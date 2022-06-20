«Биг Тейсти» вернется в меню «Вкусно и точка» под новым названием
«Биг Тейсти» вернется в меню «Вкусно и точка» (экс-McDonald's) под новым названием и с измененным рецептом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе сети ресторанов.
«Мы не можем использовать в меню названия «Биг Тейсти», поэтому мы представим его аналог «Биг Спешл» 25 июня в Москве и Московской области», — сообщили представители «Вкусно и точка».
В ресторане добавили, что сейчас в разработке также находятся новые рецепты «Биг Мака» и «Макфлурри».
Первый ресторан «Вкусно и точка» открылся вместо «Макдоналдса» в День России 12 июня на Пушкинской площади. В Москве и области до конца июня планируют открыть около 200 точек.
В обновленном меню представлены бургеры «Гранд», «Двойной Гранд» и «Гранд Де Люкс», «Двойной чизбургер», «Фиш Бургер», «Чикен Премьер», а также наггетсы, стрипсы и куриные крылышки. Из десертов клиентам пока доступны пирожок с вишней, мороженое, в том числе вафельный рожок, молочный коктейль, яблочное пюре.
Также гендиректор «Вкусно и точка» Олег Пароев заявил, что Coca-Cola могут заменить другим напитком. Сейчас разыгрывается тендер на новый напиток. В нем участвуют большое количество компаний, включая бутилировщика Coca-Cola, Pepsi и «Черноголовки».
В то же время Пароев ранее говорил, что некоторых позиций из прежнего меню, например «Биг Мак» и «Макфлурри», в новой сети предлагать не будут из-за устойчивой ассоциации с брендом «Макдоналдс».
Сеть «Макдоналдс» приостановила работу в России 9 марта, а 16 мая стало известно о продаже бизнеса.