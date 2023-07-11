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Польша решила продать «дочку» НОВАТЭКа

Министр развития Вальдемар Буда: Польша продает «дочку» НОВАТЭКа Novatek Green Energy
Польша инициировала продажу «дочки» российского НОВАТЭКа Novatek Green Energy, на которой ранее было введено внешнее управление, сообщил министр развития страны. Михельсон называл национализацию активов грабежом и обещал судиться
НОВАТЭК NVTK ₽1 408,4 +0,33% Купить
Фото: novatek.pl
Фото: novatek.pl

Польша занимается продажей «дочки» НОВАТЭКа Novatek Green Energy, в которой осенью прошлого года было введено внешнее управление из-за включения в санкционный список. Об этом сообщил польский министр развития и технологии Вальдемар Буда.

«Мы ранее приняли решения, касающиеся НОВАТЭКа. Процесс уже очень продвинут. Мы ведем процесс продажи этого имущества», — рассказал Буда журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что законодательство Польши пока не позволяет изъять имущество компании. Предполагается, что вырученные от сделки деньги не отдадут владельцам Novatek Green Energy, а заморозят. Сумму сделки и потенциального покупателя министр не назвал.

РБК отправил запрос в НОВАТЭК.

Варшава ввела санкции против НОВАТЭКа и ее «дочки» Novatek Green Energy в апреле прошлого года. Из-за ограничительных мер в стране временно возникли перебои в газоснабжении. В польском МВД связали проблемы с подачей топлива с санкциями против НОВАТЭКа и решением прекратить поставки.

Novatek Green Energy продавала в Польше пропан-бутан и сжиженный природный газ. После внесения компании в санкционный список правительство Польши обязало польскую PSG использовать инфраструктуру НОВАТЭКа для продолжения оказания услуг потребителям.

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Осенью 2022 года Польша ввела в Novatek Green Energy принудительное управление. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон назвал это решение грабежом. Он говорил, что компания обратилась в суд в Польше, а также в Европейский суд.

В начале февраля этого года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что с начала спецоперации Варшава заморозила российские активы и имущество на сумму около $33 млн. Он пообещал направить замороженные в стране российские активы на снижение стоимости газа и электроэнергии для поляков.

Польша решила продать «дочку» НОВАТЭКа
Польша решила продать «дочку» НОВАТЭКа

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Георгий Смирнов
Польша санкции НОВАТЭК «дочка» Россия Леонид Михельсон
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