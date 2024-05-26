Мантуров ответил на вопрос о Boeing и Airbus фразой «получили урок»
Россия не допустит повторения ситуации, когда крупнейшие мировые производители самолетов Boeing и Airbus покинули российский рынок, пообещал первый вице-премьер Денис Мантуров телеведущему Павлу Зарубину.
Зарубин спросил, что будет в случае восстановления экономических связей и возвращения Boeing и Airbus. «Мы распахнем им снова объятия, как когда-то, или строго будем себя вести?».
«Вы знаете, я опущусь с неба на землю. Приведу пример относительно автомобильной промышленности. То, как поступили зарубежные производители западные — ну, после такого демарша, хлопанья дверями и выхода с нашего рынка, это показало, что можно за один день уехать. То есть такого мы точно уже не допустим, получили хороший урок, нас научили, повтора такого же не будет», — ответил Мантуров.
Зарубин также напомнил министру, что авиация больше двух лет существует в условиях санкций, но западные самолеты до сих пор летают. Он спросил, решены ли вопросы в части поставок запчастей. Мантуров в ответ заверил, что работа по техническому обслуживанию ведется, самолеты соответствуют требованиям безопасности.
«Относительно ремонта и своевременной замены запчастей — все это делается», — резюмировал Мантуров.
Вопрос о безопасности полетов в России стал дискуссионным после введения санкций и прекращения официального технического обслуживания со стороны производителей. Гендиректор Airbus Гийом Фори усомнился в достаточной безопасности лайнеров из-за нехватки запчастей и невозможности обновлять программное обеспечение. В Минтрансе в ответ заявили, что в стране есть все возможности для обслуживания самолетов и поддержания их летной годности.
Журнал Newsweek в марте опубликовал материал, где говорилось, что число происшествий с самолетами в России утроилось после введений санкций Запада против российской авиаотрасли. По подсчетам Newsweek, с сентября по 8 декабря 2023 года в стране произошло в общей сложности 60 инцидентов, среди них — вынужденные посадки, возгорания двигателей, неисправности и другие технические проблемы, из-за которых самолетам пришлось изменить запланированные маршруты.
Росавиация с выводами издания не согласилась. По ее статистике, с января по ноябрь 2023 года число происшествий с российским воздушным транспортом снизилось на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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