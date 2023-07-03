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Украина внесла компанию Unilever в список «спонсоров войны»

Украина внесла компанию Unilever в список «спонсоров войны» из-за отказа уйти из России
Власти Украины внесли производителя Domestos, Lipton, Axe, Dove и других известных брендов — британскую корпорацию Unilever — в список «спонсоров войны», поскольку товары компании остаются на российском рынке, а ее прибыль растет
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло британскую компанию Unilever (производитель Domestos, Lipton, Axe, Dove) в список «спонсоров войны» из-за отказа уйти с российского рынка. Об этом сообщается в телеграм-канале НАПК.

В украинском агентстве заявили, что после начала спецоперации на Украине Unilever пообещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в Россию, однако в течение года прибыль Unilever Russia удвоилась с 4,8 млрд руб. в 2021 году до более 9,2 млрд руб. в 2022 году.

«Мы внесли эту компанию в перечень международных спонсоров войны, поскольку их сотни миллионов налоговых взносов в бюджет России помогают финансировать [действия России на Украине]», — заявил глава НАПК Александр Новиков.

В феврале Unilever в отчете за 2022 год предупредила о риске прекращения деятельности в России. «Хотя потенциальные негативные последствия остаются неопределенными, есть риск того, что продолжать деятельность в России будет невозможно, что приведет к потере объема продаж и прибыли, списанию стоимости активов», — говорилось в документе.

В России в Unilever работают 3 тыс. человек. По состоянию на 2022 год доля российского бизнеса в обороте группы составляла 1,4%, а чистой прибыли — 2%. Российские активы компании, по ее данным, к 31 декабря 2022 года оценивались в €900 млн. Unilever управляет в России четырьмя предприятиями.

В марте 2022 года Unilever приостановила поставки своей продукции в Россию и экспорт товаров с ее территории, но пообещала продолжить снабжать россиян средствами личной гигиены и продуктами, которые производятся на российских заводах.

Unilever выпускала на российском рынке бытовую химию под брендами Cif и Domestos, средства гигиены под брендами Rexona, Dove, AXE, Camay, Clear, «Чистая линия», «Лесной бальзам», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг», а также мороженое «Инмарко», Carte D'Or.

Из-за присутствия на российском рынке ранее НАПК внесло в список «международных спонсоров войны» американского производителя кондитерских изделий Mondelez International (компании принадлежат такие бренды, как Oreo, Alpen Gold, Milka, Toblerone, Barny, Halls, Tuc и другие).

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Помимо этого, в перечень был внесен китайский производитель автомобилей Geely. В НАПК подчеркнули, что руководство китайской компании не осудило действия России, наоборот, Geely стремительно увеличивает свою дилерскую сеть и продажи в России.

В списке «спонсоров войны» также значатся австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International, французская корпорация Auchan Holding, венгерский банк OTP, итальянская компания Buzzi Unicem.

Украинские власти также внесли Peninsula Petroleum в список, так как компания поставляла горючее российским судам, транспортирующим нефть по Балтийскому морю. Однако 17 июня Киев впервые исключил компанию из списка — Peninsula Petroleum «выполнила все необходимые условия, избрав путь социально ответственного бизнеса», пояснили в украинском НАПК.

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Виктория Громова Виктория Громова
Украина спонсор терроризм Unilever Россия рынок
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