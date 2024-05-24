Работу авиакомпаний предложили приостанавливать из-за ошибок в билетах

Пассажиры все чаще стали жаловаться на потерю денег из-за таких ошибок. Перевозчики, в свою очередь, отмечают, что при оформлении билетов онлайн вся ответственность за корректность оформления лежит на пассажире

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Министерство транспорта России предложило ввести штрафы или даже приостановку деятельности в отношении авиакомпаний, которые допускают опечатки в билетах пассажиров и условиях перевозки, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях.

Штраф за первое нарушение составит до 30 тыс. руб. для должностных лиц и до 100 тыс. — для юридических. За повторное нарушение грозит до 400 тыс. руб. штрафа или административное приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.

По сведениям из министерства, которые приводит газета, все больше авиапассажиров стали терять деньги из-за неправильной информации о вылете самолета или некорректного оформления авиабилетов. Так, ежегодно от граждан в центральный аппарат Ространснадзора поступает около 700 таких жалоб на перевозчиков.

Сейчас отечественные авиаперевозчики используют локальные автоматизированные информационные системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП), на которые они перешли в конце 2022 года с зарубежных таких систем.

В то же время собеседник «Коммерсанта» в одной из авиакомпаний отметил, что пассажиры сейчас покупают билеты в основном онлайн, поэтому им и отвечать за предоставление неверных данных в систему. Кроме того, около четверти авиабилетов оформляют через агентства и агрегаторы, а те не оставляют прямых контактов пассажира перевозчику, поэтому у него нет возможности сообщить о переносе рейса.

В начале мая авиакомпания NordStar сообщила, что некоторые агрегаторы выпустили в продажу билеты на рейсы, которые компания не планирует. Среди прочих упоминается рейс Санкт-Петербург — Сочи и обратно.

Прошлой осенью в продаже у «Аэрофлота» появились дешевые билеты на рейсы из Екатеринбурга на Пхукет. Через несколько дней компания их аннулировала, сославшись на ошибку.