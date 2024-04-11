Крупнейший производитель вина перешел в собственность государства

Активы «Арианта», которые суд изъял в счет «незаконного обогащения» по иску Генпрокуратуры, начали отходить государству. На 5-й день после решения суда владельца сменили «Кубань-Вино», крупнейший питомник саженцев и свинокомплекс

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Крупнейший производитель вина «Кубань-Вино» перешел в собственность Российской Федерации — соответствующая информация появилась в ЕГРЮЛ, заметил РБК. Аналогичные изменения коснулись крупнейшего виноградарского предприятия — агрофирмы «Южная», производителя вина «Центр пищевой индустрии — Ариант», а также специализирующейся на разведении свиней агрофирмы «Ариант». Смена собственника всех компаний была зарегистрирована 10 апреля. Топ-менеджмент всех четырех юрлиц не поменялся.

До этого владельцем компаний выступала ГК «Ариант». Передать активы в госсобственность требовала Генпрокуратура, суд вынес решение по ее иску 5 апреля, передача активов в госсобственность произошла на пятый день после решения челябинского суда. РБК направил запросы в ГК «Ариант» и правительство.

Чем известны отошедшие государству активы

«Кубань-Вино» — крупнейший в России производитель вина и владелец виноградников. В 2023 году компания выпустила 95,5 млн бутылок вина, еще 38,9 млн бутылок различных алкогольных напитков произвел «ЦПИ — Ариант». В числе брендов холдинга — «Шато Тамань», Aristov, «Высокий берег» и другие. На базе агрофирмы «Южная» в Темрюкском районе с 2017 года действует крупнейший в России питомник виноградных саженцев. Общая площадь агроактивов ГК «Ариант» превышает 13,1 тыс. га на Таманском полуострове и в Анапе.

Агрофирма «Ариант» в прошлом была одним из крупнейших производителей свинины в России, сейчас ее заводы входят в топ-15 основных поставщиков этого вида мяса. По данным Национального союза свиноводов, в 2023 году агрофирма «Ариант» занимала 14-ю строчку в рейтинге российских производителей свинины с объемом производства 95 тыс. т за год (для сравнения, лидер «Мираторг» выпустил 803,5 тыс. т).

Конфисковать эти активы в пользу государства требовала Генпрокуратура — с соответствующим иском в минувшем марте ведомство обратилось в Арбитражный суд Челябинской области. Взыскать активы оно потребовало в счет «незаконного обогащения» на 105 млрд руб. экс-владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК).

Как проходит судебный процесс

Контроль над ЧЭМК в 1990-е годы получили предприниматели Юрий Антипов и Александр Аристов, тогда же они основали группу «Ариант», в которую вошли предприятия пищевой промышленности, в том числе «Кубань-Вино». Но еще в 2020 году компаньоны разделили бизнес: Аристову достались активы в виноделии и пищевой индустрии, Антипову — металлургические заводы. В июне 2023 года активы последнего перешли в собственность АО «Компания Эталон», бенефициарами которой оказались Антипов и его супруга Лариса. Аристов в управлении отошедшими ему сельхозактивами не стал участвовать — управлением занялся его зять Александр Кретов (по данным ЕГРЮЛ, на данный момент выступает учредителем ООО «Группа компаний «Ариант» с долей 99,99%, еще 0,01% у Владимира Кретова).

В феврале этого года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в собственность государства акций ЧЭМК, а также АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов». По версии Генпрокуратуры, более 30 лет назад Антипов приватизировал основные активы своей будущей промышленной группы (к 2021 году личное состояние бизнесмена оценивалось Forbes в $700 млн) незаконно. Кроме того, эти предприятия попали под контроль резидентов недружественных государств, что, по мнению истца, наносит ущерб «национальным интересам, обороне и безопасности» России.

Активы сельскохозяйственного направления «Арианта» не создавались за счет приватизации. Но суд счел необходимым привлечь их к делу, обосновав это тем, что незаконное обогащение с помощью «ферросплавных» активов позволило приобрести, в том числе ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант».

В середине марта Генпрокуратура потребовала с Антипова 25,83 млрд руб. — в такую сумму было оценено «незаконное обогащение» бизнесмена за счет сделок с Урало-Сибирской металлургической компанией. Однако впоследствии сумма была увеличена до 105 млрд руб. и в число требований вошла конфискация агропромышленных активов.

Уже 5 апреля суд удовлетворил требование Генпрокуратуры об изъятии активов крупнейшего российского производителя вина ГК «Ариант». После этого представители «Арианта» обратились в Верховный суд с жалобой на нарушения при рассмотрении арбитражем Челябинской области иска Генпрокуратуры и попросили проверить законность действий судей. В частности, защитники «Арианта» обращали внимание на то, что рассмотрение дела прошло в рекордно короткий для челябинского арбитража срок, ответчикам ограничили доступ к материалам дела и отказали в переносе сроков рассмотрения, дав на изучение 25 томов дела всего три дня, а обеспечительные меры начали применять уже в день поступления иска в суд, следовало из текста жалобы, с которой ознакомился РБК. При этом судья не затребовала от Генеральной прокуратуры уточнение к исковому заявлению, предусматривающему предъявление требований к каждому из ответчиков по делу, а также расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы.

Кроме того, в «Арианте» считают, что судьи продемонстрировали «личную заинтересованность в рассмотрении спора» и предпочтение для одной из сторон процесса — Генпрокуратуры. В судебных заседаниях от 1 и 5 апреля ответчики и третьи лица заявили более 20 ходатайств — все они были отклонены судом, тогда как ходатайства Генпрокуратуры были удовлетворены.

«Очень похоже, что на судей было оказано значительное давление», — отмечалось в жалобе.