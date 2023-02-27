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«Вкусно — и точка» заявила о запуске «самой долгожданной новинки в меню»

«Вкусно — и точка» объявила о появлении в меню сети «Биг Хит» — аналога «Биг Мака»
Аналог «Биг Мака» получил название «Биг Хит». Для нового бургера разработали специальный соус, который, согласно заявлению сети ресторанов быстрого питания, не отличается по вкусу от оригинального
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В меню сети быстрого питания «Вкусно — и точка», открывшейся в июне прошлого года на база сети ресторанов «Макдоналдс», появились новые бургеры — «Биг Хит» с двумя котлетами и «Двойной Биг Хит» — с четырьмя котлетами. Сообщение компании об этом поступило РБК.

Бургеры — аналоги «Биг Мака» и «Двойного Биг Мака» — состоят из говяжьих котлет, сыра, маринованных огурцов, салата и лука. В рецептуре используется также булочка с двумя видами кунжута и разработанный технологами компании специальный соус, который также получил название «Биг Хит».

«Их появления ждали с первого дня открытия сети, а рецептура разрабатывалась с осени 2022-го года. Особый вкус долгожданному бургеру придает секретный соус с одноименным названием», — говорится в сообщении. Дарья Назаркина, вице-президент по маркетингу и доставке «Вкусно — и точка», назвала их «самой долгожданной новинкой» в меню сети.

Бургеры доступны для заказа по всей России, в том числе с помощью мобильного приложения и через меню доставки. В компании сообщили, что новинки станут ключевыми позициями меню сети и войдут в состав комбо-обедов — вместе с напитком и порцией картофеля.

О том, что во «Вкусно — и точка» появится аналог «Биг Мака», ранее рассказывал РБК гендиректор сети Олег Пароев.

По его словам, в случае с аналогом «Биг Мака» нужно было с нуля разработать соус, который бы по вкусу не отличался от оригинального «макдоналдсовского». «И у нас есть определенные сложности. Не сложности, а, я бы сказал, «интересная задача» по тому, как заменить этот соус, используя другие ингредиенты. Но тот продукт, который мы видели, внешне, по вкусу практически не будет, я думаю, отличаться от классического «Биг Мака», — говорил гендиректор сети.

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Позднее Пароев сообщил, что новый бургер появится в меню в феврале 2023 года.

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Анна Захарова, Наталья Демченко Наталья Демченко
«Биг Мак» Вкусно – и точка
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