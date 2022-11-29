Вместо игрушек в детском меню «Вкусно — и точка» будут развивающие книжки. Летом гендиректор сети говорил РБК о сложностях с лицензиями на выпуск игрушек по мотивам популярных мультфильмов: снимали их в недружественных странах

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» с 12 декабря начнет продавать детские наборы с сюрпризом — «Кидс Комбо», сообщили РБК в пресс-службе сети.

«С 12 декабря они будут доступны для заказа в точках сети в Новокузнецке, Новосибирске, Бердске, Барнауле, а также Томске, Кемерове и Красноярске», — сообщила компания.

Продажу детских наборов в ресторанах по всей России компания обещает организовать до конца января 2023-го.

В состав «Кидс Комбо» войдут наггетсы, сырные снеки, классические бургеры, салат, морковные палочки и яблочные дольки, а также напиток по выбору — молочный коктейль, яблочный или апельсиновый сок, можно будет выбрать также другой прохладительный напиток из основного меню.

«В качестве подарка в наборы «Кидс Комбо» войдут 14 эксклюзивных книг от издательства CLEVER с разнообразными головоломками и лабиринтами», — сообщила компания, подчеркнув, что такие книги способствуют развитию памяти, логики и внимания ребенка. Книгу можно будет выбрать при покупке набора, а со временем можно будет собрать «целую коллекцию», обещает «Вкусно — и точка».

«Макдоналдс» закрыл все свои российские рестораны в марте, а позже принял решение их продать. Покупателем сети ресторанов выступил предприниматель Александр Говор, который в тот момент развивал несколько ресторанов «Макдоналдс» в Сибири. Сеть ресторанов стала называться «Вкусно — и точка», а ее юрлицо сменило название с ООО «Макдоналдс» на ООО «Системы ПБО».

О том, что в меню «Вкусно — и точка» появятся аналоги «Хэппи Мил» — детского обеда с игрушкой, еще летом говорил РБК гендиректор сети Олег Пароев. По его словам, заключать договор франшизы на использование образов героев мультиков сейчас непросто, поскольку картины, как правило, производились в недружественных странах. «Но даже при этом у нас есть план, как мы порадуем наших маленьких гостей и сможем снова очень скоро продавать наборы с игрушками», — обещал тогда Пароев.