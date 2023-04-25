Владелец Rostic’s рассказал, какие блюда заменят фирменные сэндвичи KFC

Сеть ресторанов Rostic’s, которая будет открываться на месте KFC, не сможет использовать в меню фирменные блюда предшественника — «Твистер» и «Боксмастер». Вместо них появятся «Шеф-ролл» и «Ростмастер»

Фото: АГН «Москва»

Сеть ресторанов Rostic’s, которая откроется на месте части заведений KFC, не сможет использовать в меню названия «Твистер» и «Боксмастер», так как они закреплены за владельцем бренда KFC — уходящей из России американской компанией Yum! Brands. Вместо них в меню Rostic's будут новые фирменные позиции — «Шеф-ролл» и «Ростмастер», рассказал в интервью РБК совладелец компании «Смарт Сервис» Константин Котов.

В апреле 2023 года «Смарт Сервис», принадлежащий Котову и его партнеру Андрею Осколкову, закрыл сделку по покупке российского бизнеса KFC у Yum! Brands. Годом ранее в марте 2022 года американская Yum! Brands после начала специальной военной операции на Украине объявила о приостановке инвестиций и развития в России, а также временно закрыла принадлежавшие ей в стране рестораны. Впрочем, более чем из 1,1 тыс. российских KFC непосредственно Yum! Brands принадлежало лишь 66 точек, остальные развивали по франшизе 22 ее местных партнера. В октябре Yum! Brands объявила, что продаст свой российский бизнес одному из франчайзи — «Смарт Сервису», который развивал около 40 ресторанов KFC в Удмуртии, Кировской области, Татарстане и Пермском крае. В сделку вошли не только 66 российских ресторанов корпорации, но и права на мастер-франшизу KFC в России и операционную систему, а также бренд Rostic's (сеть ресторанов, специализировавшихся на блюдах из курицы, существовала в России в 1990-х — 2000-х годах). Одним из условий сделки был ребрендинг: бренд KFC уходит из России, а на замену ему «Смарт Сервис» будет развивать торговую марку Rostic's.

Первый ресторан Rostic’s на месте KFC в центре Москвы возле станции метро «Маяковская» откроется 25 апреля. Всего в первом полугодии 2023 года под бренд Rostiс’s должно перейти около 100 ресторанов, которые сейчас работают под вывеской KFC.

Основное меню Rostic's, кроме фирменных блюд, будет таким же, как в KFC: те же цены, те же названия, обещает Котов. «Вы, как гость, не должны почувствовать дискомфорта, приходя в ресторан», — говорит бизнесмен.

У самого KFC в меню сейчас есть небольшие различия в зависимости от региона. Например, в Татарстане, где преобладает мусульманское население, в меню KFC есть халяль и нет пива — это планируется сохранить из уважения к религиям, приводит пример Котов. В некоторых небольших ресторанах формата smart box (ресторан с небольшим залом на 120–150 кв. м) могут не продаваться молочные коктейли или коба — мясо на кости, «потому что нет определенного типа оборудования, которое их изготавливает», уточнил Котов. Но это «небольшие отличия, которые гость не замечает», уверяет бизнесмен.

Ранее изменить некоторые названия в меню в результате ребрендинга пришлось и другой крупной сети ресторанов фастфуда — «Вкусно — и точка», которая пришла на смену McDonald's в России. После открытия «Вкусно — и точка» из меню ресторанов пропали некоторые блюда, которые ассоциировались с брендом McDonald's: например, «Биг Тейсти», «Биг Мак», «Хэппи Мил» и десерт «Макфлурри», объяснял гендиректор сети Олег Пароев. Позже «Биг Мак» переименовали в «Биг Хит», «Биг Тейсти» стал «Биг Спешл», мороженый десерт «Макфлурри» получил новое название «Айс де люкс», а «Хэппи Мил» заменили на «Кидз Комбо», но вместо игрушки в набор в качестве сюрприза пока входит книжка с головоломками и лабиринтами. А летом у «Вкусно — и точка» возникли перебои с поставками картофеля: в начале июля сеть даже предупредила, что в некоторых ресторанах временно не будет картофеля фри, а также может быть недоступен картофель по-деревенски. Впрочем, к концу сентября компания наладила поставки картофеля.

Трудностей с поставками продуктов для новой сети Rostic's Котов не ожидает, хотя и отмечает рост цен на ряд позиций у поставщиков: например, картофель фри, по словам бизнесмена, подорожал в два раза, хотя поставщик российский. «Heinz подорожал почему-то. Каких-то продуктов стало меньше на рынке. Но сами базовые продукты: курица, лепешка, салатный лист — это все локализовано здесь, в России», — добавил Котов. По его словам, меню напитков не изменится, потому что чай, кофе и газировка производятся в России. «Мы не ожидаем, что будут какие-то проблемы с этим», — сказал он.