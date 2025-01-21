РЖД усилили контроль за ремонтом грузовых вагонов

РЖД усилили контроль за вагонами, которые выпускаются на сеть после капитального ремонта. По версии железнодорожных операторов, эти меры направлены на сокращение избыточного парка на инфраструктуре

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

РЖД усилили контроль за выполнением капитального ремонта полувагонов (используются для перевозки широкой номенклатуры насыпных грузов, в том числе угля. — РБК) при допуске их на инфраструктуру железнодорожного транспорта. Это следует из телеграммы начальника Управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры Романа Хойхина от 4 января 2025 года, адресованной самим вагоноремонтным предприятиям, службам вагонного хозяйства и другим связанным структурам. Документ, вступивший в силу на следующий день после рассылки, есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили четыре источника, знакомых с содержанием.

Теперь заводы должны тщательнее соблюдать ряд технических требований, закрепленных в руководстве по капитальному ремонту грузовых вагонов, а также предоставлять фото и видео выпущенных полувагонов. При выявлении нарушений качества ремонта вагонным депо поручено принимать «незамедлительные меры» по отцепке таких вагонов и повторный ремонт.

С осени 2024 года РЖД ведет активную работу по сокращению избыточного подвижного состава, не задействованного в перевозочном процессе. По мнению источников РБК среди операторов, новые ограничения направлены на снижение объема профицитного парка.

РЖД, в свою очередь, указывают на то, что в рамках своих полномочий принимают «необходимые меры» по обеспечению контроля допуска вагонов на сеть. Безопасность движения — приоритетная задача перевозчика, а неисправность грузовых вагонов, их некачественный ремонт могут послужить причиной аварии или привести к незапланированной отцепке вагона, что повлечет за собой сбой в движении и дополнительные расходы. «Компания несет ответственность за безопасность перевозочного процесса и заинтересована в том, чтобы на ранней стадии выявлять критические недостатки в ремонте, особенно с учетом того, что львиная доля ремонта грузовых вагонов приходится на частные предприятия, не имеющие отношения к РЖД», — заключили в пресс-службе РЖД.

Как РЖД ограничивают выпуск вагонов

Крупнейшие вагоностроительные предприятия столкнулись с проблемами допуска на инфраструктуру отгруженных с производства вагонов в октябре 2024 года, рассказывал РБК источник на транспортном рынке. В частности, заводы не могли зарегистрировать вагоны через систему ЭТРАН (автоматизированная система «Электронная Транспортная Накладная») из-за превышения технических и технологических возможностей сети (по данным РЖД, на тот момент на сети находилось рекордное количество вагонов — более 1,3 млн единиц). Существование такой ситуации подтверждал и источник РБК в одной из крупных вагоностроительных компаний. Но уже через три дня РЖД сняли запрет.

Спустя месяц вагоностроители вновь заметили ограничения со стороны РЖД, и обратились к первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой оказать содействие в снятии введенных запретов и «реализации прав» участников рынка, предприятий вагоностроения и операторов на недискриминационный доступ грузовых вагонов на инфраструктуру железнодорожного транспорта (РБК ознакомился с письмом). Производители выражали обеспокоенность «высоким риском возникновения критической ситуации» в отрасли и опасались остановки своей деятельности (в том числе речь шла о вынужденном переходе сотрудников «в режим простоя»), приводя ситуацию на Канашском вагоностроительном заводе в Чувашии, где тогда простаивало 360 вагонов, что было в 2,4 раза больше вместимости подъездных путей.

В письме упоминалась аналогичная проблема в отношении порожних вагонов, находящихся в собственности операторских компаний. Со ссылкой на Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) в обращении говорилось об ограничении обработки таких вагонов на сети решением РЖД с 28 октября 2024. Эти запреты привели к угрозе срыва перевозок различной продукции, в том числе сырья для энергетики, промышленности, ЖКХ.

В итоге с октября РЖД удалось «убрать» 105 тыс. лишних вагонов, что к концу года улучшило основные параметры работы железной дороги (ускорился оборот вагона (время от погрузки до следующей погрузки. — РБК), повысились маршрутная скорость поездов и надежность доставки грузов, сообщали РБК в пресс-службе холдинга в январе.

Как ситуацию оценивает бизнес

По оценке Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава, с момента выпуска телеграммы из капитального ремонта «не могут выйти» порядка 1 тыс. вагонов крупнейших компаний (всего ежемесячно с вагоноремонтных предприятий из такого ремонта выпускается около 3,5 тыс. единиц), они отправляются в «отстой». «Приемщики РЖД не скрывают, что все это делается в связи с наличием лишнего парка на сети, поэтому находятся любые способы искусственно убрать вагоны», — говорит Денис Семенкин, заместитель председателя ассоциации.

«C момента ввода в действие телеграммы испытываем сложности, как и все операторы на сети», — сетует источник РБК среди операторов, уточняя, что даже выпущенные из капитального ремонта вагоны до 4 января не допускаются в эксплуатацию. По его данным, ремонтные депо сдают вагоны после работ по несколько раз, однако они все равно не допускаются на инфраструктуру. В то же время, отмечает участник рынка, от вагоноремонтных предприятий поступили письма, в которых они просят не направлять в капитальный ремонт вагоны из-за новых ограничений. С учетом того, что введенные «ужесточения» связаны с пригодностью полувагонов в «коммерческом отношении», собеседник РБК находит эту меру «избыточной». «Скопление вагонов на путях депо снижает производственную мощность предприятий в части выпуска из ремонта других видов подвижного состава, а также полувагонов из деповского ремонта», — резюмирует он.

Меры, предпринимаемые РЖД в последнее время, нацелены на достижение «исключительно» технологических показателей, и в значительной степени не совпадают с интересами и грузоотправителей, и операторов, говорит Михаил Бурмистров, гендиректор «INFOLine-Аналитики». «Попытки регулировать величину парка вместо того, чтобы привлекать грузы на железную дорогу, создают заколдованный круг: погрузка сокращается, грузоотправители переориентируются на альтернативные виды транспорта, РЖД констатирует якобы профицит вагонов, начинает ограничивать передвижение и согласование передачи порожняка, в итоге из-за этого возникают проблемы на местах погрузки-выгрузки», — продолжает Бурмистров. В этих условиях, считает эксперт, «критически необходимо» переходить к принципиально другому подходу, прежде всего возвращаться к работе над привлечением грузов. «Вернуть грузовую базу будет крайне тяжело, и из-за этого мы видим опережающий рост тарифов и так далее, потому что в условиях падения погрузки, грузооборота доходы будут всегда снижаться», — подытоживает он.

РБК обратился за комментарием к представителю СОЖТ и отдельно в пресс-службы крупнейших железнодорожных операторов, таких как Первая грузовая компания, «Атлант», Новая перевозочная компания, «Новотранс», Национальная транспортная компания.