Новак поручил оценить влияние послаблений для металлургов на бюджет

Кабмин поручил проработать меры поддержки для металлургии. В их числе — оценка влияния на бюджет корректировки акциза на жидкую сталь, решение проблемы с порожними вагонами и формирование перечня непрерывно работающих предприятий

Фото: Александр Река / ТАСС

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным министерствам проработать меры поддержки для металлургической отрасли. Дискуссия состоялась в ходе заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отраслей экономики 30 января.

О поручениях РБК рассказали источники, знакомые с ходом совещания. Информацию также подтвердил источник в отрасли. Одно из предложений — увеличение минимального показателя цены сляба, при котором ставка акциза на жидкую сталь принимается равной нулю. Мера предусматривает автоматическую корректировку показателя на размер коэффициента — дефлятора на будущие периоды. Такой механизм позволит учитывать инфляцию. Ранее предложение повысить планку для расчета изъятия сверхдоходов с текущих 30 тыс. до 54 тыс. руб. озвучивала ассоциация «Русская сталь» в ходе совещания в Совете Федерации 28 января.

Когда и зачем ввели акциз на жидкую сталь Акциз на жидкую сталь, из которой традиционно производят металлопродукцию, действует в России с 1 января 2022 года. Он был введен для изъятия сверхдоходов отрасли в случае резкого роста цен. Ставка акциза находится на уровне 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба (металлургического полуфабриката) в морских портах на юге России, но обнуляется при цене на сляб менее 30 тыс. руб. за тонну.

По словам источников РБК, это предложение поддержали в Минпромторге. Минэкономразвития также выступило за и предложило проанализировать рост себестоимости производства стали с 2021 года, по итогам которого удастся разработать механизм автоматической корректировки величины акциза. Новак поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития провести расчеты выпадающих из бюджета доходов при корректировке минимального значения цены сляба и подготовить соответствующий законопроект.

Кроме того, в ходе совещания прозвучало предложение перейти в расчетах налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду с иностранных котировок на отечественные индикаторы в рублях.

В настоящее время ставка НДПИ для железной руды (с содержанием железа 62%) составляет 6,7% от средней цены на этот вид сырья в соответствии с индексом SGX TSI Iron Ore на базисе CFR China. Расчет рентной нагрузки на производителей угля, железной руды, удобрений, а также золота, алмазов и других драгоценных камней был изменен c 1 января 2025 года — ранее ставка для железной руды составляла 4,8%.

РБК направил запросы в профильные министерства, крупнейшие металлургические компании, а также в аппарат вице-премьера.

В 2024 году спрос на сталь в России снизился на 5,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 44 млн т. В 2025-м, по прогнозам, потребление продолжит падать — не менее чем на 5%. Ситуация во многом связана с высокими процентными ставками, спадом в строительстве и машиностроении, а также переносом крупных инфраструктурных проектов в энергетике. Экспорт по итогам года упал на 7,9%, до 20 млн т.

Основными потребителями стали остаются строительство, автомобилестроение, машиностроение и энергетика. В 2024 году наибольшее сокращение потребления зафиксировано в энергетике (-10,2%) и строительстве (-6%). В то же время автомобилестроение (+6,7%) и машиностроение (+1,7%) показали рост благодаря программам импортозамещения.

Что нужно сделать с логистикой

По словам участников совещания, Минпромторг также выразил беспокойство из-за сбоев в железнодорожных перевозках металлопродукции и сырья для предприятий непрерывного цикла. Проблема привела к тому, что произведенный на экспорт металлопрокат невозможно доставить до морских портов. Вместе с этим, в министерстве отметили, что вопрос касается не только металлургических грузов, а всех товаров — поэтому необходимы системные меры.

В ходе совещания было предложено проработать правила перемещения порожних грузовых вагонов — для этого нужно доработать проект постановления правительства. Один из вариантов — исключить станции примыкания металлургических предприятий, а также припортовых станций из-под ограничений по нормированию парка, предусмотренных распоряжениями ОАО «РЖД».

В Минтрансе РБК подтвердили, что такое поручение есть, оно находится в проработке с РЖД.

РЖД заинтересованы в наращивании перевозок металлургических грузов и не ограничивают подачу вагонов под заявки грузоотправителей, сообщили РБК в холдинге.

«Вместе с тем, на путях предприятий, на ближайших к ним станциях, а также на припортовых станциях скапливается большое количество невостребованных порожних вагонов, мешающих продвижению груженых потоков», — добавили в РЖД. Там напомнили, что в 2023–2024 годах РЖД неоднократно предлагали изменить правила перемещения порожних вагонов, не востребованных под погрузку. В частности, расширить список станций, разрешив отправку таких вагонов не только с припортовых терминалов, но и с площадок, прилегающих к предприятиям непрерывного цикла, включая металлургические и нефтеперерабатывающие заводы. Это дало бы металлургам возможность совместно с перевозчиком гибко управлять парком вагонов, своевременно освобождать пути от избыточного состава и предотвращать заторы.

Ранее замгендиректора РЖД Михаил Глазков сообщал журналистам, что компания выходила с инициативой, чтобы расширить перечень станций, с которых перевозчик может использовать право принудительной эвакуации вагонов, если эти вагоны не определены для целей перевозки. «Мы предлагали включить, кроме припортовых станций, все погранпереходы, предприятия непрерывного цикла, крупнейшие станции погрузки/выгрузки. Наше предложение включает 747 станций. На данный момент вопрос рассматривается вместе с Минтрансом, — говорил он.

В части выделения непрерывно-работающих производств, Минпромторг и Минэкономразвития в ходе совещания подтвердили готовность доработать их перечень и выявить критерии, которые еще предстоит конкретизировать. Включение организаций металлургической промышленности в перечень непрерывноработающих организаций необходимо для правил недискриминационного доступа.

Как работают ПНД В конце мая 2024 года правительство утвердило обновленные правила недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре. Они регулируют порядок транспортировки разных категорий грузов по железной дороге. Если количество заявок от грузоотправителей на определенном участке превышает доступную пропускную способность, новые нормы определяют, какие грузы должны быть приоритетными при отправке. Новые правила действуют с 1 января 2025 года.

Так, Новак поручил заинтересованным сторонам подготовить и направить правительству на утверждение перечень производств непрерывного цикла.

Чем вызваны проблемы с логистикой

Текущие проблемы на железнодорожной дороге носят комплексный характер, констатирует управляющий партнер, сооснователь аналитического отраслевого агентства ROLLINGSTOCK Agency Александр Поликарпов. Сейчас большинство клиентов стремятся выехать по одним и тем же направлениям, это повышает спрос на них и перегружает транспортную инфраструктуру. При этом участники железнодорожного рынка — операторы и грузовладельцы — в приоритет своей деятельности ставят решение своих бизнес-задач по вывозу грузов и наличия вагонов в потенциальных местах погрузки, что приводит к локальному профициту вагонов и затовариванию станций.

В 2024 году прирост парка на сети РЖД превысил 50 тыс. вагонов, и был вызван высоким объемом выпуска вагонов (в прошлом году, согласно данным союза «Объединение вагоностроителей», объединяющего крупнейшие предприятия — Тихвинский вагонный завод, «Уралвагонзавод», «РМ Рейл» и другие, он составил 73,5 тыс. единиц. — РБК), и одним из самых низких размеров списания. Кроме того, наблюдался дефицит кадров, добавил собеседник.

По мнению Поликарпова, текущие действия по административной остановке от движения лишнего парка (с октября 2024 года РЖД убрали с путей общего пользования 116 тыс. вагонов, в целом компания оценивает профицит парка в 400 тыс. — РБК), позволят снизить градус проблемы, но параллельно следует запускать комплексную программу действий.

В частности, в качестве меры эксперт предлагает рассмотреть вопрос платного отстоя порожних вагонов после истечения «бесплатного» времени, например, более 10 дней. «Механизм платного отстоя можно внедрять только в наиболее напряженных зонах, при этом надо предоставлять станции для бесплатного отстоя вагонов, возможно, даже с льготной тарификацией порожнего рейса», — говорит он. Еще одной мерой может стать принудительная маршрутизация для вывоза порожних вагонов из мест массовой выгрузки, которая будет применятся только если оператор заранее не сообщил о следующей груженной отправки в допустимой зоне.

Кроме того, стимулировать ускоренное списание старых вагонов можно экономическими мерами — например, предоставлять собственникам парка субсидию на новый вагон при списании старого раньше нормативного срока (средний срок службы полувагонов, использующихся для перевозки широкой номенклатуры грузов, в том числе металлургических, составляет 22 года; в общей сложности в 2025 году объем списания грузовых вагонов составит 27 тыс. единиц. — РБК).

В то же время с помощью тарифного регулирования, в том числе в рамках ценового коридора, возможно стимулировать спрос на железнодорожные перевозки на менее востребованных направлениях, тем самым разгрузив загруженные, подытожил Поликарпов. Речь идет о предоставлении грузоотправителям скидок на перевозку их продукции. В последний раз этот вопрос обсуждался на совещании под председательством Новака в конце декабря 2024 года — тогда предлагалось рассмотреть возможность установления льгот при перевозках угля в адрес портов Юга и Северо-Запада.