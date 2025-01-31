РЖД предложили скорректировать объемы производства вагонов

РЖД предложили скорректировать объем производства грузовых вагонов в 2025 году, а также переориентировать мощности предприятий на выпуск дефицитных видов подвижного состава

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

РЖД предложили скорректировать объем производства грузовых вагонов из-за несовпадения темпов их выбытия по истечении срока службы и выпуска новых, а также на фоне профицита парка на сети, над сокращением которого компания работает последние несколько месяцев. Об этом сообщил журналистам замгендиректора РЖД — начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков.

По его словам, разница между производством и списанием вагонов в 2024 году составила более 50 тыс. единиц (по данным союза «Объединение вагоностроителей», в который входят крупнейшие заводы — Тихвинский вагонный завод, «Уралвагонзавод», «РМ Рейл» и другие, объем выпуска в прошлом году составил 73,5 тыс. единиц). «70 тыс. — это те цифры, которые в конце прошлого года нам заявляли вагоностроительные заводы [плановый объем выпуска грузовых вагонов в 2025 году], при этом, если рассматривать количество выбывающих вагонов по сроку службы (с 2016 года в России действует запрет на продление срока службы большинства видов железнодорожного подвижного состава. — РБК), это 27 тыс. вагонов. То есть разница получается порядка 45 тыс. вагонов, которые плюсом появится на путях общего пользования (инфраструктура, предназначенная для перемещения по сети РЖД пассажиров и грузов. — РБК)», — рассказал топ-менеджер.

РЖД также предлагает переориентировать вагоностроительные предприятия на производство более актуальных сейчас инновационных, повышенной грузоподъемности, (в таких вагонах в 2025 году будет транспортироваться квотируемый из Кузбасса уголь; существенная доля производится на базе Объединенной вагонной компании. — РБК) и дефицитных вагонов, например хопперов-минераловозов и хопперов-зерновозов.

«Для поддержания промышленности и вывоза предъявляемого объема груза необходимо сконцентрировать работу вагоностроительных заводов именно на изготовлении дефицитного подвижного состава, который сегодня востребован промышленностью — это первое направление, второе направление — мы всячески поддерживаем сегодня движение вагоностроительного комплекса по строительству инновационного подвижного состава, это касается и полувагонов, и цистерн», — заключил Глазков.

Как РЖД корректирует объем вагонного парка

С осени 2024 года РЖД ведет активную работу по сокращению вагонов, отставленных от движения, в связи с рекордным, более 1,3 млн единиц, количеством подвижного состава на сети. Профицит парка влечет за собой снижение технологических показателей железнодорожной инфраструктуры, что, в свою очередь, негативно влияет на качество и объем доставки грузов.

В октябре компания ограничила регистрацию вагонов, отгруженных с вагоностроительных заводов, рассказывали источники РБК на транспортном рынке. Но этот запрет продлился всего три дня. Через месяц производители снова столкнулись с проблемой допуска на сеть новых грузовых вагонов, и попросили первого вице-премьера Дениса Мантурова разобраться в сложившейся ситуации, оказав содействие в снятии запретов и «реализации прав» участников рынка, предприятий и железнодорожных операторов (РБК ознакомился с письмом). Вагоностроители указывали на риск остановки своей работы, что привело бы к социальной напряженности в регионах их пребывания. В обращении описывалась ситуация на заводе КАВАЗ в Чувашии, тогда там простаивало 360 вагонов, вдвое больше, чем могли бы вместить подъездные пути. Аналогичные меры РЖД принимала в отношении порожних вагонов, которые находятся в собственности операторских вагонов.

По данным Глазкова, сейчас на путях необщего пользования находится 3,2 тыс. вагонов десяти крупнейших заводов — это ниже технологического норматива работы данных предприятий, всего с начала года «выпущено» выпущено более 2,3 тыс. единиц. На путях самих предприятий простаивает порядка 700 вагонов, не получивших регистрацию либо в силу отсутствия покупателя, либо в виду неопределения цели эксплуатации. В общей сложности к концу января 2025 года РЖД удалось убрать с инфраструктуры 116 тыс. лишних вагонов, более 2 тыс. из них принадлежат подконтрольному холдингу оператору, Федеральной грузовой компании. В целом компания оценивает профицит парка на уровне более 400 тыс. единиц.

Топ-менеджер также рассказал, что РЖД провели с заводами «ряд переговоров» и предложили инструменты, которые позволили бы нивелировать проблемную ситуацию с затариванием подъездных путей вследствие ограничений допуска вагонов на сеть. Первый механизм предполагает продажу вагона собственнику без регистрации, перевозчик, в свою очередь, готов его транспортировать с последующей припиской и присвоением номера уже покупателем на пути необщего пользования. Второй — это включение в договор, заключаемый между предприятием и клиентом, пункта, согласно которому будущий владелец за три месяца до даты сдачи заводом заказа регистрирует вагон. «Это существенно упростит задачу выпуска данного вагона при завершении его строительства», — пояснил он.

Сколько вагонов может быть произведено в 2025 году

В 2025 году производство грузовых вагонов в России может не превысить 60 тыс. единиц, сокращение ожидается по многим видам вагонов, прогнозировали ранее в отраслевом агентстве Rollingstock Agency. Сохранение стабильного спроса предполагается на нефтебензиновые цистерны за счет пикового объема их списания в следующие три года (более 30 тыс. единиц, что эквивалентно 15% от общероссийского парка). Охлаждению вагоностроительного рынка в следующем году будут способствовать низкая грузовая база, проводимая РЖД работа по ограничению допуска вагонов, в том числе отгружаемых с заводов, высокая ключевая ставка Центрального банка.

По мнению гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, предложения РЖД, направленные на переориентацию вагоностроительных предприятий на выпуск исключительно инновационных вагонов, являются «странными» и предполагают вмешательство в коммерческую деятельность заказчиков (грузовладельцев и операторов). Идею с присвоением номера самим собственником эксперт считает рациональной в текущих условиях, когда вагоностроительные заводы затоварены произведенными, но не отгруженными клиентам вагонами. В целом, по оценке Бурмистрова, мощности вагоностроительных предприятий достаточны для выпуска всех необходимых видов вагонов, однако в 2025 году объем выпуска снизится примерно на 15% к уровню 2024 года, до 65 тыс. единиц.