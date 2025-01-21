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РЖД усилили контроль за ремонтом грузовых вагонов

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Эксклюзивы РБК
РЖД усилили контроль за вагонами, которые выпускаются на сеть после капитального ремонта. По версии железнодорожных операторов, эти меры направлены на сокращение избыточного парка на инфраструктуре
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

РЖД усилили контроль за выполнением капитального ремонта полувагонов (используются для перевозки широкой номенклатуры насыпных грузов, в том числе угля. — РБК) при допуске их на инфраструктуру железнодорожного транспорта. Это следует из телеграммы начальника Управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры Романа Хойхина от 4 января 2025 года, адресованной самим вагоноремонтным предприятиям, службам вагонного хозяйства и другим связанным структурам. Документ, вступивший в силу на следующий день после рассылки, есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили четыре источника, знакомых с содержанием.

Теперь заводы должны тщательнее соблюдать ряд технических требований, закрепленных в руководстве по капитальному ремонту грузовых вагонов, а также предоставлять фото и видео выпущенных полувагонов. При выявлении нарушений качества ремонта вагонным депо поручено принимать «незамедлительные меры» по отцепке таких вагонов и повторный ремонт.

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Бизнес
Фото:Александр Щербак / ТАСС

 С осени 2024 года РЖД ведет активную работу по сокращению избыточного подвижного состава, не задействованного в перевозочном процессе. По мнению источников РБК среди операторов, новые ограничения направлены на снижение объема профицитного парка.

РЖД, в свою очередь, указывают на то, что в рамках своих полномочий принимают «необходимые меры» по обеспечению контроля допуска вагонов на сеть. Безопасность движения — приоритетная задача перевозчика, а неисправность грузовых вагонов, их некачественный ремонт могут послужить причиной аварии или привести к незапланированной отцепке вагона, что повлечет за собой сбой в движении и дополнительные расходы. «Компания несет ответственность за безопасность перевозочного процесса и заинтересована в том, чтобы на ранней стадии выявлять критические недостатки в ремонте, особенно с учетом того, что львиная доля ремонта грузовых вагонов приходится на частные предприятия, не имеющие отношения к РЖД», — заключили в пресс-службе РЖД.

Как РЖД ограничивают выпуск вагонов

Крупнейшие вагоностроительные предприятия столкнулись с проблемами допуска на инфраструктуру отгруженных с производства вагонов в октябре 2024 года, рассказывал РБК источник на транспортном рынке. В частности, заводы не могли зарегистрировать вагоны через систему ЭТРАН (автоматизированная система «Электронная Транспортная Накладная») из-за превышения технических и технологических возможностей сети (по данным РЖД, на тот момент на сети находилось рекордное количество вагонов — более 1,3 млн единиц). Существование такой ситуации подтверждал и источник РБК в одной из крупных вагоностроительных компаний. Но уже через три дня РЖД сняли запрет.

Спустя месяц вагоностроители вновь заметили ограничения со стороны РЖД, и обратились к первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой оказать содействие в снятии введенных запретов и «реализации прав» участников рынка, предприятий вагоностроения и операторов на недискриминационный доступ грузовых вагонов на инфраструктуру железнодорожного транспорта (РБК ознакомился с письмом). Производители выражали обеспокоенность «высоким риском возникновения критической ситуации» в отрасли и опасались остановки своей деятельности (в том числе речь шла о вынужденном переходе сотрудников «в режим простоя»), приводя ситуацию на Канашском вагоностроительном заводе в Чувашии, где тогда простаивало 360 вагонов, что было в 2,4 раза больше вместимости подъездных путей.

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Бизнес
Фото:Комсомольская правда / Global Look Press

В письме упоминалась аналогичная проблема в отношении порожних вагонов, находящихся в собственности операторских компаний. Со ссылкой на Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) в обращении говорилось об ограничении обработки таких вагонов на сети решением РЖД с 28 октября 2024. Эти запреты привели к угрозе срыва перевозок различной продукции, в том числе сырья для энергетики, промышленности, ЖКХ.

В итоге с октября РЖД удалось «убрать» 105 тыс. лишних вагонов, что к концу года улучшило основные параметры работы железной дороги (ускорился оборот вагона (время от погрузки до следующей погрузки. — РБК), повысились маршрутная скорость поездов и надежность доставки грузов, сообщали РБК в пресс-службе холдинга в январе.

Как ситуацию оценивает бизнес

По оценке Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава, с момента выпуска телеграммы из капитального ремонта «не могут выйти» порядка 1 тыс. вагонов крупнейших компаний (всего ежемесячно с вагоноремонтных предприятий из такого ремонта выпускается около 3,5 тыс. единиц), они отправляются в «отстой». «Приемщики РЖД не скрывают, что все это делается в связи с наличием лишнего парка на сети, поэтому находятся любые способы искусственно убрать вагоны», — говорит Денис Семенкин, заместитель председателя ассоциации.

«C момента ввода в действие телеграммы испытываем сложности, как и все операторы на сети», — сетует источник РБК среди операторов, уточняя, что даже выпущенные из капитального ремонта вагоны до 4 января не допускаются в эксплуатацию. По его данным, ремонтные депо сдают вагоны после работ по несколько раз, однако они все равно не допускаются на инфраструктуру. В то же время, отмечает участник рынка, от вагоноремонтных предприятий поступили письма, в которых они просят не направлять в капитальный ремонт вагоны из-за новых ограничений. С учетом того, что введенные «ужесточения» связаны с пригодностью полувагонов в «коммерческом отношении», собеседник РБК находит эту меру «избыточной». «Скопление вагонов на путях депо снижает производственную мощность предприятий в части выпуска из ремонта других видов подвижного состава, а также полувагонов из деповского ремонта», — резюмирует он.

Меры, предпринимаемые РЖД в последнее время, нацелены на достижение «исключительно» технологических показателей, и в значительной степени не совпадают с интересами и грузоотправителей, и операторов, говорит Михаил Бурмистров, гендиректор «INFOLine-Аналитики».  «Попытки регулировать величину парка вместо того, чтобы привлекать грузы на железную дорогу, создают заколдованный круг: погрузка сокращается, грузоотправители переориентируются на альтернативные виды транспорта, РЖД констатирует якобы профицит вагонов, начинает ограничивать передвижение и согласование передачи порожняка, в итоге из-за этого возникают проблемы на местах погрузки-выгрузки», — продолжает Бурмистров. В этих условиях, считает эксперт, «критически необходимо» переходить к принципиально другому подходу, прежде всего возвращаться к работе над привлечением грузов. «Вернуть грузовую базу будет крайне тяжело, и из-за этого мы видим опережающий рост тарифов и так далее, потому что в условиях падения погрузки, грузооборота доходы будут всегда снижаться», — подытоживает он.

РБК обратился за комментарием к представителю СОЖТ и отдельно в пресс-службы крупнейших железнодорожных операторов, таких как Первая грузовая компания, «Атлант», Новая перевозочная компания, «Новотранс», Национальная транспортная компания.

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