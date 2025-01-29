Металлурги попросили повысить планку для расчета изъятия сверхдоходов

Металлурги попросили повысить повысить цену отсечения при взимании акциза на жидкую сталь до ₽54 тыс. В Минпромторге признают, что «сытые времена» для металлургов прошли и поддерживают пересмотр порога расчета.

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Предложение — повысить цену отсечения акциза на жидкую сталь с 30 тыс до 54 тыс руб. за тонну — во вторник, 28 января, озвучил исполнительный директор ассоциации «Русская сталь» Алексей Сентюрин в ходе совещания в Совете Федерации о мерах государственной поддержки предприятий металлургии и машиностроения для предотвращения кризиса в этих отраслях, передает корреспондент РБК. В ассоциацию входят крупнейшие производители, включая «Северсталь» (CHMF), НЛМК (NLMK), ММК (MAGN) и Evraz.

Акциз на жидкую сталь, из которой традиционно производят металлопродукцию, действует в России с 1 января 2022 года. Он был введен для изъятия сверхдоходов отрасли в случае резкого роста цен. Ставка акциза находится на уровне 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба (металлургического полуфабриката) в морских портах на юге России. Но ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тыс. рублей за тонну.

«С нашей точки зрения, мы предоставили расчеты, [цена отсечения для обнуления акциза на сталь] составила 54 тыс. рублей», — сказал Сентюрин в ходе совещания.

Кто использует сталь По оценкам ассоциации, потребление стали в России по итогам 2024 года составило 44 млн тонн (это на 5,6% ниже уровня 2023-его). При этом в 2025 году ожидается дальнейшее снижение металлопотребления не менее, чем на 5%. Основные причины — давление высоких процентных ставок, спад в строительстве и машиностроении, а также сдвиг вправо реализации инфраструктурных проектов в энергетике. Ключевые потребители металла в России — это сектор строительства, автомобилестроение, машиностроение и энергетика. По итогам прошлого года наибольшее снижение металлопотребления пришлось на энергетику (-10,2%) и строительство (-6%). При этом рост наблюдался в отрасли автомобилестроения (+6,7%) и машиностроения (+1,7%) за счет реализации программ импортозамещения. В то же время производство проката по итогам прошлого года снизилось на 6,4% к 2023 году, до 61 млн т, а экспорт упал на 7,9%, до 20 млн т, следует из презентации «Русской стали».

Что про инициативу думают власти

В Минпромторге эту инициативу поддерживают — там напомнили о механизме индексации порога отсечения, который предусматривает, что при определении этого значения будет учитываться фактическая инфляция.

«Может, это не 54 тыс. рублей, но какой-то внятный показатель, основанный на прозрачных цифрах, инфляции, чтобы его не платили те компании, которые находятся в минусовой рентабельности. Одно дело «Северсталь» и НЛМК — другое дело остальной сектор. Мы видим негативные тенденции, на которые надо адекватно реагировать, но падение или снижение занятости на металлургических предприятиях в текущий момент мы не прогнозируем», — отметил в ходе совещания Андрей Савельев, заместитель директора департамента металлургии и материалов министерства.

По его словам, «сытые времена» для металлургов прошли, и необходима оптимизация как налогового законодательства, так и тарифов естественных монополий. «Безусловно, мы будем настаивать, и в правительстве, и, надеюсь, на площадке Федерального собрания нас поддержат», — добавил представитель Минпромторга. По его словам, порог отсечения в 30 тыс. рублей был изначально установлен исходя из экономических реалий, которые были в тот момент.

Сейчас, по словам Савельева, наблюдаются проблемы в реализации металлопроката на внутреннем рынке. Второй год снижаются экспортные поставки, однако министерство надеется на «оживление» в этой части и с учетом текущего курса рубля не прогнозирует дальнейшего снижения. Он добавил, что несмотря на это, ситуация не кризисная: часть компаний продолжает работать с положительной рентабельностью, однако в среднем она сократилась по отрасли на 10%.

В то же время есть ряд компаний, в том числе электрометаллургических, которые работают с рентабельностью как около нуля, так и отрицательной. «Мы говорим о сбалансированной, взвешенной корректировке [порогового значения для акциза на сталь], которая с одной стороны не должна существенно повлиять на сбалансированность бюджетной системы, но, тем не менее, предоставить адекватные льготы для тех компаний, которые нуждаются», — подытожил Савельев.

О чем еще просят металлурги

Металлургическая отрасль также настаивает на том, чтобы в правилах недискриминационного доступа к инфраструктуре железнодорожного транспорта были внесены изменения, согласно которым продукция в адрес предприятий непрерывного цикла направлялась бы в приоритетном порядке. «В настоящее время есть все поручения, но до сих пор пока не удалось утвердить перечень непрерывно работающих предприятий, где сказано, что необходимо в приоритете обеспечивать сырьем эти предприятия», — заявил Сентюрин.

Что такое ПНД В конце мая 2024 правительство утвердило обновленные правила недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре. Эти правила регулируют порядок транспортировки различных категорий грузов по железной дороге. Если количество заявок от грузоотправителей на определенном участке превышает доступную пропускную способность, новые нормы определяют, какие грузы должны иметь приоритет при отправке. Новые правила начали свое действие с 1 января 2025 года.

Также металлургическая отрасль настаивает на необходимости утвердить механизм, который позволит РЖД изымать простаивающие на подъездных путях предприятий и портов порожние вагоны и перенаправлять их грузоотправителям. По словам Сентюрина, этот вопрос ассоциация уже прорабатывает совместно с Минтрансом.

Сейчас из-за порожних вагонов невозможно вывезти уже отправленные грузы на экспорт, отметил Сентюрин. По его словам, с такой ситуацией столкнулись в НЛМК. В Минпромторге, в свою очередь, подтвердили, что порожние вагоны препятствуют приемке грузов к транспортировке в Новороссийском порту.

«Новые правила по порожним вагонам сейчас значительно препятствуют поставке вагонов и принятию грузов в порту. Необходимо разобраться и до конца определить правила доступа к железнодорожной инфраструктуре, которые не должны ставить металлургические комбинаты, как непрерывные производства, на последние места», — отметил Савельев.

С октября 2024 года РЖД сокращают количество вагонного парка на сети, в том числе ограничивая доступ на инфраструктуру порожнего подвижного состава. Благодаря этим мерам к январю компании удалось убрать с путей 105 тыс. лишних вагонов.

РЖД неоднократно в течение 2023-2024 годов предлагали внести изменения в правила перемещения порожних вагонов, невостребованных под погрузку, заявили РБК в пресс-службе холдинга. В частности, расширить перечень станций, сделав возможным такое перемещение не только с припортовых, но и со станций, примыкающих к предприятиям непрерывного производства, в том числе металлургическим и нефтеперерабатывающим заводам и другим. «Это позволит металлургическим предприятиям совместно с перевозчиком оперативно регулировать потребность в порожних вагонах и при необходимости освобождать пути предприятий от невостребованного парка и избегать затаривания», — заключили в РЖД.

РБК направил запросы в Минтранс и Минфин, а также в крупнейшие металлургические компании.