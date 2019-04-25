Минск оценил в $100 млн потери от приостановки экспорта российской нефти

Минск оценил в $100 млн потери от приостановки экспорта российской нефти

О снижении качества российской нефти в «Белнефтехиме» сообщили 19 апреля, позже концерн приостановил экспорт бензина и других светлых нефтепродуктов

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Потери белорусского «Белнефтехима» в виде недополученной выручки из-за некачественной российской нефти могут составить около $100 млн, заявил замглавы концерна Владимир Сизов, передает БелТА.

«Сейчас мы оцениваем потери, которые мы понесем в апреле. На сегодня они составляют около $100 млн в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов», — сказал он.

По словам Сизова, в пятницу, 26 апреля, представители «Транснефти» приедут в Минск, чтобы провести переговоры и обсудить ситуацию с поставками некачественной нефти.

«Мы постараемся выработать технические решения вопроса с поставкой на белорусские нефтеперерабатывающие заводы», — заметил он (цитата по «РИА Новости»), добавив, что надеется получить конкретную информацию о времени прихода «чистой» нефти в Белоруссию.

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