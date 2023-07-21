Госдума утвердила изменения в нефтяных налогах для роста доходов бюджета

Госдума снизила дисконт Urals к Brent с $25 до $20 за баррель при расчете налогов и сократила компенсации нефтяникам за сдерживание цен на бензин. Это позволит собрать в бюджет ₽8 трлн нефтегазовых поступлений, считают эксперты

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Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, предлагаемые правительством, которые призваны увеличить нефтегазовые поступления федерального бюджета.

С 1 сентября дисконт российской нефти Urals к мировому эталону Brent будет снижен с $25 до $20 за баррель для целей налогообложения. Топливный демпфер, предполагающий компенсации нефтяникам за сдерживание цен на бензин и другие нефтепродукты на внутреннем рынке, будет снижен в два раза, примерно с 60 млрд до 30 млрд руб. в месяц. С 2024 года также планируется ввести российский ценовой индикатор для налогообложения вместо котировки от агентства Argus.

Цель утвержденных поправок — увеличить налоговые поступления от нефтегазовой сферы, которые по итогам 2023 года должны составить 8 трлн руб. По данным Международного энергетического агентства, доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов за первое полугодие 2023 года снизились более чем в полтора раза по сравнению с первым полугодием 2022-го — со $120,4 млрд до $77,4 млрд. Российский Минфин сообщал, что в январе—июне общие нефтегазовые доходы (помимо экспорта нефти и нефтепродуктов включают поставки газа за рубеж, а также продажи на внутреннем рынке) в январе—июне упали на 47%, до 3,382 трлн руб.

Центральный банк сохранил прогноз по цене Urals по итогам 2023 года на уровне $55 за баррель.

Как изменится расчет нефтяных налогов

На фоне международных санкций, введенных против России из-за специальной военной операции на Украине (включают эмбарго на поставки российской нефти в страны Евросоюза и установление ценового потолка на поставки сырья в третьи страны на уровне $60 за баррель), стоимость Urals опустилась ниже цены эталонной Brent на $35–40 за баррель. Из-за этого резко сократились нефтегазовые доходы бюджета. Поэтому в феврале 2023 года правительство предложило изменить порядок определения цены на нефть для целей налогообложения — налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на дополнительный доход (НДД) в отношении углеводородного сырья и акциза на нефтепродукты. В этих поправках было предусмотрено плавное снижение дисконта Urals к Brent с $34 за баррель в апреле до $25 за баррель — в июле. Такой переходный период применения дисконтов к цене Brent позволит адаптироваться нефтяным компаниям к применению нового порядка расчета налогов на базе котировок Urals, поясняли в Минфине.

Но, как объяснял глава Минфина Антон Силуанов, «$25 все-таки большой дисконт» и он «может быть поменьше». Ранее он говорил, что министерство и дальше будет определять «справедливую» цену нефти в зависимости от ситуации на рынке, потому что «мы не можем ничего не делать».

Помимо изменения принципов расчета нефтяных налогов на поступления в бюджет также влияет снижение добычи и экспорта нефти. С 1 марта Россия добровольно сократила добычу (и экспорт) на 500 тыс. барр. в сутки (около 5%), что должно «способствовать восстановлению рыночных отношений», говорил вице-премьер Александр Новак. С 1 августа Москва снижает экспорт еще на 500 тыс. барр. в сутки в рамках «усилий по обеспечению баланса рынка». То есть с учетом уже существующего снижения добыча в августе будет уменьшена на 1 млн барр. по сравнению с февралем 2023 года. К аналогичным действиям присоединились и другие крупнейшие производители нефти, входящие в ОПЕК, включая Саудовскую Аравию. С момента последнего объявления о сокращениях добычи и экспорта цена Brent выросла на 7,7%, с $74,6 до $80,4 за баррель.

Снижение дисконта с $25 до $20 за баррель должно дать бюджету приблизительно дополнительные 0,5–1 трлн руб. доходов по итогам 2023 года, что как раз позволяет при текущем уровне добычи выйти на 8 трлн руб. налоговых поступлений, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Выполнению планов будет способствовать повышение стоимости нефти на фоне снижения экспорта России и других крупных производителей, добавляет он. По его оценкам, во втором полугодии 2023 года стоимость Brent вырастет до $85–90 за баррель.

При сохранении текущих макропараметров до конца года размер нефтегазовых доходов может составить 8 трлн руб., соглашается старший аналитик инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин. По прогнозу «Синары», к концу 2023 года Brent превысит $95 за баррель, а среднее значение за год может составить $90 за баррель. При этом из-за изменения принципов расчета налогов не стоит ждать роста налоговой нагрузки на нефтяные компании, утверждает эксперт: в июне дисконт Urals к Brent уже фактически сократился до уровня менее $20 за баррель.

Цена Urals рассчитывается на основе данных международного ценового агентства Argus Media. 14 июля стало известно, что с 2024 года оно перестанет публиковать эти котировки. Тогда замглавы Минфина Алексей Сазанов сказал, что правительство перейдет на исчисление нефтяных налогов, исходя только из собственного национального индикатора или дисконта к Brent — исходя из того, какой из этих двух показателей будет больше. При этом собственный российский ценовой индикатор, который будет рассчитываться на основе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), должен заработать как раз со следующего года, говорится в поправках, которые утвердила Госдума.

Как изменятся выплаты компенсаций нефтяникам

Депутаты Госдумы также утвердили поправки в Налоговый кодекс, которые сокращают вдвое субсидию (демпфер) для бензина и дизеля. Демпферный механизм на нефтепродукты работает в России с 2019 года, до апреля 2023 года он рассчитывался на основе разницы между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой, которая утверждалась властями. Если разница была положительной, то правительство компенсировало компаниям сдерживание цен на внутреннем рынке; если отрицательная, то компании, напротив, платили в бюджет. После введения западных санкций, по мнению Минфина, стало некорректно считать экспортную стоимость российских нефтепродуктов.

В апреле 2023 года Минфин предложил снизить демпфер в два раза, или на 30 млрд руб. в месяц. Изначально планировалось это сделать в июле и только на год. Однако обсуждение затянулось, и теперь норма заработает 1 сентября, но сразу на три года, до конца 2026 года. Сокращение демпфера на 30 млрд руб. в месяц вполне справедливо, это в основном произойдет за счет снижения НДПИ, указывает Бахтин. По мнению Жарского, снижение дисконта Urals к Brent и уменьшение демпфера проводятся достаточно аккуратно, чтобы не уничтожить инвестиционную активность в нефтегазовой отрасли: «Налоги там уже достаточно высоки, и если резко их повышать, то сначала может начаться снижение инвестиций, а в долгосрочном периоде — и добычи».

При этом на фоне дискуссий в правительстве о снижении демпфера стоимость основных марок бензина АИ-92 и АИ-95 начала резко расти на бирже (с начала апреля на 43 и 37% соответственно), побив исторические рекорды. 21 июля в ходе торгов на СПбМТСБ цена АИ-92 достигла 64,522 тыс. руб. за тонну (очередной рекорд), а АИ-95 — 69,775 тыс. руб. за тонну. Рост оптовых цен на бензин привел к повышению его стоимости и в рознице: по данным Росстата, к 17 июля рост розничных цен на бензин составил 3,6% по сравнению с началом года, обогнав общую инфляцию 3,15% за этот период.

«Поскольку цены на топливо не регулируются государством, возможны незначительные колебания как оптовых, так и розничных цен в отдельные месяцы, что в целом характерно для экономики с рыночным ценообразованием», — заявили тогда в пресс-службе Минэнерго, добавив, что в розничном сегменте сохраняется маржа, которая позволяет удерживать цены на бензин на АЗС в рамках инфляции. А уже 21 июля Новак сказал, что правительство прорабатывает меры стабилизации цен, не уточняя деталей. Но он также подтвердил, что обсуждается возможное введение квот на экспорт нефтепродуктов. Ранее Минэнерго и ФАС сообщали, что разработали документы об увеличении минимального объема продаж бензина на бирже с 1 сентября с 12 до 13% от производства нефтяных компаний.

Цена на бензин продолжит медленно ползти вверх, поскольку она связана с особенностями налогообложения внутреннего рынка, которые не так просто изменить, отмечает Жарский. Стабилизация цен на топливном рынке все же должна произойти, поскольку после завершения сезона ремонтов на НПЗ ожидается ввод дополнительных мощностей нефтепереработки, замечает Бахтин.