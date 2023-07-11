Польша решила продать «дочку» НОВАТЭКа

Польша инициировала продажу «дочки» российского НОВАТЭКа Novatek Green Energy, на которой ранее было введено внешнее управление, сообщил министр развития страны. Михельсон называл национализацию активов грабежом и обещал судиться

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Польша занимается продажей «дочки» НОВАТЭКа Novatek Green Energy, в которой осенью прошлого года было введено внешнее управление из-за включения в санкционный список. Об этом сообщил польский министр развития и технологии Вальдемар Буда.

«Мы ранее приняли решения, касающиеся НОВАТЭКа. Процесс уже очень продвинут. Мы ведем процесс продажи этого имущества», — рассказал Буда журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что законодательство Польши пока не позволяет изъять имущество компании. Предполагается, что вырученные от сделки деньги не отдадут владельцам Novatek Green Energy, а заморозят. Сумму сделки и потенциального покупателя министр не назвал.

РБК отправил запрос в НОВАТЭК.

Варшава ввела санкции против НОВАТЭКа и ее «дочки» Novatek Green Energy в апреле прошлого года. Из-за ограничительных мер в стране временно возникли перебои в газоснабжении. В польском МВД связали проблемы с подачей топлива с санкциями против НОВАТЭКа и решением прекратить поставки.

Novatek Green Energy продавала в Польше пропан-бутан и сжиженный природный газ. После внесения компании в санкционный список правительство Польши обязало польскую PSG использовать инфраструктуру НОВАТЭКа для продолжения оказания услуг потребителям.

Осенью 2022 года Польша ввела в Novatek Green Energy принудительное управление. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон назвал это решение грабежом. Он говорил, что компания обратилась в суд в Польше, а также в Европейский суд.

В начале февраля этого года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что с начала спецоперации Варшава заморозила российские активы и имущество на сумму около $33 млн. Он пообещал направить замороженные в стране российские активы на снижение стоимости газа и электроэнергии для поляков.