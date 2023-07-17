Производитель туалетной бумаги Zewa продал бизнес в России за ₽10 млрд

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
Исинбаева написала о зависти после публикации ее фотографий в Испании Спорт, 17:32
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 17:31
Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев заражения болезнью из Египта Общество, 17:29
В «БКС Мир Инвестиций» назвали самые перспективные в III квартале валюты Инвестиции, 17:29
Аналитики зафиксировали рост спроса на элитную аренду в Москве Недвижимость, 17:28
Жапаров нашел замену киргизским рабочим, которые «час сидят в телефоне» Экономика, 17:19
Производитель туалетной бумаги Zewa продал бизнес в России за ₽10 млрд Бизнес, 17:12
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 17:08
На границе Крыма и Херсонской области отменили паспортный контроль Политика, 17:01
Фернандес объяснил, почему принял предложение «Зенита» Спорт, 16:51
В центр Москвы к Манежу доставили вагон «Москва-2020» Город, 16:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:46
Брэнсон попросил снять британские санкции с Тинькова Бизнес, 16:46
Киев заявил о планах продолжить зерновую сделку без России Политика, 16:42
Бизнес ,  
0 

Производитель туалетной бумаги Zewa продал бизнес в России за ₽10 млрд

Шведская компания-производитель Zewa и Libresse продала бизнес в России за ₽10 млрд
Шведская Essity продала свой бизнес в России более чем за 10 млрд руб. владельцу компании «Новые технологии» Игорю Шилову. Компания производила туалетную бумагу Zewa, женские прокладки Libresse, подгузники Libero
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Шведская компания Essity (бренды туалетной бумаги Zewa, подгузников Libero и средств женской гигиены Libresse) продала свой бизнес ООО «Новые технологии», основным владельцем которого выступает Игорь Шилов, говорится в сообщении на сайте Essity

«Компания <...> завершила продажу своих активов в России по цене покупки примерно 1,2 млрд шведских крон (около 10,5 млрд руб. по курсу ЦБ России на момент публикации. — РБК) за наличные и без долгов. Таким образом, Essity покинула Россию», — сказано в сообщении.

Компания начала выход из российского бизнеса в апреле прошлого года. За это время ее активы в стране обесценились «примерно на 1,7 млрд шведских крон» (около 15 млрд руб.). За прошлый год продажи Essity в России составили только «2% от общего объема консолидированных чистых продаж».

В начале июня компания объявила, что власти страны одобрили сделку по продаже активов Essity, но ни покупатель, ни сумма не назывались.

Игорь Шилов — бывший акционер «Нидана» и совладелец «Европейского медицинского центра» (ЕМС). По данным «РБК Компании», в его доля в «Новых технологиях» — 94,5%, остальные акции принадлежат гендиректору Андрею Яновскому. Компания в основном ведет «деятельность головных офисов».

Essity работала в России с 1994-го и владела заводами в Советске и Веневе (Тульская область), Светогорске (Ленинградская область). По итогам прошлого года предприятия Essity произвели 6,986 млрд рулонов туалетной бумаги. Это на 1,2 млрд, или 21,06%, больше, чем в 2021-м, приводили данные в Рослесинфорге. Аналитики ранее оценивали долю всех производств шведской компании в России в пределах 23% от общего объема выпуска туалетной бумаги.

Читайте на РБК Pro
Звезды без зарплат. Как студент заработал $1 млрд на виртуальных блогерах
Наем персонала через посредников: как платить НДФЛ и страховые взносы
Рубль падает, нефть растет: каким компаниям в России это только на руку
Каким компаниям нужны джуны-айтишники
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Ирина Парфентьева
туалетная бумага уход с рынка
Материалы по теме
Завод Toyota в Петербурге продали без опциона на обратный выкуп
Бизнес
Volkswagen продал завод в России без возможности обратного выкупа
Бизнес
Производитель шин Continental продал российские активы
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter