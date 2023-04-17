Владелец KFC Yum! Brands закрыл сделку по продаже бизнеса в России и ушел из страны

Владелец KFC завершил сделку по продаже бизнеса в России и ушел из страны

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Компания Yum! Brands, владелец ресторанов KFC, завершила уход с российского рынка, закрыв сделку по продаже бизнеса в России местному оператору, компании «Смарт Сервис ЛТД». Об этом Yum! Brands сообщила на своем сайте. Сделка была одобрена регуляторами и властями России и США.

В сделку входят все российские рестораны, операционная система, права на мастер-франшизу и торговую марку бренда Rostik's. Российская компания согласилась сохранить работников Yum! Brands в России, а также «возглавить» процесс переименования заведений в Rostik's.

«Первоначально Smart Service переведет более 100 ресторанов KFC в России в формат Rostik's. Как мастер-франчайзер, Smart Service также будет отвечать за работу с другими франчайзи в России по ребрендингу на Rostik's, процесс, который будет происходить с течением времени», — говорится в сообщении.

Таким образом, Yum! Brands полностью ушла из России, продав в прошлом году сеть пиццерий Pizza Hut.

Yum! Brands назвала «Смарт Сервис ЛТД», которое по франшизе управляло 41 заведением KFC в Ижевске, покупателем ресторанов в России в конце октября. По данным СПАРК, «Смарт Сервис ЛТД» принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову — владельцам ГК «Фуд-сервис».

В начале марта прошлого года Yum! Brands сообщила о приостановке работы принадлежащих ей ресторанов KFC и Pizza Hut в России, а также о прекращении инвестиций и развития в стране.

Американская компания закрыла собственные рестораны KFC в России и договорилась о закрытии российских Pizza Hut с его главным франчайзи — польским холдингом Amrest. Эта компания также объявила о приостановке работы своих ресторанов KFC в России.

В июне Amrest продал франшизу Pizza Hut в России компании «Ной-М», которую основали топ-менеджеры ресторанной группы «Ростик». После этого сеть Pizza Hut в Петербурге сменила название на «Пицца Н». В феврале этого года Amrest продал сеть KFC компании «Альмира».