НОВАТЭК удвоил поставки СПГ за рубеж

Объем продаж СПГ компании на международных рынках в 2019 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 111,1% и составил 12,8 млрд куб. м

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Компания НОВАТЭК Леонида Михельсона опубликовала предварительные данные о работе в 2019 году. Согласно им, объем продаж СПГ на международных рынках в 2019 году вырос более чем вдвое (+111,1%) и составил 12,8 млрд куб. м, в 2018 году было реализовано только 6,06 млрд куб. м.

В России НОВАТЭК, напротив, снизил продажи газа на 0,6% — до 65,65 млрд куб. м против 66,07 млрд в 2018-м. Общий объем продаж (с учетом СПГ) компании по сравнению с 2018 годом вырос на 8,8% и составил 78,45 млрд куб. м против 72,13 млрд куб м.

Добычу газа в 2019 году НОВАТЭК увеличил на 8,6% — до 74,7 млрд куб. м (68,81 млрд в 2018-м), добыча жидких углеводородов выросла на 2,9% — до 12,15 млн т.

Экспорт СПГ НОВАТЭКу удалось существенно нарастить за счет ввода в ноябре 2018 года третьей очереди проекта по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения «Ямала СПГ». Контрольный пакет акций принадлежит НОВАТЭКу (50,1%), 20% — французской Total, еще 9,9% — у Фонда Шелкового пути. В рамках проекта построены и запущены три технологические линии мощностью 5,5 млн т каждая, общая проектная мощность завода составляет 16,5 млн т в год.

Первая очередь завода на 5,5 млн т была введена в ноябре 2017 года, вторая — в июле 2018 года, третья — в ноябре. За 2018 год НОВАТЭК реализовал 6,06 млрд куб. м СПГ (4 млн т), в 2017 году объем реализации СПГ на международных рынках составлял 0,1 млрд куб. м.