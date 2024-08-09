 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Объединение и развод в Wildberries ,  
0 

Бакальчук рассказал о кредитах Wildberries и риске дефолта

Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
После ухода Владислава Бакальчука из Wildberries владельцы Russ «взяли кредитов больше, чем необходимо», многие банки перестали выдавать маркетплейсу деньги, заявил предприниматель. Он пытается приостановить сделку через Роспатент
Владислав Бакальчук
Владислав Бакальчук (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав, ранее заявивший об отстранении от управления компанией на фоне объединения с оператором наружной рекламы Russ, написал в своем телеграм-канале, что после его ухода маркетплейс взял у банков 40 млрд руб., потому что «братья Мирзоян взяли кредитов больше, чем необходимо».

По словам Бакальчука, у компаний нет плана по кредитам, «в результате банки были поставлены перед фактом, что создает риск увеличения вероятности дефолта». Он утверждает, что все кредитные лимиты оформлены на Wildberries, они составляют 295 млрд руб. Чтобы включить в них Russ, нужно пройти кредитный комитет и предоставить полную отчетность. «Однако Russ не выполняет эти требования и не предоставляет нужные документы. <...> Банки не будут увеличивать лимиты до тех пор, пока не разберутся с наследием Russ», — написал предприниматель.

Он заявил, что почти все банки заморозили выдачи в рамках текущих лимитов, а некоторые потребовали вернуть средства, что может привести «к частичной заморозке строительных проектов из-за нехватки средств». «С 5 августа выручка идет на Russ, а часть платежей по-прежнему идут через Wildberries, что также могло способствовать росту кредитов на Wildberries», — добавил Бакальчук.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Wildberries.

Бакальчук и Мирзоян — РБК: «Денег особо нет, стараемся находить ходы»
Бизнес
Роберт Мирзоян и Татьяна Бакальчук

Wildberries и Russ в июле объявили о намерении объединиться «с целью создания цифровой торговой платформы». Они зарегистрировали объединенную компанию ООО «РВБ», генеральным директором которой стал глава Russ Роберт Мирзоян. ООО «Вайлдберриз» переоформило на компанию около двух десятков своих дочерних юрлиц, РВБ приняла на себя все обязательства перед партнерами и клиентами Wildberries и стала основным юридическим лицом.

По данным «Коммерсанта», Владислав Бакальчук, пытаясь притормозить сделку, предупредил Роспатент, что передача товарных знаков от Wildberries новой структуре может нарушить его права и права Татьяны Бакальчук как совладельцев интернет-компании.

Татьяна Бакальчук в интервью РБК рассказала, что ее супруг не возражал против объединения, но у него «было сильное недоверие» к оценке бизнеса Russ. По данным Б1 (бывшее российское подразделение EY), она составила 460–500 млрд руб. Опрошенные РБК эксперты отмечали, что оценка релевантна только в том случае, если учитывает долю в ООО «РВБ». Wildberries на момент объединения стоил около $10 млрд, сообщила Бакальчук.

Основательница Wildberries считает, что за счет сделки маркетплейс получил «очень мощный ресурс» и «топовых управленцев», а ее новые партнеры помогают «дальше растить бизнес». «Объединение лишь дало толчок к развитию», — сказала Бакальчук. По ее данным, оборот продавцов Wildberries по итогам июля 2024 года по сравнению с июлем 2023 года вырос в 1,6 раза, до 309,2 млрд руб. Общий оборот компании вырос в 1,5 раза, до 315,4 млрд руб.

Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона

WP узнала о просьбе Украины к США применять ATACMS для ударов по России

За ночь в Курской области сбили четыре украинские ракеты и четыре беспилотника

На фоне атак ВСУ на границе Курская АЭС работает в штатном режиме

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации в Курской области

Хакеры предприняли массированные DDoS-атаки на три объекта в Курской области

Из Курска в Москву решили пустить дополнительный поезд

Глава курского поселка Коренево: на территории населенного пункта не ведутся боевые действия
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Маргарита Овсянникова
Владислав Бакальчук Татьяна Бакальчук Wildberries Russ Outdoor кредиты Роберт Мирзоян Роспатент
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
Материалы по теме
Бакальчук и Мирзоян оценили перспективы ребрендинга Wildberries
Технологии и медиа
Бакальчук раскрыла сумму выплат после пожара в Шушарах
Технологии и медиа
Wildberries и Russ задумались о штаб-квартире для объединенной компании
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 94,13 (+0,29) Инвестиции, 08 авг, 18:00 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 86,56 (+0,61) Инвестиции, 08 авг, 18:00
Как выгоднее расплачиваться с собственниками в 2025 году — пример расчетаPro, 11:26
Последний шанс России на медали. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 11:25
Бакальчук рассказал о кредитах Wildberries и риске дефолтаБизнес, 11:24
В перерыве матча на Олимпиаде показали фрагмент «Лебединого озера»Спорт, 11:23
Глава курского Коренево заявил, что в поселке не идут боиПолитика, 11:22
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океануРБК и УК «Эльга», 11:18
Алаудинов заявил о готовности армии России остановить ВСУ под КурскомПолитика, 11:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Цели операции туманны». Иностранные СМИ об атаке ВСУ на Курскую областьПолитика, 11:14
В Курской области объявили ЧС федерального характераПолитика, 11:09
Краудлендинг-площадка «Инвойскафе» запланировала выйти на IPO в 2025 годуИнвестиции, 11:07
В нескольких районах Курской области связь и интернет стали бесплатнымиПолитика, 11:04
Мэр Суджи рассказал об обстановке в городеПолитика, 11:03
Машины из параллельного импорта подорожали: когда и как можно сэкономитьАвто, 11:00
Как воруют бухгалтеры, финансисты, закупщики — пять схем и способы защитыPro, 10:52