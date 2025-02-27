«Русская сталь» указала на риски для металлургов из-за простоя вагонов

«Русская Сталь» предупредила о рисках из-за введенных РЖД ограничений на прием порожних вагонов. Металлурги опасаются нарушения производственных процессов и «серьезных экономических последствий».

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Ассоциация «Русская Сталь», объединяющая крупнейшие металлургические предприятия России, направила письмо в Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) с просьбой обсудить введенные РЖД ограничения на прием порожних вагонов (РБК ознакомился с письмом, его подлинность подтвердил источник в отрасли). По мнению металлургов, эти меры затрудняют логистику и оказывают негативное влияние на производство, особенно на предприятиях непрерывного цикла. В ассоциацию входят крупнейшие производители, включая «Северсталь» (CHMF), НЛМК (NLMK), ММК (MAGN) и Evraz (все члены «Русской Стали» производят 98% российского чугуна, около 90% стали, около 63% труб, а также значительную долю сырья для металлургической промышленности).

В ассоциации считают, что ситуация может привести к «серьезным экономическим последствиям». Чтобы минимизировать риски, металлурги предложили организовать встречу с участием транспортной комиссии «Русской Стали» для поиска решений по снижению простоев порожних и груженых вагонов на путях необщего пользования (к ним относятся, например, подъездные пути предприятий. — РБК).

В РЖД, в свою очередь, РБК сообщили, что в компании заинтересованы в наращивании перевозок металлургических грузов и не ограничивают подачу вагонов под заявки грузоотправителей. Однако при этом на путях предприятий, на ближайших к ним и припортовых станциях скапливается «большое количество» невостребованных порожних вагонов, которые мешают продвижению груженых потоков.

В течение последних двух лет РЖД неоднократно предлагали внести изменения в правила перемещения вагонов, невостребованных под погрузку, напоминает представитель холдинга. В частности, речь идет о расширении перечня станций для обеспечения перевозки и с припортовых, и со станций, примыкающих к предприятиям непрерывного производства, в том числе металлургическим и нефтеперерабатывающим заводам (в начале февраля 2025 года эти предложения были учтены в соответствующем проекте постановления правительства. — РБК). По словам представителя холдинга, это позволит металлургам совместно с перевозчиком оперативно регулировать потребность в вагонах и при необходимости освобождать пути предприятий от невостребованного парка во избежание затаривания.

Почему вагоны простаивают

В конце января металлурги уже указывали на ряд логистических проблем — в отрасли призывали изменить Правила недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре, чтобы предприятия непрерывного цикла получали сырье в приоритетном порядке. Однако, несмотря на существующие поручения, перечень таких предприятий не был утвержден, отмечал исполнительный директор «Русской Стали» Алексей Сентюрин.

Что такое ПНД В конце мая 2024 года правительство утвердило обновленные правила недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре. Они регулируют порядок транспортировки разных категорий грузов по железной дороге. Если количество заявок от грузоотправителей на определенном участке превышает доступную пропускную способность, новые нормы определяют, какие грузы должны быть приоритетными при отправке. Новые правила действуют с 1 января 2025 года.

Также отрасль настаивала на создании механизма, который позволил бы РЖД оперативно изымать простаивающие на подъездных путях предприятий и портов порожние вагоны и перенаправлять их грузоотправителям. Из-за скопления порожних вагонов металлурги уже сталкивались с проблемами вывоза экспортных грузов. В частности, компании не могли отправить продукцию на экспорт. Минпромторг подтверждал, что порожние вагоны препятствовали транспортировке грузов в Новороссийском порту.

В октябре 2024 года РЖД начали вводить ограничения на допуск порожних вагонов на сеть в рамках работы по сокращению парка (сейчас его количество достигает рекордных более 1,3 млн единиц, профицит оценивается в 400 тыс. — РБК). Первыми, по информации источников РБК, с такими проблемами столкнулись вагоностроительные предприятия при регистрации отгруженных с заводов вагонов. Тогда запрет сняли через дня, но вскоре производители вновь заметили ограничения со стороны РЖД. В письме, направленном первому вице-премьеру Денису Мантурову (РБК ознакомился с документом) Союзом «Объединение вагоностроителей», в частности упоминалось, что аналогичная проблема отмечается в отношении вагонов, находящихся в собственности операторских компаний, и влечет за собой угрозу срыва перевозок различной продукции, в том числе сырья для энергетики, промышленности и ЖКХ.

В начале февраля вице-премьер Александр Новак поручил профильным министерствам проработать меры поддержки для металлургической отрасли — в том числе в части решения проблем с логистикой.

Сейчас со сложностями при поставках своей продукции по железной дороге сталкиваются все грузоотправители, говорит Михаил Бурмистров, гендиректор «INFOLine-Аналитики». Особенно острые проблемы с отгрузкой наблюдаются у компаний непрерывного производственного цикла, что приводит к переполнению складов, у которых зачастую ограниченные объемы хранения. Наиболее затруднительная ситуация отмечается на нефтеперерабатывающих и химических заводах, а также металлургических комбинатах.

«Можно констатировать, что позиция РЖД сейчас максимально не ориентирована на грузоотправителей̆, потому что борьба с условно лишними вагонами приводит к сокращению погрузки (в первый месяц 2025 года погрузка снизилась на 1,8% относительно аналогичного периода прошлого года, до 93,1 млн т. — РБК) и уходу грузов на автотранспорт», — подчеркивает Бурмистров.

РЖД, отказавшись от высокого приоритета угля, переориентировались на более легковесные грузы, масса которых не соответствует их объему. В том числе речь идет о металлургических грузах. По итогам января этого года погрузка на сети РЖД железной руды и металлолома выросла в годовом выражении на 3,9%, до 8,8 млн т и 17,4%, до 500 тыс. т соответственно, следует из данных перевозчика. Основной объем руды, 7,5 млн т, пришелся на поставки во внутреннем сообщении, остальные 1,3 млн т отправили в экспортном направлении (на 31,2% больше, чем годом ранее).

РБК направил запросы в пресс-службы крупнейших металлургических компаний, а также представителям СОЖТ и «Русской Стали».