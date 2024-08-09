Бакальчук рассказал о кредитах Wildberries и риске дефолта

После ухода Владислава Бакальчука из Wildberries владельцы Russ «взяли кредитов больше, чем необходимо», многие банки перестали выдавать маркетплейсу деньги, заявил предприниматель. Он пытается приостановить сделку через Роспатент

Владислав Бакальчук (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав, ранее заявивший об отстранении от управления компанией на фоне объединения с оператором наружной рекламы Russ, написал в своем телеграм-канале, что после его ухода маркетплейс взял у банков 40 млрд руб., потому что «братья Мирзоян взяли кредитов больше, чем необходимо».

По словам Бакальчука, у компаний нет плана по кредитам, «в результате банки были поставлены перед фактом, что создает риск увеличения вероятности дефолта». Он утверждает, что все кредитные лимиты оформлены на Wildberries, они составляют 295 млрд руб. Чтобы включить в них Russ, нужно пройти кредитный комитет и предоставить полную отчетность. «Однако Russ не выполняет эти требования и не предоставляет нужные документы. <...> Банки не будут увеличивать лимиты до тех пор, пока не разберутся с наследием Russ», — написал предприниматель.

Он заявил, что почти все банки заморозили выдачи в рамках текущих лимитов, а некоторые потребовали вернуть средства, что может привести «к частичной заморозке строительных проектов из-за нехватки средств». «С 5 августа выручка идет на Russ, а часть платежей по-прежнему идут через Wildberries, что также могло способствовать росту кредитов на Wildberries», — добавил Бакальчук.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Wildberries.

Wildberries и Russ в июле объявили о намерении объединиться «с целью создания цифровой торговой платформы». Они зарегистрировали объединенную компанию ООО «РВБ», генеральным директором которой стал глава Russ Роберт Мирзоян. ООО «Вайлдберриз» переоформило на компанию около двух десятков своих дочерних юрлиц, РВБ приняла на себя все обязательства перед партнерами и клиентами Wildberries и стала основным юридическим лицом.

По данным «Коммерсанта», Владислав Бакальчук, пытаясь притормозить сделку, предупредил Роспатент, что передача товарных знаков от Wildberries новой структуре может нарушить его права и права Татьяны Бакальчук как совладельцев интернет-компании.

Татьяна Бакальчук в интервью РБК рассказала, что ее супруг не возражал против объединения, но у него «было сильное недоверие» к оценке бизнеса Russ. По данным Б1 (бывшее российское подразделение EY), она составила 460–500 млрд руб. Опрошенные РБК эксперты отмечали, что оценка релевантна только в том случае, если учитывает долю в ООО «РВБ». Wildberries на момент объединения стоил около $10 млрд, сообщила Бакальчук.

Основательница Wildberries считает, что за счет сделки маркетплейс получил «очень мощный ресурс» и «топовых управленцев», а ее новые партнеры помогают «дальше растить бизнес». «Объединение лишь дало толчок к развитию», — сказала Бакальчук. По ее данным, оборот продавцов Wildberries по итогам июля 2024 года по сравнению с июлем 2023 года вырос в 1,6 раза, до 309,2 млрд руб. Общий оборот компании вырос в 1,5 раза, до 315,4 млрд руб.