Минск оценил в $100 млн потери от приостановки экспорта российской нефти

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,93 +0,61 EUR Бирж. 72,22 +0,46 Brent 75,17 +0,99% USD Нал. 65,27 64,32 EUR Нал. 72,68 71,71 USD ЦБ 64,68 +0,70 EUR ЦБ 72,11 +0,40 EUR/USD 1,1120 -0,0036 BTC/USD Бирж. 5 492,40 +16,20 IMOEX 2 582,09 +0,12% RTSI 1 252,59 -0,90% DJIA 26 597,05 -0,22% Nasdaq 8 102,02 -0,23%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 64,68 (+0,7) Quote, 12:10
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 72,11 (+0,4) Quote, 12:10
ДНР упростит пересечение границы с Россией после указа Путина о паспортах Политика, 15:12 ЕС осудил указ Путина о выдаче паспортов жителям Донбасса Политика, 15:11 Производитель горящих машин: как Tesla потеряла $702 млн за три месяца Quote, 15:04 Минск возобновил приостановленный из-за проблем с нефтью экспорт бензина Экономика, 14:59 В Панаме построили деревню из пластиковых бутылок: как она выглядит Недвижимость, 14:57  Сколько зарабатывают бухгалтеры и главные бухгалтеры в России Pro, 14:55 Медведев поручил внести в кабмин проект о всероссийской диспансеризации Общество, 14:48 Нечего надеть: подберите гардероб на весну за одну минуту РБК и KUPIVIP.RU, 14:47 Деревня или садовое товарищество: где купить дачу Недвижимость, 14:37 Минск оценил в $100 млн потери от приостановки экспорта российской нефти Экономика, 14:36 Бывший вице-президент США Байден заявил о намерении участвовать в выборах Политика, 14:33 Вместо поздравления: зачем Москва начинает раздачу паспортов в Донбассе Мнение, 14:31 Российский Генштаб заявил об отказе Лондона вернуть Мадуро 80 т золота Политика, 14:17 Зеленский назвал закон о языке «заложником» политической риторики Политика, 14:16
Экономика ,  
0 
Минск оценил в $100 млн потери от приостановки экспорта российской нефти
О снижении качества российской нефти в «Белнефтехиме» сообщили 19 апреля, позже концерн приостановил экспорт бензина и других светлых нефтепродуктов
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Потери белорусского «Белнефтехима» в виде недополученной выручки из-за некачественной российской нефти могут составить около $100 млн, заявил замглавы концерна Владимир Сизов, передает БелТА.

«Сейчас мы оцениваем потери, которые мы понесем в апреле. На сегодня они составляют около $100 млн в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов», — сказал он.

По словам Сизова, в пятницу, 26 апреля, представители «Транснефти» приедут в Минск, чтобы провести переговоры и обсудить ситуацию с поставками некачественной нефти.

«Мы постараемся выработать технические решения вопроса с поставкой на белорусские нефтеперерабатывающие заводы», — заметил он (цитата по «РИА Новости»), добавив, что надеется получить конкретную информацию о времени прихода «чистой» нефти в Белоруссию.

Материал дополняется

Авторы: Константин Нагаев, Анна Трунина
Теги: Белоруссия
Материалы по теме
Россия признала проблему с качеством идущей в Белоруссию нефти
Бизнес
Reuters узнал об остановке Чехией импорта нефти по «Дружбе»
Экономика
СМИ Белоруссии узнали о 1 млн тонн скопившейся «грязной» нефти из России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter