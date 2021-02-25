Берлин переложил на участников ответственность за выход из Nord Stream 2

Германия оставила за компаниями право решать, выйти из проекта «Северный поток-2» или остаться. Хотя Берлин по-прежнему не поддерживает экстерриториальные санкции США против участников строительства газопровода. Об этом заявил в среду официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, отвечая на вопрос ТАСС.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что из проекта уже вышли 18 европейских компаний. «Решения всегда остаются за предприятиями <...> Наша позиция по экстерриториальным санкциям известна: мы их отвергаем», — сказал Зайберт, добавив, что ФРГ выступает за сохранение транзита газа через Украину.

«Я думаю, американским друзьям позиция федерального правительства известна», — отметил представитель кабинета министров ФРГ.

22 февраля издание Der Tagesspiegel сообщало, что от сотрудничества по «Северному потоку-2» отказались 18 компаний, среди них Bilfinger SE. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс говорила о не менее чем 15 компаниях, покинувших проект. В Bilfinger SE подтвердили РБК, что на данный момент не участвуют в строительстве «Северного потока-2». В компании Munich Re Syndicate, которая, как сообщал Reuters, также вышла из проекта, сообщили РБК, что уведомили Nord Stream 2 о прекращении работы.