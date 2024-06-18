Сотрудников завода в Сарове задержали за кражу деталей для оборонзаказа
На пятерых работников завода в городе Сарове в Нижегородской области завели дело о краже комплектующих для государственного оборонного заказа, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, передает ТАСС.
«Работники <...> тайно похитили комплектующие, приобретенные за счет средств федерального бюджета для нужд государственного оборонного заказа», — говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса (кража в крупном размере). Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до шести лет.
В Сарове находится Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, входящий в госкорпорацию «Росатом». Предприятие занимается разработкой и производством ядерных боеприпасов.
НИИ был основан в 1947 году и был головным предприятием советской программы по проведению ядерных взрывов в мирных целях. В феврале 2023 года центр попал под санкции Великобритании.
В апреле 2024 года издание NewsNN сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Нижнего Новгорода, укравшего с завода 70-летия Победы металлическое изделие стоимостью 3,5 млн руб. Кража была совершена летом 2023 года. Подозреваемого отправили в СИЗО.
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