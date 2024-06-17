Защита «Макфы» в апелляционной жалобе обвинила суд в должностном подлоге

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Адвокаты крупнейшего в России производителя макаронных изделий группы «Макфа» подали апелляцию на решение суда первой инстанции о передаче активов холдинга государству. Об этом сообщает юридическая фирма «Трунов, Айвар и партнеры», которая представляет интересы семьи.

В апелляции защита обвинила суд в должностном подлоге и вынесении заведомо неправосудного решения.

«При вынесении решения был совершен должностной подлог и вынесено заведомо неправосудное решение», — говорится в тексте жалобы.

По словам адвокатов, были также нарушены и неправильно применены нормы материального и процессуального права.

Адвокаты указали, что принудительное прекращение права собственности, согласно ч. 2 п. 8 ст. 235 ГК РФ, возможно в отношении не любого имущества, а только того, которое приобреталось на доходы, законность которых не доказана. По их словам, бывший глава Челябинской области мог законно совмещать свои общественные должности и право владеть акциями.

В марте 2024 года суд в Челябинске арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство потребовало обратить их в доход государства из-за «коррупционного происхождения бизнеса». Ответчиками выступали бенефициары «Макфы» — экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также их родственники (Валерий, Александр и Наталья Юревич, Ирина Белоусова) и партнер, а также 34 российских и иностранных компании.

Среди них — АО «Макфа», Первый хлебокомбинат, свердловский хлебомакаронный комбинат СМАК (один из крупнейших в России), Мишкинский комбинат хлебопродуктов, ООО «Проспект» (один из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в Челябинске, ему принадлежат торговые центры и склады), ООО «Родник» (одноименный торгово-развлекательный комплекс), ООО «Отельстрой» (отель Radisson Blu в Челябинске) и другие юрлица, в том числе зарегистрированные на Кипре.

8 мая Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества группы «Макфа».

6 июня 2024 года министр финансов России Антон Силуанов подтвердил планы продажи активов «Макфы», которые перешли государству по решениям суда. По его словам, эти активы находятся в казне и их будут реализовывать.