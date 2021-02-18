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«Нафтогаз» назвал остановку Nord Stream 2 «вопросом жизни и смерти»

По словам Андрея Коболева, ГТС Украины является частью системы обороны страны, но после запуска газопровода она потеряет свое значение. Глава «Нафтогаза» считает «Северный поток-2» экономически бессмысленным проектом
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Фото: Alex Kraus / Bloomberg
Фото: Alex Kraus / Bloomberg

Запуск газопровода «Северный поток-2» сделает Украину беззащитной перед «российской военной агрессией», такое мнение в своем Facebook выразил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Пока Украина является важным транзитером газа в Германию, Италию и Францию, украинская ГТС является частью нашей системы обороны», — написал Коболев. Однако, считает он, когда «Северный поток-2» заработает, газотранспортная система страны потеряет свое значение и «станет просто сетью газопроводов».

По мнению главы «Нафтогаза», остановка строительства российского газопровода является «вопросом жизни или смерти» для украинцев. Коболев назвал «Северный поток-2» «экономически бессмысленным проектом, который имеет вполне ощутимый геополитический смысл».

Путин связал критику «Северного потока-2» с политикой Запада по Украине
Политика
Фото:J.Koehler / imago-images / Global Look Press

Так Коболев прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина, который связал критику газопровода с Украиной. «Почему так все крутится вокруг «Северного потока-2»? Хотят заставить Россию платить за их (Запада. — РБК) геополитический проект на Украине», — сказал он накануне.

Проект газопровода предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним российский газ будет доставляться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.

Помимо Украины, против «Северного потока-2» выступают также Польша, Латвия, Литва, Эстония и США, которые называют проект угрозой энергетической безопасности Европы. В декабре 2019 года Вашингтон объявил о санкциях против газопровода, в результате чего швейцарская компания Allseas вышла из проекта, и укладка труб была приостановлена на год. С 1 января США ввели очередные ограничения против проекта. Они касаются компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства.

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Строительство трубопровода &laquo;Северный поток-2&raquo;

Президент США Джо Байден назвал газопровод плохой сделкой, которая делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией. В Еврокомиссии с такой позицией не согласны и настаивают, что вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США. В свою очередь, правящая коалиция Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель неоднократно заявляла, что «Северный поток-2» имеет исключительное значение для энергетики страны, а попытки остановить его строительство со стороны Вашингтона являются вмешательством во внутренние дела ФРГ.

В Кремле считают санкции против «Северного потока-2» нарушением международного права. Путин не раз говорил, что трубопровод — исключительно экономический проект, а его строительство не имеет отношения к политике, такую же точку зрения выражал вице-премьер Александр Новак.

Автор
Наталия Анисимова
Нафтогаз Украины Андрей Коболев Северный поток-2 Украина газопровод
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