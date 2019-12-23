Новак заявил о превосходстве России над США по поставкам СПГ в Европу

Новак заявил о превосходстве России над США по поставкам СПГ в Европу

Россия за последнее время заняла уверенную нишу по поставкам сжиженного природного газа в Европу, заявил в интервью телеканалу РБК глава Минэнерго Александр Новак.

По его словам, Россия «значительно опередила» по поставкам Соединенные Штаты. Долю российского СПГ в поставках в Европу он оценил в 20%, а американского — в 13%.

Новак добавил, что «два-три года назад» Россия не поставляла СПГ. «За счет ввода новых проектов у нас 12-13 млн тонн уже поставляется», — сказал министр. По его словам, США за два года увеличили поставки с 4-5 млн т до 9 млн т.

При этом глава Минэнерго отметил, что европейский рынок неоднородный и потребление СПГ выросло в основном в странах, куда Россия не поставляет трубопроводный газ, — во Франции и Испании. «Туда газ поставляет трубопроводным способом Алжир. И СПГ в этих странах стало действительно больше потребляться», — сказал он.

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