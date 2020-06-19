Вдова Босова продала его актив на Таймыре миллиардеру Троценко

Дмитрий Босов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Наследники Дмитрия Босова, который покончил с собой в мае, совершили первую сделку с его активами. 18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова. Эту информацию изданию подтвердил сам Троценко.

По словам Катерины Босов, подготовка к продаже 75% «Арктической горной компании» (АГК) заняла четыре месяца. Она сообщила, что Троценко обменял на угольные месторождения свою долю в проекте «Печора СПГ», который предполагал строительство СПГ-завода на базе газовых месторождений в Ненецком автономном округе (НАО). Вдова Босова считает этот проект перспективным, однако планы по его развитию комментировать не стала. Кроме того, она не стала раскрывать данные о том, какая доля принадлежала Троценко в «Печоре», а лишь отметила, что в результате сделки основанная Босовым группа «Аллтек» (выступила продавцом АГК) консолидировал 100% газового проекта «Печора СПГ». В целом Катерина Босов осталась довольна результатами сделки.

В разговоре с Forbes Троценко сообщил, что сделка, переговоры по которой начались еще в феврале, была безденежной и предполагала обмен активами; сейчас она полностью закрыта. Миллиардер оценил общие инвестиции прежних владельцев в АГК в $86 млн. Троценко отметил, что намерен консолидировать 100% компании и ведет переговоры с бывшим партнером Босова Александром Исаевым по выкупу оставшегося пакета АГК.

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