Wintershall Dea завершила финансирование Nord Stream 2

Wintershall Dea больше не будет финансировать «Северный поток-2». Компания планировала вложить до €950 млн, но остановилась на €730 млн. Об этом было объявлено на фоне обсуждения в США новых санкций против проекта

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Немецкая Wintershall Dea больше не планирует предоставлять финансирование проекту «Северный поток-2», говорится в отчете компании (.pdf).

«Участие группы в проекте «Северный поток-2» ограничено предоставлением кредитов наряду с еще четырьмя крупнейшими европейскими энергетическими компаниями (Engie, OMV, Shell и Uniper). Платежи по кредиту для Nord Stream 2 AG составили €730 млн и были завершены до пересмотра закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA)», — говорится в документе. В Wintershall Dea добавили, что «дальнейших выплат не планируется».

РБК направил запросы в пресс-службы Wintershall Dea, «Газпрома» и Nord Stream 2.

Строительство «Северного потока-2», по которому планируется поставлять 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию и далее в другие страны Европы, оценивается в €9,5 млрд. Газопровод полностью принадлежит «Газпрому». В финансировании строительства компании помогают ее европейские партнеры, которые предоставляют кредиты оператору проекта Nord Stream 2 AG.