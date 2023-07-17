Производитель туалетной бумаги Zewa продал бизнес в России за ₽10 млрд

Шведская компания-производитель Zewa и Libresse продала бизнес в России за ₽10 млрд

Шведская Essity продала свой бизнес в России более чем за 10 млрд руб. владельцу компании «Новые технологии» Игорю Шилову. Компания производила туалетную бумагу Zewa, женские прокладки Libresse, подгузники Libero

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Шведская компания Essity (бренды туалетной бумаги Zewa, подгузников Libero и средств женской гигиены Libresse) продала свой бизнес ООО «Новые технологии», основным владельцем которого выступает Игорь Шилов, говорится в сообщении на сайте Essity

«Компания <...> завершила продажу своих активов в России по цене покупки примерно 1,2 млрд шведских крон (около 10,5 млрд руб. по курсу ЦБ России на момент публикации. — РБК) за наличные и без долгов. Таким образом, Essity покинула Россию», — сказано в сообщении.

Компания начала выход из российского бизнеса в апреле прошлого года. За это время ее активы в стране обесценились «примерно на 1,7 млрд шведских крон» (около 15 млрд руб.). За прошлый год продажи Essity в России составили только «2% от общего объема консолидированных чистых продаж».

В начале июня компания объявила, что власти страны одобрили сделку по продаже активов Essity, но ни покупатель, ни сумма не назывались.

Игорь Шилов — бывший акционер «Нидана» и совладелец «Европейского медицинского центра» (ЕМС). По данным «РБК Компании», в его доля в «Новых технологиях» — 94,5%, остальные акции принадлежат гендиректору Андрею Яновскому. Компания в основном ведет «деятельность головных офисов».

Essity работала в России с 1994-го и владела заводами в Советске и Веневе (Тульская область), Светогорске (Ленинградская область). По итогам прошлого года предприятия Essity произвели 6,986 млрд рулонов туалетной бумаги. Это на 1,2 млрд, или 21,06%, больше, чем в 2021-м, приводили данные в Рослесинфорге. Аналитики ранее оценивали долю всех производств шведской компании в России в пределах 23% от общего объема выпуска туалетной бумаги.