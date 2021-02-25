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Берлин переложил на участников ответственность за выход из Nord Stream 2

Германия оставила за компаниями право решать, выйти из проекта «Северный поток-2» или остаться. Хотя Берлин по-прежнему не поддерживает экстерриториальные санкции США против участников строительства газопровода. Об этом заявил в среду официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, отвечая на вопрос ТАСС.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что из проекта уже вышли 18 европейских компаний. «Решения всегда остаются за предприятиями <...> Наша позиция по экстерриториальным санкциям известна: мы их отвергаем», — сказал Зайберт, добавив, что ФРГ выступает за сохранение транзита газа через Украину.

«Я думаю, американским друзьям позиция федерального правительства известна», — отметил представитель кабинета министров ФРГ.

Wintershall Dea остановила финансирование Nord Stream 2
Бизнес
Фото:Hannibal Hanschke / Reuters

22 февраля издание Der Tagesspiegel сообщало, что от сотрудничества по «Северному потоку-2» отказались 18 компаний, среди них Bilfinger SE. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс говорила о не менее чем 15 компаниях, покинувших проект. В Bilfinger SE подтвердили РБК, что на данный момент не участвуют в строительстве «Северного потока-2». В компании Munich Re Syndicate, которая, как сообщал Reuters, также вышла из проекта, сообщили РБК, что уведомили Nord Stream 2 о прекращении работы.

В пресс-службе Nord Stream 2 не стали комментировать решения подрядчиков, заявив лишь, что «защищать европейские компании от экстратерриториальных санкций должны правительства и Европейская комиссия, которые считают, в свою очередь, что подобные санкции противоречат международному праву и нарушают энергетический суверенитет».

США ввели санкции против «Северного потока-2» в декабре 2019 года. Затем их расширили. Последний раз под американские ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода, и его собственник — компания «КВТ-РУС». Санкции в отношении них были введены в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). Ранее «Фортуна» подпала под санкции в соответствии с законом CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»).

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что считает санкции Соединенных Штатов против «Северного потока-2» неуместными. В ФРГ неоднократно называли действия Вашингтона вмешательством во внутренние дела. Президент России Владимир Путин 17 февраля заявил, что цель противников завершения строительства газопровода на Западе — «заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине».

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