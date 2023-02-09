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Unilever заявила о риске прекращения работы в России

Unilever в годовом отчете заявила о риске прекращения работы в России
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Британская компания Unilever, которая производит продукты питания, бытовую химию и средства личной гигиены, может прекратить работу в России. Об этом говорится в ее годовом отчете.

«Мы продолжим пересматривать и разглашать информацию о финансовых последствиях от конфликта. Хотя потенциальные негативные последствия остаются неопределенными, есть риск того, что деятельность в России будет невозможно продолжать, что приведет к потере объема продаж и прибыли, списанию стоимости активов», — сказано в документе.

В компании уточнили, что на ее российских предприятиях трудятся более 3 тыс. человек. По состоянию на 2022 год доля российского бизнеса в обороте группы составляла 1,4%, а чистой прибыли — 2%. Российские активы компании, по ее данным, к 31 декабря 2022 года оценивались в €900 млн. Unilever управляет в России четырьмя предприятиями, говорится в отчете.

В российском офисе Unilever РБК пояснили, что речь идет о заводах в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле. Они продолжают свою работу, а офисы — операционную деятельность, «обеспечивая присутствие брендов в точках продаж». «Позиция Unilever в отношении деятельности в России не изменилась», — подчеркнули в компании.

В марте Unilever приостановила поставки своей продукции в Россию и экспорт товаров с ее территории. При этом компания пообещала продолжить снабжать россиян необходимыми средствами личной гигиены и пищевой продукцией, которые производятся на российских заводах.

Unilever выпускала на российском рынке бытовую химию под брендами Cif и Domestos, средства гигиены под брендами Rexona, Dove, AXE, Camay, Clear, «Чистая линия», «Лесной бальзам», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг», а также мороженое «Инмарко», Carte D'Or.

Позже компания сообщила торговым сетям о повышении цен на свои товары в диапазоне от 10 до 45% с 1 апреля 2022 года. Об этом писала газета «Известия» со ссылкой на внутренний документ. Unilever объяснила это решение ростом затрат на логистику, сырье и упаковку, а также ослаблением курса рубля и изменением макроэкономической ситуации.

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