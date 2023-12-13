Росавиация ответила на данные о росте авиапроисшествий на фоне санкций

Росавиация: в 2023 году число авиапроисшествий в России снизилось на 1,3%

Newsweek писал о росте числа авиапроисшествий в России на фоне санкций. В Росавиации заявили, что такой тенденции нет, количество инцидентов снизилось на 1,3%, до 670. Большинство из них связаны с отказом авиатехники и двигателей

С января по ноябрь 2023 года число происшествий с российским воздушным транспортом снизилось на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Росавиация. По данным ведомства, всего за этот период зарегистрировали 670 инцидентов.

Из них 400 случаев произошли из-за отказа авиатехники и двигателей, что на 2% меньше по сравнению с 2022 годом. В ноябре 2023-го зарегистрировали 40 происшествий (снижение на 18% год к году).

Росавиация отмечает, что число происшествий снижается на фоне роста налета воздушных судов, в 2023 году показатель вырос на 6,5%, до 1,85 млн часов. «Для отечественных авиакомпаний доступны логистические цепочки, благодаря которым они получают требуемые запчасти и компоненты для нормальной эксплуатации авиатехники», — цитирует ведомство начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Михаила Василенкова.

«На российском воздушном транспорте отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов», — заключили в Росавиации.

9 декабря журнал Newsweek опубликовал материал, где говорилось, что число аварий самолетов в России утроилось после введений санкций Запада против российской авиаотрасли. После начала военных действий на Украине Евросоюз запретил поставки в Россию самолетов и запчастей, а также их техническое обслуживание и страхование. США ограничили экспорт товаров авиационной отрасли и ввели санкции в отношении российских авиакомпаний.

По подсчетам Newsweek, с сентября по 8 декабря 2023 года в стране произошло в общей сложности 60 инцидентов, среди них — вынужденные посадки, возгорания двигателей, неисправности и другие технические проблемы, из-за которых самолетам пришлось изменить запланированные маршруты. В сентябре таких случаев было 15, в октябре — 25, в ноябре — 12, в декабре — восемь, говорилось в материале.

В прошлом году в безопасности полетов в России из-за вызванной санкциями нехватки запчастей и невозможности обновлять программное обеспечение усомнился генеральный директор Airbus Гийом Фори. В Минтрансе в ответ заявили, что в стране есть все возможности для обслуживания самолетов и поддержания их летной годности.

В ноябре глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с премьером Михаилом Мишустиным назвал основой обеспечения безопасности полетов поддержание летной годности. Контроль за ней ведут путем выдачи соответствующего сертификата, проведения ежегодных проверок, а также анализа документов авиакомпаний по обеспечению безопасности полетов, их регулярности и исправности парка воздушных судов.