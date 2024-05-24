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Общество ,  
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Работу авиакомпаний предложили приостанавливать из-за ошибок в билетах

Минтранс предложил приостанавливать работу авиакомпаний из-за ошибок в билетах
Пассажиры все чаще стали жаловаться на потерю денег из-за таких ошибок. Перевозчики, в свою очередь, отмечают, что при оформлении билетов онлайн вся ответственность за корректность оформления лежит на пассажире
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Министерство транспорта России предложило ввести штрафы или даже приостановку деятельности в отношении авиакомпаний, которые допускают опечатки в билетах пассажиров и условиях перевозки, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях.

Штраф за первое нарушение составит до 30 тыс. руб. для должностных лиц и до 100 тыс. — для юридических. За повторное нарушение грозит до 400 тыс. руб. штрафа или административное приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.

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Общество
Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

По сведениям из министерства, которые приводит газета, все больше авиапассажиров стали терять деньги из-за неправильной информации о вылете самолета или некорректного оформления авиабилетов. Так, ежегодно от граждан в центральный аппарат Ространснадзора поступает около 700 таких жалоб на перевозчиков.

Сейчас отечественные авиаперевозчики используют локальные автоматизированные информационные системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП), на которые они перешли в конце 2022 года с зарубежных таких систем.

В то же время собеседник «Коммерсанта» в одной из авиакомпаний отметил, что пассажиры сейчас покупают билеты в основном онлайн, поэтому им и отвечать за предоставление неверных данных в систему. Кроме того, около четверти авиабилетов оформляют через агентства и агрегаторы, а те не оставляют прямых контактов пассажира перевозчику, поэтому у него нет возможности сообщить о переносе рейса.

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Бизнес
Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

В начале мая авиакомпания NordStar сообщила, что некоторые агрегаторы выпустили в продажу билеты на рейсы, которые компания не планирует. Среди прочих упоминается рейс Санкт-Петербург — Сочи и обратно.

Прошлой осенью в продаже у «Аэрофлота» появились дешевые билеты на рейсы из Екатеринбурга на Пхукет. Через несколько дней компания их аннулировала, сославшись на ошибку.

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Мария Гусарова
Минтранс Авиабилеты опечатка штраф
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