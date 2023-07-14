Котировка на Urals от агентства Argus не будет применяться для расчета налогов с 2024 года

Котировки от Argus не будут применяться для расчета налогов с 2024 года

Использование котировок Urals от ценового агентства Argus для расчета нефтяных налогов было закреплено в российском законодательстве. О планах запустить собственный бенчмарк ранее говорил глава СПбМТСБ Алексей Рыбников

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ценовое агентство Argus с 2024 года перестанет публиковать котировки нефти Urals, которые используются для расчета нефтяных налогов в России, следует из рыночного обзора агентства, полученного РБК от одного из клиентов

В обзоре агентство указало на отсутствие ликвидности по Urals в европейских портах после введения эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти морем. «После завершения консультаций 1 июня Argus объявило своим клиентам о прекращении с 1 января 2024 года публикации котировок Urals (CIF Роттердам), Urals Med Aframax (CIF Аугуста), Urals Med Suezmax (CIF Аугуста) и Siberian Light Med («Сибирская легкая») (CIF Аугуста)», — говорится в документе.

В то же время в обзоре отмечается, что котировки Urals на базисе FOB (то есть в российских портах) продолжат публиковаться, а российское правительство продолжает использовать котировки Argus для эталонного сорта европейской нефти North Sea Dated («Североморский датированный») для расчета нефтяных налогов (НДПИ, НДД) и экспортных пошлин, определяемых исходя из цены North Sea Dated минус фиксированный дисконт.

О том, что правительство России с 2024 года перейдет на исчисление нефтяных налогов, исходя из национального индикатора, а также определенного дисконта к цене бенчмарка Brent, ранее заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. При этом дисконт к Brent с сентября 2023 года предлагается снизить до $20 за баррель (сейчас установлен на уровне $25 за баррель. — РБК), напомнил он.

Ранее в российском законодательстве было закреплено использование котировок Urals от международного ценового агентства Argus на основе данных в европейских портах назначения (нидерландского Роттердама и сицилийской Аугусты) при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть, налога на дополнительный доход (НДД) от добычи нефти и экспортных пошлин. В формулу расчета входил средний за месяц уровень ежедневных цен на средиземноморском и роттердамском рынках нефти (котировки Urals NWE и Urals Med Aframax), по данным Argus.

Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников в интервью РБК-ТВ в июне рассказал, что уже в нынешнем году в России запустят индекс цен экспортной нефти, который будет формироваться на основе данных биржи. По словам главы площадки, использование данных СПбМТСБ возможно после внесения изменений в Налоговый кодекс — рассмотрение соответствующего законопроекта должно состояться в весеннюю сессию Госдумы.

Российский индекс экспортной нефти при этом будет рассчитываться в долларах, но сами компании смогут заключать сделки с расчетами в других валютах. В будущем цена может быть сформирована в разных валютах, но для этого нужен развитый механизм онлайн-аукционов по реализации российской нефти на экспорт, отметил Рыбников.

В поправках, подготовленных Минфином, говорится, что новый ценовой индикатор (ЦСПБ) для расчета нефтяных налогов, выраженный в долларах за баррель, будет работать с 1 января 2024 года на базе средних экспортных цен на нефть при поставках в порты Северо-Западного и Южного федеральных округов. Ценовой индикатор должен быть размещен на сайте ФАС до 15-го числа календарного месяца, следующего за налоговым периодом. Если ЦСПБ не будет своевременно размещен для соответствующего налогового периода на сайте ФАС, то «данный показатель для такого налогового периода принимается равным нулю».

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал РБК, что национальный индикатор в данный момент только прорабатывается. По его словам, сейчас для целей мониторинга учитываются как показатели Argus, так и данные СПбМТСБ, а также Федеральной таможенной службы. «Сейчас показатель CIF на европейском направлении имеет смысл только в отношении Болгарии, которая имеет право покупать российскую нефть морем до конца 2024 года. Но в данном случае, судя по всему, речь идет о том, что реформа нашего налогового законодательства дойдет до той точки, на которой агентству Argus больше не придется высчитывать по заданию Минэкономразвития CIF котировки в Роттердаме и порту Аугуста, где наша нефть с 5 декабря 2022 года физически не продается», — рассказал эксперт.

В то же время он отметил, что российское законодательство все еще требует считать цену Urals по этим рынкам для нужд налогообложения. «Смущает только тот факт, что нам собираются сохранить показатель допустимого дисконта от Brent. Проблема и в самом допустимом дисконте, и в том факте, что представители отрасли неоднократно подчеркивали неактуальность Brent в текущих рыночных реалиях и предлагали в качестве индикатора перейти на дубайский сорт», — добавил Фролов.

В феврале президент Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают изменение порядка определения цены нефти при налогообложении нефтяных компаний. Изменения затронули НДПИ, НДД в отношении углеводородного сырья и акциз на нефтяное сырье. В законе закрепляется формула, согласно которой с июля 2023 года котировки нефти российской марки Urals должны быть не ниже стоимости сорта Brent минус $25 за баррель. До середины лета предусмотрен переходный период.