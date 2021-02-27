Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 74,44 (+0,96) Инвестиции, 26 фев, 13:39
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,37 (+0,87) Инвестиции, 26 фев, 13:39
Против вышедшей из Nord Stream 2 компании из США начали расследование Бизнес, 14:04 Главный тренер «Химок» пропустит матч с «Уфой» из-за болезни Спорт, 13:29 Как у шеф-повара: еда с нетривиальным подходом к сочетаниям РБК и Miele, 13:27 Ученые назвали сроки «размораживания» Северного Ледовитого океана Общество, 13:17 В Петербурге пассажирка автобуса устроила стрельбу Общество, 13:11 Умер чемпион СССР в составе хоккейного «Спартака» Баринев Спорт, 12:59 Превентивная медицина: как часто обследоваться и как сохранять здоровье Партнерский материал, 12:38 Полицейские нашли пропавших на Таймыре девочек Общество, 12:29 Россия решила подать заявку на проведение ЧЕ по санному спорту Спорт, 12:23 В Нигерии террористы похитили более 300 учениц из школы-интерната Общество, 12:17 Каким будет 2021 год: четыре предсказания Билла Гейтса Футурология, 12:00  Определились сроки проведения чемпионата Европы по волейболу Спорт, 11:50 С чего начинался брокерский бизнес в 1995 году РБК и Открытие Инвестиции, 11:49 Чем заняться дома: смотрим фильм о Билли Айлиш, читаем Вуди Аллена Стиль, 11:45
Бизнес ,  
0 

Против вышедшей из Nord Stream 2 компании из США начали расследование

Американская комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) начала расследование в отношении техасской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. Об этом заявили в самой компании, передает Reuters.

Расследование инициировали еще в декабре, однако стало известно о нем только сейчас после того, как Baker Hughes опубликовала ежегодную отчетность.

В компании не уточнили, какая именно деятельность стала предметом расследования SEC, однако отметили, что оно касается продаж своей продукции и услуг внутри проектов, которые попали под санкции Вашингтона. В Baker Hughes заявили, что сотрудничают с комиссией и предоставили ей всю необходимую документацию.

Кроме того, в компании начали собственную внутреннюю проверку с привлечением внештатных аудиторов на предмет соблюдения санкционного законодательства США.

22 февраля немецкое издание Der Tagesspiegel сообщило, что из проекта российского газопровода «Северный поток — 2» вышли 18 компаний, среди которых, в том числе, Baker Hughes.

Материал дополняется

Автор
Михаил Котляр
расследование США Северный поток-2
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter