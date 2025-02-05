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Минтранс предложил изменить правила вывоза порожних вагонов из портов

Минтранс предложил скорректировать правила вывоза порожних вагонов с припортовых станций, позволив владельцу инфраструктуры перемещать их на большие расстояния. Это позволит разгрузить морские порты и улучшить их работу
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Минтранс предложил изменить правила перевозки порожних вагонов с припортовых станций, следует из соответствующего проекта постановления правительства, опубликованного на портале нормативных правовых актов.

Ранее ассоциация «Русская сталь» попросила утвердить механизм, который позволит РЖД изымать простаивающие на подъездных путях предприятий и портов порожние вагоны и перенаправлять грузоотправителям. Сейчас порожние вагоны препятствуют приемке грузов к транспортировке, в частности, в Новороссийском порту — это подтверждали в Минпромторге. Позднее вице-премьер Александр Новак поручил проработать этот вопрос.

Согласно правилам перемещения порожних грузовых вагонов, утвержденных в 2015 году, владельцы инфраструктуры могут перевозить такой подвижной состав с припортовых железнодорожных станций на станции, расположенные не далее чем 1 тыс. км от Дальнего Востока и 500 км в других регионах, указано в пояснительной записке к проекту постановления. Однако десять лет назад вагонный парк на сети РЖД составлял 1,1 млн единиц, а сейчас превышает 1,3 млн (РЖД оценивают профицит вагонов на уровне более 400 тыс.) — это привело к увеличению количества вагонов, которые требуют вывоза с припортовых станций.

РЖД предложили скорректировать объемы производства вагонов
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Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

«В существующих условиях темпы приобретения грузовых вагонов ‎не учитывают общую емкость железнодорожных путей, что приводит ‎к невозможности эффективного распределения вагонного парка на сети железных дорог», — говорится в документе.

Емкость путей на станциях перемещения (станции, куда РЖД могут переставить вагоны, чтобы они не препятствовали перевозочному процессу. — РБК) для размещения вагонов исчерпана. В общей сложности такие пути могут вместить 10,5 тыс. вагонов, по состоянию на 30 января на них уже размещено и находится в пути следования 10,8 тыс. единиц подвижного состава, дополнительная потребность оценивается в 4,5 тыс. Кроме того, потребность в вывозе грузовых вагонов с припортовых станций в среднем составляет 3,8 тыс. вагонов в сутки. В итоге своевременно передать груженые вагоны операторам морских терминалов невозможно, что в целом негативно сказывается на работе железнодорожного и морского транспорта.

С учетом этих факторов Минтранс предлагает исключить ограничения по расстоянию транспортировки порожних вагонов, которые простаивают без оформленных перевозочных документов с припортовых станций на станции перемещения. «Принятие проекта постановления позволит обеспечить устойчивую и стабильную работу железнодорожного транспорта и морских портов, что позволит организовать современную доставку грузов для нужд экономики Российской Федерации, обеспечить снабжение предприятий непрерывного цикла и населения энергоресурсами, товарами народного потребления, а также осуществление пассажирских перевозок по расписанию», — заключается в пояснительной записке.

Как ранее сообщал журналистам замгендиректора РЖД — начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков, РЖД «выходили с инициативой» расширить перечень станций, с которых перевозчик может использовать право «принудительной эвакуации вагонов», цель перевозки которых не определена. «Мы предлагали включить, кроме припортовых станций, все погранпереходы, предприятия непрерывного цикла, крупнейшие станции погрузки и выгрузки. Наше предложение включает 747 станций. На данный момент вопрос рассматривается вместе с Минтрансом», — говорил топ-менеджер.

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