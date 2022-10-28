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Война санкций ,  
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Глава Airbus усомнился в безопасности полетов самолетов в России

Гендиректор Airbus усомнился в безопасности полетов самолетов в России из-за санкций
Гийом Фори отметил, что санкции не позволяют поставлять в Россию запчасти для самолетов и обновлять программное обеспечение, при этом внутренних рейсов стало больше. Мантуров заверял, что требования безопасности соблюдаются
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Российские авиакомпании сейчас совершают больше внутренних рейсов, чем до пандемии коронавируса, и это вызывает обеспокоенность по поводу безопасности перевозок, заявил генеральный директор европейского авиаконцерна Airbus Гийом Фори, передает Bloomberg.

Во время представления квартального отчета компании Фори указал, что западные санкции не позволяют поставлять в Россию оригинальные запчасти для самолетов и обновлять программное обеспечение, а также контролировать и поддерживать обслуживание лайнеров.

«Мы обеспокоены условиями технического обслуживания, поскольку на самом деле самолеты много летают. <...> Это действительно вызывает некоторые опасения с точки зрения безопасности. Сейчас мы мало что можем с этим поделать», — признал глава Airbus.

Bloomberg со ссылкой на данные британской аналитической компании OAG пишет, что объем авиаперевозок в России достиг 85% от уровня 2019 года.

В ответ на российскую военную операцию на Украине Великобритания, США, ЕС и другие страны ввели ограничения на полеты российских авиакомпаний. Евросоюз запретил экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах. Boeing и Airbus приостановили техобслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей.

В качестве меры поддержки авиаотрасли президент Владимир Путин разрешил регистрировать иностранные самолеты, находящиеся в лизинге, в России, что позволило использовать их на внутренних рейсах. На тот момент, по данным Минтранса, больше половины лайнеров, эксплуатировавшихся в стране, были зарегистрированы в иностранных реестрах. В июле The Washington Post сообщала, что российские авиакомпании не вернули более 400 самолетов, взятых в лизинг за рубежом. Газета привела данные компании Cirium, по которым на момент введения западных санкций из 515 воздушных судов, сданных России в аренду, владельцы вернули около 80.

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В августе Reuters сообщил, что попавшие под санкции российские авиакомпании начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить наличие запасных частей. Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что это «выдумка не российской авиации», а мировая практика при ремонте. Он заверил, что самолеты российских авиакомпаний обслуживаются с соблюдением требований безопасности. 25 октября Минтранс предложил разрешить ремонт гражданских самолетов иностранного производства с использованием неоригинальных запчастей.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Airbus самолеты запчасти техобслуживание
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