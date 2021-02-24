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Wintershall Dea завершила финансирование Nord Stream 2

Wintershall Dea больше не будет финансировать «Северный поток-2». Компания планировала вложить до €950 млн, но остановилась на €730 млн. Об этом было объявлено на фоне обсуждения в США новых санкций против проекта
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Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Немецкая Wintershall Dea больше не планирует предоставлять финансирование проекту «Северный поток-2», говорится в отчете компании (.pdf).

«Участие группы в проекте «Северный поток-2» ограничено предоставлением кредитов наряду с еще четырьмя крупнейшими европейскими энергетическими компаниями (Engie, OMV, Shell и Uniper). Платежи по кредиту для Nord Stream 2 AG составили €730 млн и были завершены до пересмотра закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA)», — говорится в документе. В Wintershall Dea добавили, что «дальнейших выплат не планируется».

РБК направил запросы в пресс-службы Wintershall Dea, «Газпрома» и Nord Stream 2.

Еще один страховщик вышел из «Северного потока-2»
Бизнес
Фото:J. Koehler / imago-images.de / Global Look Press

Строительство «Северного потока-2», по которому планируется поставлять 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию и далее в другие страны Европы, оценивается в €9,5 млрд. Газопровод полностью принадлежит «Газпрому». В финансировании строительства компании помогают ее европейские партнеры, которые предоставляют кредиты оператору проекта Nord Stream 2 AG.

«Wintershall взяла на себя обязательство профинансировать 10% затрат проекта, до €950 млн. И мы придерживаемся этого обязательства», — говорил в апреле 2019 года в интервью РБК предправления Wintershall Марио Мерен. По его словам, на тот момент компания уже предоставила около 2/3 этой суммы — €600–620 млн.

Кредиты Nord Stream 2 AG также предоставляют четыре европейских компании — Engie, OMV, Royal Dutch Shell и Uniper. По соглашению вклад каждой компании должен составить также до €950 млн.

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Компании не раскрывают, сколько они выделили на строительство газопровода в рамках своих обязательств. Однако глава Wintershall Dea Марио Мерен 20 мая 2020 года заявил, что компания полностью выполнила свои обязательства по финансированию проекта, сообщало «РИА Новости». Shell также уже выполнила все свои обязательства, говорил РБК ее представитель. В свою очередь, исполнительный финансовый директор Uniper Саша Биберт в мае 2020 года сообщал, что компания инвестировала в проект €700 млн, писал ТАСС.

РБК направил запросы в пресс-службы Uniper, OMV, Engie и Shell.

Nord Stream 2 запросила немедленное разрешение на работу в водах Германии
Бизнес
Фото:Jens Büttner / dpa / ZB / Global Look Press

В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская компания Allseas покинула проект. Работы по строительству «Северного потока-2» продолжились лишь спустя год. По данным Nord Stream 2 AG, недостроенными остались около 148 км в водах Дании и Германии.

С начала года санкции США действуют также против компаний, оказывающих проекту страховые и сертификационные услуги. Ограничения распространяются и на компании, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве судах, а также их модификации или дооборудования.

Из-за угрозы санкций проект покинули не менее 22 компаний, сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По информации газеты Der Tagesspiegel, от сотрудничества с «Северным потоком-2» отказались 18 компаний.

Автор
Виктория Полякова
При участии
Тимофей Дзядко
Wintershall Северный поток-2 санкции
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