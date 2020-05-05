Компания Авдоляна вложит более $10 млрд в СПГ-проект в Якутии

По состоянию на 31 декабря 2019 года, балансовые запасы ЯТЭК составили 367 млрд куб. м газа и 17 млн т жидких углеводородов (газового конденсата). Но ежегодная добыча компании составляет лишь 1,7 млрд куб. м газа и 100 тыс. т газового конденсата.

По словам Харитоновой, «Глобалтек» уже провел тендер для разработки концепции СПГ-проекта (концептуальное проектирование и основные технологические решения), который выиграла французская компания Technip. «Учитывая сложность проекта, участие в нем международной инжиниринговой компании, обладающей опытом в ЕРС (проектирование и строительство «под ключ») СПГ-заводов по всему миру, позволит на раннем этапе заложить в проект наиболее эффективные технические решения и наиболее точно оценить необходимые для реализации проекта ресурсы», — сказала она.

К участию в тендере были допущены другие крупнейшие компании — итальянская Saipem и международный консорциум, состоящий из CPP (строительная «дочка» китайской CNPC), китайской Wison и немецкой ILF, утверждает Харитонова она. Сумма контракта, подпиcанного с Technip, — $5 млн, добавил источник, близкий к «А-Проперти».

В рамках «Якутского СПГ» компания Авдоляна планирует потратить более $10 млрд на следующие проекты:

Прирост запасов на существующих (Средневилюйском, Мастахском, Толонском и Тымтайдахском) и близлежащих месторождениях. Развитие добычной инфраструктуры месторождений. Речь идет о бурении дополнительных скважин и строительство новых установок комплексной подготовки газа (УКПГ), говорится в предварительной концепции проекта. Это должно позволить увеличить добычу с 1,7 млрд до более 20 млрд куб. м.

Запуск производственных мощностей по переработке конденсата с возможностью производства моторных топлив или мини-СПГ на территории Якутии, что позволит решить проблему северного завоза и снизить цены на моторное топливо для жителей региона. Для этого будет проложен трубопровод протяженностью более 400 км от месторождений ЯТЭК до поселка Нижний Бестях (находится в 10 км к востоку от Якутска). В этом поселке будет построен газохимический комбинат, а также завод моторных топлив.

Строительство магистрального газопровода протяженностью 1300 км и мощностью более 20 млрд куб. м в год от действующих месторождений ЯТЭК до побережья Охотского моря для транспортировки добываемого газа до СПГ-завода. Трасса пройдет по территории Якутии и Хабаровского края.

Строительство прибрежного завода на берегу Охотского моря в Хабаровском крае мощностью до 13 млн т в год (две очереди). Разработка концепции и технических решений проекта «Якутский СПГ» будут завершены до конца 2020 года, а запуск первой очереди завода намечен на 2025 год.

«Планируются миллиардные инвестиции в геологоразведку и в освоение новых месторождений — гарантия обеспечения региона газом на многие десятилетия и ресурсная база для развития проекта. Якутия сможет заявить о себе как значимый мировой игрок на рынке газа», — сказала Харитонова. «Регион получит дополнительный доступ к Охотскому морю, а вместе с этим возможность развития нового транспортного коридора Якутск-Охотское море», — говорится в концепции проекта. РБК направил запрос представителю губернатора Якутии.

Харитонова не уточнила, из каких источников Авдолян будет финансировать проект на более $10 млрд. В сентябре 2019 года он получил контроль над ЯТЭК, скупив его долги примерно на 14 млрд руб., а 22 апреля 2020 года договорился о покупке контрольного пакета еще одного проекта в Якутии — Эльгинского угольного комплекса проектом, который является крупнейшим по запасам коксующегося угля в России (2,2 млрд т). За 51% Эльги «А-Проперти» заплатила «Мечелу» Игоря Зюзина 89 млрд руб. и погасила его долги перед ВЭБом еще на 8 млрд руб. Для финансирования сделки использованы собственные средства акционеров и заемные средства от консорциума российских банков, говорила тогда Харитонова.

Бизнесмен Зиявудин Магомедов, который контролировал ЯТЭК до Авдоляна, планировал построить на базе Средневилюйского месторождения газохимический комплекс — метанольный завод мощностью 1,75 млн т в год. В январе 2018 года принадлежащая ему компания «Сумма» оценивала инвестиции в это проект в $1,4 млрд, но в марте того же года он был арестован по обвинению в создании преступного сообщества и хищениях и с тех пор лишился почти всех активов.

Директор из «Ростеха» Гендиректором «Глобалтэк», который будет реализовывать проект «Якутский СПГ», назначен Родион Сокровищук, рассказала РБК Харитонова. До середины 2018 года Сокровищук возглавлял «дочку» «Ростеха» «РТ-Глобальные ресурсы». Он также входит в совет директоров ЯТЭК. «Ростех» выступал партнером Авдоляна и Сергея Адоньева в телекоммуникационном операторе Yota и других проектах.

Мировой опыт и пример НОВАТЭКа

Для реализации «Якутского СПГ» будут использованы последние мировые разработки и новейшие технологии реализации СПГ-проектов в удаленных географиях со сложными климатическими условиями, включая модульные конструкции, плавучие технологические комплексы, утверждает представитель «А-Проперти». «При проектировании планируется использовать последние технологические разработки, включая мега-модульные решения, плавучий СПГ-завод и гравитационные платформы», — говорится в концепции проекта. Гравитационные платформы — бетонные платформы, удерживаемые на дне моря за счет собственного веса и связей нижней части платформы с грунтом

Гравитационные платформы планирует использовать крупнейший в России производитель СПГ — НОВАТЭК — для своего второго завода «Арктик СПГ-2» на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе мощностью 19,8 млн т. Инвестиции в «Арктиг СПГ-2» оцениваются в $21,3 млрд, первая очередь должна быть запущена в 2023 году, вторая и третья — в 2024 и 2026 годах соответственно.

Совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон 11 марта заявил, что компания по-прежнему намерена реализовать этот проект, несмотря на резкое падение цен на газ из-за эпидемии коронавируса. «Неправильно утверждение, что рынок снижается — рынок растет. Есть, конечно, какие-то краткосрочные, в связи с вирусом, некоторые производства [снижают потребление]. Но это все равно вопрос месяцев. И как раз низкие цены стимулируют этот рост», — сказал тогда он.

$10 млрд на весь «Якутский СПГ» — очень консервативная оценка для такого проекта, сказал РБК старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Это примерно $800 млн на тонну сжиженного газа, что в два раза меньше, чем удельный бюджет «Ямал СПГ» (первый СПГ-проект НОВАТЭКа мощностью 16,5 млн т в год и стоимостью $27 млрд), и на 25% дешевле, чем «Арктик СПГ-2», подсчитал он. «Учитывая то, что еще нужно строить трубу, на практике проект, вероятно, будет стоить дороже $10 млрд», — заключил эксперт.

«Сейчас ситуация на газовом рынке очень тяжелая, он был затоварен еще до вспышки коронавируса, однако это не значит, что не нужно рассматривать новые проекты. Спрос на газ, в особенности на СПГ, продолжит расти на горизонте по крайней мере ближайших 10-20 лет почти при любом сценарии развития мировой экономики», — уверен Маринченко. Кроме того, низкое количество инвестиционных решений по новым проектам позволит рынку быстрее сбалансироваться, к 2023-2024 годам цены с высокой степенью вероятности должны восстановиться, добавил он.