РЖД спрогнозировали снижение погрузки по итогам 2025 года

РЖД ожидают сокращения абсолютных показателей погрузки в 2025 году при росте перевозок более высокодоходных грузов. В первый месяц года погрузка на сети уже показала снижение на уровне 1,8% относительно января прошлого года

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РЖД ожидают сокращения погрузки на сети по итогам 2025 года за счет изменения структуры грузовых перевозок, сообщил гендиректор холдинга Олег Белозеров в ходе итогового заседания правления в среду, 12 февраля.

«В грузовых перевозках ситуация будет определяться структурой и корреспонденциями грузопотоков. Прогнозируем, что абсолютные значения погрузки снизятся, при росте объемов перевозок грузов второго и третьего тарифных классов», — сказал он, добавив, что в целом баланс будет формироваться «из задачи получения максимальной доходности».

С 1 января 2025 года в силу вступили Правила недискриминационного доступа к инфраструктуре железнодорожного транспорта, приостановленные в 2022 году. Согласно им, приоритет угля, массового груза, снизился, зато повысилась очередность более высокодоходных грузов — металлургических, контейнерных и нефтяных, ранее вытесняемых твердым топливом из-за преференций шести добывающим регионам (Кузбассу, Якутии, Бурятии, Хакасии, Иркутской области и Туве) в виде квот на вывоз продукции угольных предприятий на экспорт в восточном направлении.

В этом году такая квота со стороны РЖД предоставлена только Кемеровской области в объеме 54,1 млн т (в 2024 году в общей сложности она составляла 99,3 млн т). Это решение было принято после продолжительной дискуссии, вызванной обращением Белозерова к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность непродления соответствующих соглашений с регионами. По оценке входящего в структуру РЖД Института экономики и развития транспорта, в результате действия квот финансовые потери холдинга составляют 206 млрд руб., потери доходов — 25 млрд руб.

Как ранее поясняли в РЖД, сейчас масса перевозимых грузов не пропорциональна их объему. Так, по итогам января погрузка снизилась на 1,8% к аналогичному периоду прошлого года, до 93,1 млн т. На этот результат также повлияло существенное сокращение перевозок стройматериалов (минус 27,2% относительно января 2024 года) по железной дороге на фоне завершения и переноса сроков реализации ряда инфраструктурных проектов. Аналитики Института проблем естественных монополий, в свою очередь, указывали на дефицит порожних вагонов под погрузку.

В ходе итогового заседания правления РЖД Белозеров также сообщил о росте показателя EBITDA до 0,8 трлн руб. в 2024 году против 0,7 трлн руб. годом ранее. Из материалов к заседанию также следует, что в общей сложности в 2019–2024 годах показатель EBITDA составил 3,36 трлн руб. Инвестиционные затраты холдинга с учетом средств сторонних инвесторов в прошлом году достигли 1,5 трлн руб. (по данным РБК, изначально они были предусмотрены на уровне 1,3 трлн руб., однако к концу года были скорректированы до названного уровня) при 1,2 трлн руб. в 2023 году. В 2025 году инвестпрограмма утверждена на уровне 890,9 млрд руб., при этом накануне заседания Белозеров в интервью телеканалу «Россия 24» отметил, что она превысит 900 млрд руб. благодаря остаткам средств на конец прошлого года.