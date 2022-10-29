Минтранс отверг сомнения главы Airbus в безопасности полетов в России

Минтранс — в ответ на сомнения главы Airbus: безопасность полетов в России обеспечена

В России достаточно специалистов и ресурсов для ремонта самолетов, ведется поиск поставщиков запчастей, поэтому безопасность полетов обеспечена, заявили в Минтрансе. В Airbus выразили обеспокоенность условиями техобслуживания

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Россия внимательно относится добросовестному сотрудничество с партнерами по авиаотрасли и безопасности полетов, которые организованы на высоком уровне. Так в министерстве транспорта России прокомментировали РБК сомнения генерального директора европейского авиаконцерна Airbus Гийома Фори.

Присутствуют все возможности для обслуживания в России самолетов и поддержания их летной годности, указали в министерстве, работают достаточное число организаций, обладающие необходимым количеством ресурсов и квалифицированного персонала, возможен ремонт разной сложности.

«Обеспечение безопасности полетов по-прежнему остается главным критерием, которым руководствуется Министерство транспорта при разработке новых предложений по совершенствованию авиационного законодательства и его адаптации к текущим реалиям», — подчеркнули в Минтрансе.

Надежная эксплуатация авиапарка российских авиакомпаний будет обеспечена расширением числа поставщиков запчастей для самолетов, ведется работа по этому вопросу, добавили в ведомстве. В министерстве считают, что это решит вопросы по укомплектованности и снижению стоимости техобслуживания самолетов.

Глава Airbus усомнился в безопасности полетов в России из-за «условий технического обслуживания», указав, что международные санкции не позволяют поставлять в страну оригинальные запчасти для самолетов и обновлять программное обеспечение, а также контролировать и поддерживать обслуживание воздушных судов. При этом, продолжил он, российские авиакомпании выполняют больше внутренних рейсов, чем в допандемийное время.

«Это действительно вызывает некоторые опасения с точки зрения безопасности. Сейчас мы мало что можем с этим поделать», — отметил Фори.

Объем авиаперевозок в России достиг 85% от уровня 2019 года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные британской аналитической компании OAG.

В первой половине года США, страны Евросоюза, Великобритания и другие государства ввели ограничения на полеты российских авиакомпаний. ЕС запретил экспортировать в Россию товары и технологии, которые используются в космическом и авиационных секторах. Airbus и Boeing приостановили техобслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей.

Для поддержки авиаотрасли российский президент Владимир Путин разрешил регистрировать находящиеся в лизинге зарубежные самолеты в России, это позволило использовать их на внутренних рейсах. По данным Минтранса, к тому моменту более половины эксплуатировавшихся в России самолетов были зарегистрированы в иностранных реестрах. По данным The Washington Post, авиакомпании России не вернули более 400 лайнеров, взятых за рубежом в лизинг. Издание привело данные компании Cirium, по которым на момент введения западных санкций из 515 воздушных судов, сданных России в аренду, владельцы вернули около 80.

Попавшие под санкции российские авиаперевозчики начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить наличие запчастей, писал в августе Reuters. Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров назвал происходящее «выдумкой не российской авиации», а мировой практикой при ремонте. Он заверил, что самолеты российских авиакомпаний обслуживаются с соблюдением требований безопасности. 25 октября Минтранс предложил позволить ремонтировать гражданские самолеты зарубежного производства с использованием неоригинальных запчастей.







