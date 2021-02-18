«Нафтогаз» назвал остановку Nord Stream 2 «вопросом жизни и смерти»

По словам Андрея Коболева, ГТС Украины является частью системы обороны страны, но после запуска газопровода она потеряет свое значение. Глава «Нафтогаза» считает «Северный поток-2» экономически бессмысленным проектом

Фото: Alex Kraus / Bloomberg

Запуск газопровода «Северный поток-2» сделает Украину беззащитной перед «российской военной агрессией», такое мнение в своем Facebook выразил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Пока Украина является важным транзитером газа в Германию, Италию и Францию, украинская ГТС является частью нашей системы обороны», — написал Коболев. Однако, считает он, когда «Северный поток-2» заработает, газотранспортная система страны потеряет свое значение и «станет просто сетью газопроводов».

По мнению главы «Нафтогаза», остановка строительства российского газопровода является «вопросом жизни или смерти» для украинцев. Коболев назвал «Северный поток-2» «экономически бессмысленным проектом, который имеет вполне ощутимый геополитический смысл».

Так Коболев прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина, который связал критику газопровода с Украиной. «Почему так все крутится вокруг «Северного потока-2»? Хотят заставить Россию платить за их (Запада. — РБК) геополитический проект на Украине», — сказал он накануне.