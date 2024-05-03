 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Санкции против России помешали производству Boeing

WSJ cообщила о проблемах с производством Boeing 787 из-за санкций против России
Сюжет
Война санкций
После введения санкций против России предприятие, выпускавшее теплообменники для систем кондиционирования воздуха в самолетах, закрылось, а производство перенесли на заводы США и Британии. Их мощностей не хватает для нужд Boeing
Фото: Stephen Brashear / Getty Images
Фото: Stephen Brashear / Getty Images

Компания Boeing столкнулась с проблемами при производстве самолетов 787 Dreamliner из-за санкций против России, которые привели к нехватке одной из деталей лайнеров, сообщает The Wall Street Journal.

Речь идет о теплообменниках для систем кондиционирования воздуха в самолетах, которые до начала военных действий на Украине и последующих санкций против России производило совместное предприятие АО «ХС-Наука» (ранее называлось «Хамильтон Стандарт-Наука») и RTX Collins Aerospace, «дочки» RTX. В марте 2022 года, как пишет WSJ, СП закрыли, а производство перенесли на заводы в Коннектикуте и британском Вулвергемптоне. «ХС-Наука» переориентировало деятельность, занявшись ремонтом оставшихся в России Boeing и Airbus.

В первое время, сообщает издание, новый поставщик теплообменников мог удовлетворить спрос. Но теперь Boeing хочет нарастить производство широкофюзеляжных самолетов, и новые заводы RTX в США и Великобритании не справляются с задачей.

Инженер обвинил Boeing в игнорировании проблем при сборке самолетов
Бизнес
Фото:Stephen Brashear / Getty Images

О том, что мощностей нового поставщика не хватает для нужд Boeing, в марте говорил президент и генеральный директор Дэйв Кэлхун. Производство самолетов сдерживает также нехватка кресел, особенно для пассажиров бизнес-класса. Кэлхун признался, что на решение этой проблемы понадобится больше времени, чем в случае с теплообменниками.

В связи с этим компания предупредила инвесторов, что произведет меньше Dreamliner, чем ожидалось. Boeing надеется, что концу 2024 года вновь сможет выпускать пять самолетов в месяц. В январе—марте компания произвела 13 лайнеров модели 787.

Кэлхун ранее сообщил, что до конца года планирует уйти в отставку. О своем решении он объявил на фоне скандала из-за проблем с безопасностью самолетов Boeing 737. После ЧП с бортом Alaska Airlines Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США приостановило эксплуатацию части лайнеров и начало проверку. Регулятор запретил Boeing «возвращаться к обычному режиму работы», пока власти не убедятся, что проблемы с контролем качества устранены. На фоне ужесточившихся проверок производство Boeing 737 MAX резко упало.

В апреле бывший инженер Boeing Сэм Салехпур подал жалобу в федеральные регулирующие органы США, заявив, что корпорация игнорировала проблемы качества и безопасности во время производства самолетов Dreamliner.

Стала известна дата визита Путина в Китай

Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео

В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину

Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться

США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники

В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров

Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США

В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею

Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Boeing Boeing Dreamliner санкции самолет
Материалы по теме
Инженер обвинил Boeing в игнорировании проблем при сборке самолетов
Бизнес
Reuters узнал о падении выпуска Boeing 737 MAX из-за проверок властей США
Технологии и медиа
Вознаграждение главы Boeing выросло на 45% перед кризисом в компании
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 16:44
Санкции против России помешали производству Boeing Бизнес, 20:51
Дептранс составил портрет среднестатистического любителя самокатов Общество, 20:49
Цены на какао в Лондоне обвалились на 30% на текущей неделе Инвестиции, 20:43
Правительство ввело временный запрет на экспорт сахара из России Экономика, 20:32
Посольство потребовало связи с тремя задержанными россиянами в Финляндии Политика, 20:13
Пожар в Берлине не затронул производство IRIS-T Политика, 20:08
УЕФА расширил заявки сборных на Евро-2024 Спорт, 19:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Евросоюз пообещал принять меры против России из-за группировки APT28 Политика, 19:53
Reuters узнал о помехах Uniper из-за контрактов с «Газпромом» Бизнес, 19:47
Захарова отреагировала на слова Кэмерона об отправке войск на Украину Политика, 19:45
Клуб НХЛ продлил контракт с российским тренером Спорт, 19:39
В Казахстане Ан-2 вынужденно сел на воду Общество, 19:27
ПСБ расширил преимущества карты для ветеранов боевых действий Пресс-релиз, 19:11
Приговор экс-главе Binance и волатильность рынка. Главные события недели Крипто, 19:08