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В некоторых ресторанах «Вкусно — и точка» не будет картошки фри

Это связано с тем, что прошлый год «в России стал неурожайным» для тех сортов, который использовали рестораны. В течение последних 8 лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В части вновь открытых ресторанов «Вкусно — и точка» не будет картофеля фри, сообщили РБК в пресс-службе компании. В некоторых заведениях также может быть недоступен картофель по-деревенски.

«Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети. В течение последних 8 лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России», — объяснили в компании.

Там добавили, что в полном объеме картошка появится в меню в начале следующего урожайного года, осенью 2022-го. По оценкам компании, такие сложности ожидают и других игроков рынка.

Материал дополнятся

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Макдоналдс «Вкусно и точка» фастфуд картофель
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