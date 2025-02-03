Погрузка РЖД снизилась в первый месяц действия новых правил перевозки

Погрузка на сети РЖД по итогам января 2025 года составила 93,1 млн т, что на 1,8% ниже, чем за тот же период прошлого года. В компании такую динамику объясняют вывозом большего объема легковесных грузов согласно новым правилам

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Погрузка РЖД в январе 2025-го после вступления в силу Правил недискриминационного доступа (ПНД, были приостановлены с весны 2022 года. — РБК) снизилась на 1,8% к аналогичному периоду прошлого года, до 93,1 млн т, сообщила пресс-служба перевозчика. Наилучшая динамика перевозок зафиксирована в отправках каменного угля (прирост к январю 2024 года составил 2,1%, до 29,7 млн т), железной руды (+3,9%, до 8,8 млн т), металлолома (+17,4%, до 474,4 млн т), удобрений (+10,7%, до 6,2 млн т), цветной руды (+1,9%, до 1,4 млн т) и химикатов (+2,4%, до 1,8 млн т).

Ранее падение погрузки по итогам первого месяца нового года анонсировал журналистам замгендиректора — начальник центральной дирекции управления движением РЖД Михаил Глазков, поясняя, что с возобновлением действия ПНД изменилась конъюнктура рынка грузовых перевозок. «Подход клиентов к возможности перевозки немножко изменился — соответственно, поехали более высокодоходные грузы, которые дают бóльшую добавочную стоимость и больший вклад в ВВП, чем грузы, которые имели преимущество в прошлом году», — сказал топ-менеджер. Речь идет о грузах в контейнерах, нефтяных, металлургических грузах, ранее вытесняемых углем из-за преференций со стороны РЖД добывающим регионам (в 2024 году квота на вывоз твердого топлива на экспорт в восточном направлении предоставлялась шести регионам в объеме 99,3 млн т, на этот год она предусмотрена только для Кузбасса. — РБК). На восточном направлении рост погрузки в январе к январю 2024 года составил 8,6%.

Финансовые потери РЖД из-за соглашений с Кузбассом, Якутией, Бурятией, Хакасией, Иркутской областью и Тувой в 2024 году на гарантированную доставку угля, по оценке Института экономики и развития транспорта (дочернее предприятие холдинга), составят 206 млрд руб., потери ВВП России — более 100 млрд руб. Несмотря на преференции угольщиков, в 2024 году перевозки твердого топлива ежемесячно снижались, прирост на уровне 3,1% был отмечен только в декабре.

Как пояснил РБК представитель РЖД, «основной вклад» в сокращение январской погрузки внесло снижение объемов предъявления стройматериалов (на 27,2%, до 5,2 млн т) из-за завершения крупных строек и переноса «вправо» сроков реализации ряда новых автодорожных проектов. В целом снижение массы перевозимых грузов не пропорционально их объему. Например, масса одного поезда с углем или стройматериалами в среднем на 15–20% больше, чем поезда с нефтяными грузами или металлоломом, или в два-три раза больше, чем контейнерного поезда. «Несмотря на снижение абсолютного показателя погрузки, пропускные способности железнодорожной инфраструктуры задействованы на максимальном уровне. Об увеличении объемов выполняемой перевозочной работы свидетельствует и тарифный грузооборот (показатель характеризует дальность перевозки. — РБК), который вырос на 6%», — пояснили в пресс-службе РЖД. Погрузка угля выросла в основном за счет увеличения объемов перевозок в направлении портов Дальнего Востока — более чем на 5%, а также в направлении портов Юга — почти на 70%.

Поскольку по ряду номенклатур, среди которых черные металлы (падение их перевозки в январе составило 9,5%, до 4,7 млн т), цемент (-10,2, до 1 млн т), стройматериалы и зерно (-26,1%, до 1,8 млн т), произошло снижение, это снизило и нагрузку на сеть РЖД, в связи с чем удалось улучшить динамику по другим грузам, в частности каменному углю, указывает Михаил Бурмистров, гендиректор «INFOLine-Аналитики». «К сожалению, пока рано говорить о том, что этот тренд устойчивый, потому что по мере того, как будут увеличиться перевозки, мы будем сталкиваться с тем же набором проблем, который не позволил осуществлять отгрузки в объеме, в котором были готовы грузовладельцы (в течение всего 2024 года на сети РЖД отмечалось снижение погрузки, пик пришелся на сентябрь, когда падение достигло 6,3%. — РБК)», — поясняет он. По мнению эксперта, влияние ПНД на перевозки сейчас «достаточно ограниченно» в связи с падением отгрузок некоторых грузов за счет чего конкуренция между грузоотправителями «не была такой острой».