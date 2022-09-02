«Вкусно — и точка» пообещала вернуть картошку фри во все кафе в сентябре

Сеть ранее предупредила, что картофель фри убрали из некоторых заведений из-за проблем с продукцией. Компания, помимо работы с местным поставщиком, стала импортировать часть картофеля. Блюдо вернут в течение сентября

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В течение сентября картофель фри появится во всех ресторанах «Вкусно — и точка», сообщили РБК в пресс-службе сети.

Компания заявила, что, помимо работы с локальными поставщиками, начала импортировать часть объема продукции, чтобы обеспечить наличие картофеля необходимых сортов. «Палочки этого картофеля немного крупнее, и мы уже получаем положительные отзывы от гостей о его вкусовых качествах», — добавили там.

В начале июля «Вкусно — и точка» сообщила, что в части заведений до осени не будет двух видов картофеля — фри и по-деревенски. Компания объяснила это тем, что 2021 год стал неурожайным для сортов картофеля, который используется на предприятии, а импорт с рынков, которые могли бы заменить российских поставщиков, стал невозможен.

Гендиректор сети Олег Пароев позже заявил, что все крупнейшие производители картофеля фри отказались поставлять свою продукцию в Россию. По его словам, в предшественнике «Вкусно — и точка», сети ресторанов «Макдоналдс», примерно 85% картофеля было российского производства, около 15% импортировалось, чтобы иметь «запасной канал для обеспечения бесперебойности закупок». Говоря о российском картофеле, Пароев пояснил, что для подготовки картофеля фри в России нужно не только вырастить подходящие сорта, но и обеспечить условия хранения, с чем есть «определенные сложности».

В Минсельхозе после объявления «Вкусно — и точка» заявили, что российский рынок полностью обеспечен картофелем и потребности в импорте сырья нет.