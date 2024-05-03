Санкции против России помешали производству Boeing
Компания Boeing столкнулась с проблемами при производстве самолетов 787 Dreamliner из-за санкций против России, которые привели к нехватке одной из деталей лайнеров, сообщает The Wall Street Journal.
Речь идет о теплообменниках для систем кондиционирования воздуха в самолетах, которые до начала военных действий на Украине и последующих санкций против России производило совместное предприятие АО «ХС-Наука» (ранее называлось «Хамильтон Стандарт-Наука») и RTX Collins Aerospace, «дочки» RTX. В марте 2022 года, как пишет WSJ, СП закрыли, а производство перенесли на заводы в Коннектикуте и британском Вулвергемптоне. «ХС-Наука» переориентировало деятельность, занявшись ремонтом оставшихся в России Boeing и Airbus.
В первое время, сообщает издание, новый поставщик теплообменников мог удовлетворить спрос. Но теперь Boeing хочет нарастить производство широкофюзеляжных самолетов, и новые заводы RTX в США и Великобритании не справляются с задачей.
О том, что мощностей нового поставщика не хватает для нужд Boeing, в марте говорил президент и генеральный директор Дэйв Кэлхун. Производство самолетов сдерживает также нехватка кресел, особенно для пассажиров бизнес-класса. Кэлхун признался, что на решение этой проблемы понадобится больше времени, чем в случае с теплообменниками.
В связи с этим компания предупредила инвесторов, что произведет меньше Dreamliner, чем ожидалось. Boeing надеется, что концу 2024 года вновь сможет выпускать пять самолетов в месяц. В январе—марте компания произвела 13 лайнеров модели 787.
Кэлхун ранее сообщил, что до конца года планирует уйти в отставку. О своем решении он объявил на фоне скандала из-за проблем с безопасностью самолетов Boeing 737. После ЧП с бортом Alaska Airlines Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США приостановило эксплуатацию части лайнеров и начало проверку. Регулятор запретил Boeing «возвращаться к обычному режиму работы», пока власти не убедятся, что проблемы с контролем качества устранены. На фоне ужесточившихся проверок производство Boeing 737 MAX резко упало.
В апреле бывший инженер Boeing Сэм Салехпур подал жалобу в федеральные регулирующие органы США, заявив, что корпорация игнорировала проблемы качества и безопасности во время производства самолетов Dreamliner.
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