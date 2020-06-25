Претендентом на актив семьи Босова стала компания немецкого кикбоксера

Компания Lloyds Energy ведет переговоры о покупке «Печора СПГ». Текущий владелец — группа «Аллтек», основанная Дмитрием Босовым, недавно консолидировала 100% этого проекта. Но ранее его перспективы под сомнение ставила «Роснефть»

Дмитрий Босов (Фото: Michael Weber / imagebroker.com / Global Look Press)

Наследники Дмитрия Босова ведут переговоры о продаже газового проекта «Печора СПГ» с компанией Lloyds Energy, основанной немецким кикбоксером Халидом Аррабом. Об этом РБК сообщил источник, близкий к группе «Аллтек» (владеет 100% «Печора СПГ»), основанной Босовым.

Проект «Печора СПГ» предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на базе газовых месторождений в Ненецком автономном округе. Источник в правительстве подтвердил РБК, что ему известно о планах Lloyds Energy выкупить проект у «Аллтека» — по его информации, инвесторы информировали об этом российское правительство около года назад.

Представитель «Аллтека» отказался от комментариев, в Lloyds Energy не ответили на запрос РБК.

Подготовка к сделке

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой в ночь на 6 мая в своем доме в подмосковном поселке Усово. После смерти крупнейшего акционера «Аллтека», группа и его активы перешли его наследникам — детям и жене Катерине Босов. 19 июня стало известно о первой сделке «Аллтека» после смерти ее основателя: бизнесмен Роман Троценко получил от группы угольное месторождение на Таймыре в обмен на свою долю (по данным источника РБК, близкого к сделке, речь идет о 20%) в «Печоре СПГ». Этот обмен позволил наследникам консолидировать 100% проекта и потребовался именно для сделки с Lloyds Energy, утверждает источник РБК, близкий к «Аллтеку».

Источник, близкий к администрации президента, рассказал РБК, что Lloyds Energy еще полтора года назад интересовалась «Печорой СПГ». По его словам, представители этой компании в 2019-ом обратились за разрешением на покупку проекта в правительственную комиссии по иностранным инвестициям. Федеральная антимонопольная служба (ФАС), через которую поступают запросы на рассмотрение этой правительственной комиссии, дала разрешение на сделку, утверждает другой федеральный чиновник. РБК направил запрос в ФАС.

Что известно про актив и сделку

Проект «Печора СПГ» предполагает разработку двух месторождений в Ненецком автономном округе — Кумжинского и Коровинского (cуммарные запасы составляют 186,8 млрд куб. м газа и 7,7 млн т конденсата), создание газотранспортной инфраструктуры, строительство установки комплексной подготовки газа, а также завода по его сжижению (наземного, плавучего либо на гравитационном основании). Кумжинское месторождение расположено в дельте реки Печора в 60 км к северо-востоку от Нарьян-Мара, Коровинское — к северу от Печорской губы.

По словам одного из собеседников РБК, Lloyds Energy с партнерами планировала инвестировать в «Печору СПГ» около $5 млрд, чтобы производить на первом этапе 3,6 млн т СПГ в год. Инвесторы также предусматривали удвоение мощностей завода (до 7,2 млн т в год) при условии увеличения ресурсной базы. Действительно этих инвестиций хватит на строительство СПГ-завода мощностью 3,6 млн т в год, подтверждает аналитик АКРА Василий Танурков.

3,6 млн т в год — это втрое меньше мощности первого в России СПГ-завода «Сахалин-2» (11,4 млн т в год), подконтрольного «Газпрому», и в пять раз меньше уровня производства завода «Ямал СПГ» (18,4 млн т в 2019 году), который НОВАТЭК запустил в конце 2018 года. Тогда совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что компания стала крупнейшим в России заводом СПГ, совокупная доля которого составляет около 5% мирового рынка сжиженного газа.

Что известно про Lloyds Energy

Халид Арраб — единственный владелец и гендиректор Lloyds Energy. На сайте компании нет его биографии, но, как рассказал один из собеседников РБК, в прошлом он занимался единоборствами. Его фотография во время визита делегации Lloyds Energy на Филиппины в сентябре 2018 года совпадает с фотографией спортсмена с таким же именем, занимавшегося кикбоксингом и смешанными единоборствами (MMA). Исходя из его спортивной биографии, в 2006 году Арраб выиграл гран-при турнира по кикбоксингу K-1 в Лас-Вегасе, а затем прошел в четвертьфинал международного чемпионата в Японии и получил прозвище «Die Faust» («кулак»). Он также входил в профессиональную голландскую команду Golden Glory, которая участвовала в боях MMA и турнирах по кикбоксингу.

В 2010 году Арраб занялся трейдингом и бизнесом, связанным с возобновляемыми источниками энергии (продолжил ли он при этом спортивную карьеру — РБК установить не удалось). В 2013 году он основал Lloyds Energy (штаб-квартира в Дубае) для поставки на рынок природного газа и сжиженного природного газа, а также строительства прибрежных СПГ-заводов. Через дочерние предприятия и аффилированные компании Lloyds Energy участвует в разработке различных СПГ-проектов, включая сжижение и регазификацию. Основной фокус компании на азиатских и других развивающихся рынках.

Сейчас Lloyds Energy строит электростанцию на СПГ на Филиппинах вместе с японской Mitsubishi, а также планирует экспортировать СПГ вместе с ExxonMobil с проекта на Аляске стоимостью $5 млрд. В России Lloyds Energy еще в июле 2017 году подписала соглашение о сотрудничестве с подрядчиком «Газпрома» «Газпром автоматизацией» в области строительства прибрежных плавучих барж для производства СПГ. Это соглашение дает «зеленый свет» для начала действий по строительству таких платформ, говорилось в сообщении Lloyds Energy. Компания уточняла, что совместная работа партнеров будет связана с поиском инвесторов и заказчиков на проекты по строительству и запуску прибрежных плавучих комплексов для производства СПГ на Дальнем Востоке. Но о реализации этого проекта ничего неизвестно.

За инвестиции в Lloyds Energy отвечает бывший директор департамента развития бизнеса и экс-глава департамента по слияниям и поглощениям «Роснефти» Артем Матюшок. Когда именно топ-менеджер присоединился к команде Lloyds Energy, на сайте компании не указано. Но еще в апреле 2017 года, после приватизации 19,5% «Роснефти», президент Владимир Путин наградил его почетной грамотой «за большой вклад в развитие экономики страны, укрепление позиции России в глобальной нефтегазовой отрасли и успешное решение задач по улучшению инвестиционного климата в России».

Матюшок ушел из «Роснефти» около двух лет назад и сейчас занимается СПГ, сказал РБК его знакомый. По его словам, топ-менеджер хорошо знает «Печору СПГ», потому курировал этот проект от департамента по слияниям и поглощениям, когда «Роснефть» была его совладельцем.

«У него значительный опыт по формированию совместных предприятий и за годы работы он обзавелся контактами индустриальных партнеров в странах СНГ и по всему миру», — говорится на сайте Lloyds Energy. РБК направил запрос Матюшку.

Помимо штаб-квартиры в Дубае у Lloyds Energy есть офисы на Филиппинах, в США, Гонконге, Сингапуре и Москве.

Есть ли перспективы у проекта «Печора СПГ»

«Аллтек» договорилась реализовывать проект «Печора СПГ» с «Роснефтью» в 2015 году: нефтяная компания заплатила за 50,1% проекта $110 млн, а 49,9%, как сообщалось тогда, осталось у группы Босова и партнеров. Однако в 2018 году «Роснефть» вышла из совместного предприятия, не увидев в нем перспектив.

Рассматривались два варианта развития месторождений «Печоры СПГ» в Ненецком автономном округе, но они оказались нерентабельными, рассказывал тогда РБК источник, близкий к одной из сторон проекта. Для СПГ-завода было необходимо расширять ресурсную базу и получить право на экспорт, а для газохимического производства — наладить логистику поставок и определить рынок сбыта. Для реализации этого проекта «Роснефть» хотела приобрести дополнительные лицензии на Лаявожский и Ванейвисский участки, расположенные по соседству с месторождениями «Печоры СПГ», но они достались «Газпрому».

Кто может экспортировать СПГ из России У «Печоры СПГ» до сих пор нет права экспортировать сжиженный природный газ. Согласно закону «Об экспорте газа», поставлять СПГ за рубеж могут только те компании, которые до 1 января 2013 года получили лицензии на разработку газовых месторождений с обязательством построить мощности по сжижению газа. Сейчас этим требованиям соответствуют только «Газпром», «Газпром экспорт», «Роснефть» и «дочки» НОВАТЭКа — «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-1», «Арктик СПГ-2» и «Арктик СПГ-3». 24 апреля 2020 года Путин утвердил изменения в этот закон, расширяющие число участков, с которых можно экспортировать СПГ. Но пока речь идет лишь о четырех месторождениях НОВАТЭКа (Верхнетиутейское, Западно-Сеяхинское, Штормовое и Солетско-Ханавейское), часть из которых планируется использовать для его проекта «Обский СПГ». Сейчас в правительстве работают над критериями для расширения числа экспортеров этого топлива, так как в марте «Роснефть» попросила президента сделать подход к выдаче лицензий на экспорт СПГ более универсальным и он поручил ведомствам проработать этот вопрос.

Никому не удавалось добиться разрешения на экспорт для «Печоры СПГ», даже «Роснефти», пока она была участником проекта, напоминает глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный. «Когда собственники лицензии (структура «Аллтека». — РБК) сделали технико-экономическое обоснование по проекту еще в 2010 году, его разработка оказалась экономически нецелесообразной. Причина — большие сроки окупаемости и недостаток ресурсной базы», — сказал РБК Завальный. Сейчас, когда спрос на нефть и газ серьезно упал из-за спада мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса, а Европа объявила о приоритете развития возобновляемых источников энергии, рентабельность снизилась еще больше, отметил он.

На стоимость активов «Печора СПГ» будет отрицательно влиять отсутствие ясности в отношении их монетизации, а также текущая ситуация с переизбытком газа на мировых рынках, соглашается старший директор группы по природным ресурсам в лондонском офисе рейтингового агентства Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.