он заявил о рейдерстве в отношении компании и ухудшении финпоказателей на фоне прихода менеджмента Russ

Татьяна Бакальчук (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Wildberries происходит «откровенный и наглый рейдерский захват», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале во вторник, 23 июля. Так он отреагировал на приезд к нему Владислава Бакальчука, сооснователя крупнейшего российского маркетплейса. Кадыров написал, что активы Wildberries «с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor». «Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоянов, а также нескольких известных кавказцев», — добавил глава Чечни.

Сам бизнесмен в интервью РБК позднее рассказал, что сделка между Wildberries и Russ незаконна, а его женой — Татьяной Бакальчук — манипулируют. Также он заявил, что изменения в компании уже отразились на ее результатах: «Рост выручки замедляется сильно в показателях год к году. То есть если в начале июля годовой рост там был 67%, вот, а сейчас уже 50%».

Сама Татьяна Бакальчук заявления супруга и главы Чечни опровергла — «это не рейдерский захват, это развод».

В комментарии для РБК она ответила и на другие доводы супруга.

О сделке с Russ

«Мы с командой на протяжении 20 лет создавали бизнес, главная задача которого — развитие предпринимательства и создание возможностей для всех. Все эти годы наша компания старалась создавать лучшие условия для наших партнеров и клиентов. И сейчас настало время трансформации: те возможности, которые есть с точки зрения использования рекламных инструментов Russ, позволяют нам создать абсолютно новый вид высокотехнологичного российского бизнеса мирового уровня».

О версии с рейдерским захватом компании

«Я не понимаю, для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей. И у меня, и у детей все хорошо. Мне очень жаль, что семейные трудности стали достоянием общественности».

Об увольнении топ-менеджмента Wildberries

«При объединении наших компаний — Wildberries и Russ — команда, которая строила вместе со мной бренд WB, осталась с тем же или с расширенным функционалом.

Директора наших рекламных инструментов и платформы Егор Пчелинцев, Людмила Марлье, Наталья Лукьянова продолжат и далее занимается рекламой, новыми инструментами для клиентов и партнеров. А наш legal Юлия Николаева продолжает вести юридическое сопровождение всех бизнес-подразделений Wildberries. Расширит свой функционал Кристина Спирева, исполнительный директор Wildberries. Коммерческий директор компании Дмитрий Глазихин возглавит процесс развития лучших продуктов для наших партнеров.

Екатерина Сотник, Евгений Бусарев займутся усовершенствованием систем взаимодействия предпринимателей с площадкой Wildberries.

И еще очень многие коллеги, которые вместе со мной строили компанию,

продолжат свою работу без изменений. Часть позиций в объединенной структуре с учетом возникновения новых задач мы закрываем профессионалами с рынка.

Так, на объединенный юридический блок в должности заместителя директора по правовым вопросам вышел Андрей Донцов, специалист по корпоративному праву».

Об ухудшении показателей Wildberries

«Это не соответствует действительности. Что касается наших бизнес-показателей, то только за первую половину текущего года оборот Wildberries вырос на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом пиковые значения прироста пришлись на февраль, апрель и июнь. И нам удалось сократить общее время доставки по России на 7%».

О вероятности бракоразводного процесса

«Мне жаль, что Владислав принял решение рассказать о наших личных отношениях на всю страну. Со своей стороны, позвольте, оставлю подробности бракоразводного процесса при себе».