В этом году на рынок общепита вернется популярная в 2000-х сеть фастфуда Rostic's, которая заменит уходящую из России сеть KFC. О ребрендинге, планах по развитию и изменениях в меню — новый владелец бизнеса KFC и Rostic's в России

Константин Котов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В середине апреля 2023 года владелец бренда популярной сети фастфуда KFC — американская компания Yum! Brands — объявила о закрытии сделки по продаже своего бизнеса в России. Покупателем стал один из местных партнеров Yum! Brands, открывавший в России ее заведения на условиях франчайзинга, — компания «Смарт Сервис». Она на паритетных началах принадлежит бизнесменам из Удмуртии — Константину Котову и Андрею Осколкову (известен также как совладелец агрохолдинга «Комос групп», выпускающий молочные продукты под брендом «Село Зеленое»). Партнеры развивают по франшизе около 40 ресторанов KFC в Удмуртии, Кировской области, Татарстане, Пермском крае, операционным управлением ресторанным бизнесом занимается Котов.

В результате сделки «Смарт Сервис» приобрела 100% компании «Юнирест» — российского юрлица корпорации, которому принадлежит мастер-франшиза на бренд KFC в России, а также 66 корпоративных ресторанов, работавших в Москве, Московской области и Ханты-Мансийском автономном округе. По условиям договора новый владелец получил в собственность не только эти 66 ресторанов KFC, но также права на мастер-франшизу, операционную систему и торговую марку Rostic’s. Сеть ресторанов фастфуда под этим брендом, специализировавшаяся на блюдах из курицы, существовала в России до прихода на этот рынок Yum! Brands, которая выкупила ее рестораны и перевела под бренд KFC.

О деталях сделки по покупке бизнеса Yum! Brands, перезапуске ресторанов под брендом Rostic’s, изменениях в меню и стратегии развития Константин Котов рассказал в интервью РБК.

О закрытии сделки с Yum! Brands

О покупке российского бизнеса Yum! Brands Котов рассказал всего спустя несколько часов после закрытия сделки с вице-президентом американской корпорации: «Вы сейчас меня поймали с переговоров и поздравлений: «Константин, мы вам только что передали компанию», — радуется бизнесмен. — Сделка согласована правкомиссией, подписана всеми сторонами и заверена нотариусом. Договор купли-продажи состоялся», — отметил Котов.

Обсуждение сделки с Yum! Brands началось в июле 2022 года, вспоминает Котов. Вступить в переговоры предложили представители самой американской корпорации, утверждает бизнесмен: «У Yum! Brands в России было 22 партнера, которые занимались развитием KFC на своих территориях. Это достаточно узкий круг людей, которые прекрасно друг друга знают. Не могу сказать, почему выбор был в нашу пользу, возможно, были какие-то другие претенденты, но эта информация для нас недоступна. Но предложение о том, чтобы вступить в переговоры, поступило от самой Yum! Brands через их представителей».

В конце декабря сделку одобрили российские власти — подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. «Правкомиссия была в конце декабря, потом выписка из протокола правкомиссии, потом завершающая фаза переговоров и оплата. Получив разрешение на сделку, мы уплатили 10% в бюджет (по утвержденным Минфином правилам, иностранные компании при продаже российских активов должны уплачивать не менее 10% от половины рыночной стоимости российских активов в бюджет. — РБК)», — говорит бизнесмен. «Право обратного выкупа остается на усмотрение сторон», — добавил Котов, отвечая на вопрос, предусматривает ли сделка опцион на обратный выкуп активов.

Сумму сделки Котов не раскрывает, но уточняет, что она была рыночной. «Символические суммы наше правительство не одобряет. Из того, что могу раскрыть, — цена фиксирована в рублях, а сумма состояла из оценки самого бизнеса и его перспектив. Определенную составляющую в формирование стоимости вносят наши обязательства по смене бренда, но в текущей ситуации, я считаю, цена адекватна рыночной», — отмечает Котов.

Константин Котов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

О возвращении бренда Rostic’s

Одним из условий Yum! Brands по передаче партнеру прав на сеть KFC в России был ее ребрендинг. Корпоративные рестораны KFC, принадлежавшие Yum! Brands, стоят закрытыми с марта 2022 года. «Сейчас эти рестораны смогут открыться, но уже под названием Rostic’s, с теми же коллективами и меню, которое будет синхронизировано с KFC», — отмечает собеседник РБК. О возможном возвращении бренда Rostic’s стало известно осенью 2022 года: в сентябре еще российское юрлицо Yum! Brands подало заявку на регистрацию товарного знака Rostic’s.

Первый ресторан Rostic’s на месте бывшего KFC в центре Москвы возле станции метро «Маяковская» откроется 25 апреля. Всего до конца лета 2023 года под бренд Rostiс’s должно перейти около ста ресторанов KFC, анонсирует Котов.

Что такое «Ростик'c» Сеть ресторанов быстрого питания «Ростик'c» существовала в России с 1993 по 2012 год (тогда название писалось кириллицей). Создатель бренда — ресторатор, потомок русских эмигрантов и уроженец Венесуэлы Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко. Основанная им корпорация «Ростик Групп» управляет компанией «Росинтер Ресторантс Холдинг», которая развивает сети «IL Патио», «Планета Суши», «Шикари», TGI Fridays, Costa Coffee. Открытый в 1993 году «Ростик’с» был первой российской сетью предприятий быстрого питания, но ориентировался на западные стандарты обслуживания и был похож на главного конкурента McDonald's — международную сеть KFC (Kentucky Fried Chicken; основана в 1930 году американским предпринимателем Харландом Сандерсом). Фирменным блюдом «Ростик’с», так же как и у KFC, были блюда из курицы в панировке, куриные наггетсы, бургеры и картофель фри. Впоследствии в меню появились также адаптированные для России блюда, например пельмени, пирожки и котлеты по-киевски. Но ресторан соответствовал стандартам западного фастфуда: быстрое обслуживание и низкие цены. Гендиректор «Ростик’с» Сергей Лысенков в 2004 году в интервью «Коммерсанту» обращал внимание, что бренд ассоциируется с западной компанией: «Персонал в фирменных фартуках и бейсболках, снующие уборщики, стандартная стойка и световые табло с наггетсами, сэндвичами и картофелем фри — картинка как из западного кино». На тот год сеть «Ростик’с» насчитывала около 50 ресторанов. В 2005 году «Ростик Групп» заключила с владельцем марки KFC — американской корпорацией Yum! Brands — соглашение о стратегическом партнерстве. Входящая в корпорацию «Ростик Групп» компания «Росинтер» стала российским франчайзи Yum! Brands, а рестораны «Ростик`с» были переименованы в «Ростик`с-KFC». По условиям соглашения «Росинтер» должен был открыть более 300 ресторанов «Ростик`с-KFC» в течение пяти лет. Но уже через год «Росинтер» продал Yum! Brands интеллектуальные права на бренд «Ростик`с» и связанную с ней интеллектуальную собственность за $15 млн, сообщал «Коммерсантъ». В соглашении было также предусмотрено, что через пять-семь лет американский партнер сможет выкупить и саму российскую сеть ресторанов. В 2011 году сеть была продана корпорации Yum! Brands, а рестораны до конца 2012 года переименованы в KFC.

Бренд Rostic’s уже известен потребителю, и задача, которая стоит перед новыми владельцами, — сделать переход ресторанов KFC под новые вывески «бесшовным», говорит Котов. Условия сделки также предусматривают, что в течение пяти месяцев ребрендинг должен пройти 41 ресторан KFC, который «Смарт Сервис» развивала в регионах. «Но мы ставим более амбициозную задачу — хотим, чтобы в три месяца все закончилось», — делится планами Котов.

Проведение ребрендинга новые владельцы планируют финансировать с оборота текущего бизнеса — это не потребует привлечения дополнительных средств, уверяет Котов: «Это не тот размер инвестиций, который нам нужно привлекать отдельно с рынка. Это все делается с оборота, с нашей нормы маржинальности, от которой мы могли бы отказаться на некоторый период времени».

«Как быстро мы переведем систему с одного бренда на другой и какими будут в будущем наши отношения, если Yum! Brands захочет вернуться [в Россию], — вопрос. Такая возможность не исключается, но она не является обязательной. Это будут чисто коммерческие отношения по управлению купленной нами сейчас сетью ресторанов, которые им нужно будет строить с нами заново», — добавляет предприниматель.

Фото: Андрей Любимов / РБК

О «соседстве» KFC и Rostic’s

Бренд KFC будет уходить с российского рынка постепенно: количество ресторанов, которое, согласно текущим оценкам Котова, перейдет под вывеску Rostic’s до конца 2023 года, составит около 10% от общего числа заведений сети в России.

Всего в стране более 1100 точек KFC, и на текущий момент это крупнейшая по количеству заведений сеть ресторанов фастфуда в России. Большинство заведений открывали на условиях франчайзинга местные партнеры Yum! Brands: у компании в России было 22 региональных партнера — в основном это средние бизнесы, которые управляют по 30–50 ресторанов. «Часть партнеров перешли еще из «Ростик’с». Мы все друг с другом так или иначе знакомы, у нас есть общие мероприятия, соседние регионы часто коммуницируют между собой и делятся опытом, с некоторыми людьми мы даже дружим», — рассказывает Котов. Крупнейшим франчайзи по количеству ресторанов KFC Котов называет ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» (принадлежит ВТБ и группе инвесторов, в числе которых — арабский фонд Al Nahdha Investment и инвестиционная Marathon Group) — эта компания развивает более 350 ресторанов.

Договор франшизы предполагает, что партнеры, у которых с Yum! Brands было заключено соглашение на использование бренда, могут продолжать работу под вывеской KFC до истечения срока его действия. У большинства партнеров соглашения были заключены на десять лет, но в разное время: «Не бывает такого, чтобы кто-то открыл сразу 40 ресторанов, все заходят постепенно и выходить будут также постепенно», — указывает Котов.

Об изменениях российские партнеры Yum! Brands были предупреждены еще месяц назад, говорит Котов: «У нас есть традиция так называемых бизнес-завтраков с партнерами. Но этот бизнес-завтрак затянулся на два дня, включая два завтрака, два обеда и два ужина. Мы начали в KFC на «Маяковской» — это была презентация нашего нового формата».

Новый дизайн, по словам собеседника РБК, не сильно отличается от существующей версии: «Некоторые элементы дизайна интерьера обновлены, естественно, вывески меняются. Но сам ресторан для гостя должен сохранить свою аутентичность. То есть человек приходит и узнает, что он четко попал в бренд, который он любит, где у него знакомый вкус. Конечно, мы будем апгрейдить эти дизайны, но в данный момент мы стараемся не ломать матрицу. Поэтому текущие интерьеры Rostiс’s очень похожи на KFC».

Что изменится в меню Меню Rostic’s и KFC абсолютно идентичны, за исключением двух названий, закрепленных за Yum! Brands, — «Твистер» и «Боксмастер», — их прошедшие ребрендинг рестораны не смогут использовать. «Твистер» будет называться «Шеф-ролл», а «Боксмастер» — «Ростмастер», рассказывает Котов. «Все остальное, что вы видите в меню, — это абсолютно одинаковые названия по такой же цене. И вы, как гость, не должны почувствовать дискомфорта, приходя в ресторан. Если вы находитесь в каком-то городе, где уже нет KFC, но есть Rostic’s, у вас просто будет по геолокации загружаться Rostic's, все будет то же самое». Трудностей с поставками продуктов для новой сети Котов не видит, но отмечает подорожание ряда позиций у поставщиков. «Картофель фри подорожал в два раза, хотя он российский. Каких-то продуктов стало меньше на рынке. Heinz подорожал почему-то, томатов стало меньше. Но сами базовые продукты — курица, булочка, лепешка, салатный лист — это все локализовано здесь, в России. По напиткам то же самое, чай, кофе и газировка производятся в России. Мы не ожидаем, что будут какие-то проблемы с этим. В 2022 году все цепочки поставок были перестроены нашими поставщиками, где это было необходимо».

Конкуренции между двумя брендами KFC и Rostic’s в России не будет, так как речь идет о трансформации одного бренда в другой, уверяет Котов. «Поскольку управление будет вести одна команда, мы строим единую маркетинговую политику так, чтобы не конкурировать друг с другом». Цены на меню в ресторанах будут одинаковыми, обещает предприниматель.

«Наша основная задача — создать людям как можно меньше дискомфорта в том, чтобы они знакомились с брендом. То есть они должны просто погрузиться в тот же мир, который у них был всегда. Наш новый логотип вполне отвечает этим ощущениям. Буква R, как Rostic’s, красные контурные рамки вместо полосок, белый и черный цвета — вполне в рамках преемственности. Ну, появилась красная надпись сверху, не более того».

Константин Котов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Об отношениях с франчайзи

У нового владельца мастер-франшизы KFC в России сохраняются обязательства перед Yum! Brands поддерживать остающиеся в России рестораны под этим брендом в плане обслуживания, стандартов и бюджета, который они собирают с маркетинга, отмечает Котов. «Как вы знаете, партнеры платят роялти, маркетинговые платежи и еще ряд небольших платежей. И мы обязаны отчитываться перед Yum! Brands за взносы их партнеров. Расторгнуть этот договор, если мы ничего не нарушаем, невозможно, он сохранит действие. Поэтому мы рассчитываем продолжить отношения с Yum! Brands и в будущем», — говорит бизнесмен.

Компания будет «полностью поддерживать» своих партнеров, которые продолжают работать под брендом KFC. «Но для нас все-таки было бы комфортнее поддерживать один бренд, чем два, поэтому будем стремиться переходить к одному бренду. И будем прилагать усилия для того, чтобы все партнеры нас поддержали», — добавляет Котов.

Чем недовольны франчайзи В январе стало известно, что ряд франчайзи KFC в России попросили правительство приостановить сделку по продаже российского бизнеса Yum! Brands компании «Смарт Сервис». Партнеры были недовольны тем, что с ними не обсуждали изменение условий работы, рассказывал «РИА Новости» омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов: «Им объявили, что они будут платить те же 11% роялти и маркетинга, но уже за «Ростик’с», а не за KFC. Но... KFC — мировой бренд с 99% узнаваемостью в России, о «Ростик’с» же помнят порядка 20% населения страны», — добавлял Миронов.

По мере истечения срока действия франчайзинговых договоров независимые владельцы ресторанов KFC должны будут искать новые бренды. «Основная проблема KFC в том, что в России сейчас вы можете управлять брендом, но не можете развиваться в нем. То есть даже имея новые локации и земельные участки, строя там рестораны и драйвы, даже если у вас десятилетний договор, вы не сможете открывать новые рестораны под брендом KFC», — говорит предприниматель.

Основной пик открытий новых ресторанов KFC в России пришелся на последние пять лет — между 2018 и 2022 годами, вспоминает Котов. Бизнесмен предполагает, что с 2028 года рестораны KFC начнут массово переходить под новые бренды. С рядом партнеров у компании «Смарт Сервис» уже прошли предварительные обсуждения. «Но это не какие-то договоренности, которые зафиксированы на бумаге в виде документов», — добавляет Котов.

Интерес к бренду Rostic's проявляют в первую очередь те франчайзи, у которых есть планы и площадки для развития, отмечает Котов. У компании «Смарт Сервис» предусмотрены программы, которые будут помогать партнерам с ребрендингом. «У нас есть определенная экспертиза, которую мы накопили, пока готовились к смене бренда наших корпоративных ресторанов, — где заказать вывески, как смонтировать, как сделать быстрее и немножко дешевле при том же качестве. Плюс компенсация затрат по ребрендингу — это наша корпоративная ответственность», — рассказывает предприниматель.

Константин Котов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Коммерческие условия договора франшизы — так называемый договор коммерческой концессии, как и размеры роялти (платеж, который покупатель франшизы регулярно выплачивает компании за то, что пользуется ее брендом), — у Rostic’s будут такие же, как были у KFC. «Мы не настроены что-то менять стратегически. Есть какие-то отдельные ситуации, когда партнеру нужно помочь с развитием, — сложный регион или большие инвестиции. Но так же как было у KFC, это индивидуальный подход, а базово все условия сохраняются», — говорит Котов.

Уменьшение маркетинговых платежей приведет к снижению продаж, объясняет свою позицию бизнесмен: «Если мы уменьшаем сборы по маркетингу, у нас будет меньше возможностей для поддержки бренда, вы видите меньше рекламы. Меньше рекламы — меньше людей приходит в ресторан. Модель начинает падать, а потом к нам приходят и спрашивают, почему продажи падают. А потому что вы не доплачиваете за то, чтобы мы могли вас чаще по телевизору показывать или ваша реклама чаще всплывала в окошке по цифровым каналам. Лучше отчислять больший процент с большого оборота или отчислять меньший процент, но тогда оборот будет падать?»

О новой модели развития в регионах

Одной из стратегических идей для масштабирования бизнеса станет развитие новых форматов ресторанов Rostic’s в отдаленных регионах, говорит Котов. Сейчас у KFC более 1 тыс. ресторанов, но почти сопоставимая количеству их посетителей аудитория «не может получить наши рестораны в доступе 10–15 минут ходьбы», отмечает предприниматель.

«Мы видим потенциал открыть за пять лет около 1 тыс. ресторанов», — делится планами предприниматель.

Как уточнил Котов, Rostic’s может зайти в средние и малые города или даже в поселки городского типа с населением до 30–40 тыс. человек. Это может быть в Московской области или в массе других городов, где еще не было KFC, добавляет собеседник РБК. Но планов по заходу в новые регионы, например в Крым, у компании пока нет.

Для реализации этой идеи, по словам Котова, нужно придумать форматы, которые были бы экономически выгодны для действующих франчайзи, потому что «нужно открывать ресторан, чтобы он зарабатывал». Но это не всегда просто, если у ресторана небольшое количество транзакций или низкий оборот, — в этом случае модель должна работать по-другому, уточняет Котов.

Если в отдаленном регионе не открыть большой ресторан «на 700 кв. м, как на «Маяковской», или стандартный ресторан на 250–300 кв. м, а открыть небольшой — на 150 кв. м, — все сработает, уверен собеседник РБК. Для этого придется отказаться от части оборудования, уменьшить инвестиции в интерьер, площадь кухни и зала и сократить меню, приводит он пример: «Мы могли бы отказаться от чего-то, что важно для Москвы или любого города-миллионника, но что было бы не очень значимо для небольшого города. Предположим, бургеры, стрипсы, крылья и картофель фри останутся, но не будет, например, куриных ножек». По словам Котова, даже если что-то убрать, узнаваемость бренда сохранится.

В больших городах поход в KFC сегодня, а завтра в Rostic's — это быстрый перекус, но для людей в регионах это может быть и настоящим событием, указывает Котов. «Где-то это место встречи и проведения времени, а где-то это эмоции для того, чтобы девочка с мальчиком встретились, а где-то друзья собрались, у них бесплатный Wi-Fi в ресторане», — приводит пример бизнесмен. В некоторых населенных пунктах, где нет другой «современной и модной точки из телевизора», KFC или Rostic's станут местом притяжения — «там тусово, есть музыка и есть вкус», отметил он. «Люди специально ждут выходных, чтобы сходить в наши рестораны с семьями и друзьями», — говорит Котов. Это заметно по выручке — в субботу она может быть вдвое выше, чем в понедельник.

В то же время новые форматы ресторанов должны быть доступны с точки зрения логистики снабжения продуктами. «У нас по России идет централизованная доставка продуктов под каждый ресторан по заказу, — объясняет Котов. — Поэтому мы с нашим логистическим партнером должны построить пути доставки этих продуктов питания до ресторанов в малых городах». В отдаленных регионах это может повлиять на цены, признает Котов: «Если рестораны будут расположены далеко и добираться до них будет неудобно, цены могут отличаться плюс-минус на 5–10%».

Что касается различий в меню, они есть и сейчас в зависимости от региона. Например, в Татарстане, где преобладает мусульманское население, в меню KFC есть халяль и нет пива — это планируется сохранить из уважения к религиям, уточнил Котов. «Кое-где нет молочных коктейлей, если это формат smart box (ресторан с небольшим залом 120–150 кв. м). Может не быть кобы — это мясо на кости, потому что нет определенного типа оборудования, которое их изготавливает», — говорит Котов. Но он уверяет, что это «небольшие отличия, которые гость не замечает».

Константин Котов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Про покупку российского бизнеса польского франчайзи KFC

Помимо 66 ресторанов Yum! Brands компания «Смарт Сервис» претендует на покупку российских ресторанов еще одного иностранного франчайзи KFC — польского холдинга Amrest. В марте 2022 года Amrest вслед за Yum! Brands объявил о временной приостановке деятельности в России. Компания управляла по франшизе 215 ресторанами KFC в России. В мае источники «Коммерсанта» сообщали, что польский холдинг пытался продать российское подразделение, управляющее 267 заведениями Pizza Hut и KFC, инвестфонду «ВТБ Капитал», но сделка не состоялась.

В декабре 2022 года Amrest объявил о намерении продать франшизу на 215 ресторанов KFC в России местной компании — ООО «Альмира». Компания рассчитывала получить за сделку не менее €100 млн, говорилось в сообщении. Но эту сделку не согласовала корпорация Yum! Brands: в феврале 2023 года ее дочерняя компания в России «Юнирест» (бывшая «Ям Ресторантс Раша») воспользовалась правом отказа и назначила нового покупателя — компанию «Смарт Сервис». После этого холдинг Amrest расторг договор купли-продажи с ООО «Альмира» и заключил новый со «Смарт Сервис ЛТД» на тех же условиях.

По словам Константина Котова, на сегодняшний день вопрос сделки с Amrest «никак не закрыт». «У меня нет комментариев, поскольку сделка не закрыта», — сказал бизнесмен.

Семь фактов про Константина Котова Родился 19 августа 1972 года в Ижевске, Удмуртская Республика. В 1989–1993 годах учился в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте, а в 1993–1996 годах — в Ижевском государственном техническом университете им. М.Т. Калашникова по специальности «экономика и управление на предприятии». В 1995 году учредил и возглавил ООО «Медицинские технологии» (занималось импортом, продажей и сервисом медоборудования и развивало розничную сеть аптек). В 2002-м открыл первое кафе «МигМаг» в Ижевске. С 2004 года по настоящий день более 20 ресторанных концепций и десятки сетевых и индивидуальных проектов. В 2004–2022 годах был учредителем и генеральным директором группы компаний «ФудСервис» (в 2023 году переименована в «Смарт Сервис»). В 2006-м вместе с партнером Андреем Осколковым стал франчайзи ресторанного холдинга «Росинтер» и начал открывать рестораны под брендом «Ростик'с», позднее KFC. Последние восемь лет основной фокус сосредоточен на развитии KFC. В 2010 и 2015 годах избирался депутатом Городской думы города Ижевска V и VI созывов от партии «Единая Россия». Занимал пост председателя постоянной комиссии городской думы по бюджету и финансам. В апреле 2023 года принадлежащая Котову и Осколкову компания «Смарт Сервис» закрыла сделку по покупке бизнеса Yum! Brands в России.

Об интересе к ресторанному бизнесу

Интерес к развитию индустрии общественного питания у Котова — семейный: «Мама была руководителем общественного питания самого крупного предприятия города Ижевска — завода «Ижмаш». Весь город состоял когда-то из «Ижмаша» (с 2013 года — «Концерн Калашников», входит в группу «Калашников». — РБК)», — вспоминает бизнесмен. Обеспечением питания на предприятии, по его словам, занималось целое четырехэтажное здание. «В детстве я бегал по этим цехам и фабрикам — понятия «фастфуд» они не имели, но понятие «общественное питание» тогда было известно», — вспоминает Котов.

Константин Котов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В 1989 году Котов уехал учиться в Петербург. «Потом занимался различными бизнесами, как и многие предприниматели в начале 1990-х годов, — «купи-продай», даже организовал сеть аптек. А в 2002 году открыл первое кафе», — вспоминает предприниматель. В Ижевске в начале 2000-х не было McDonald’s, Burger King тогда в принципе никто не знал, поэтому был альтернативный путь придумать что-то свое, рассказывает Котов: «У меня появился свой ресторан-бургерная — название должно было быть быстрым и волшебным, получился «МигМаг».

Опыт и знания «людей из советского общепита» многое дали на этапе становления, отмечает Котов: «В СССР никто не знал про операционки и системы контроля, но там была своя система — она была огромная и работала, кормила сотни тысяч людей в день. Наш 41 ресторан сейчас кормит около 3 млн гостей в год, а сколько KFC кормит в год — надо умножить примерно на 25».

Желания развивать бизнес «было хоть отбавляй», но экспертизы и знаний тем не менее не хватало, признает Котов. «Я поехал в офис McDonald’s на Тверской и попытался приобрести у них франшизу, но региональных франшиз они тогда, в 2006 году, не продавали». Предприниматель обратился в компанию «Росинтер», которая предложила ему франшизу сети «Ростик’c». «Так мы оказались в семье «Ростик’c», — рассказывает Котов. Помимо этого, у компании были франшизы и других ресторанов «Росинтера» — сети «Il Патио», «Планета Суши», а также собственные ресторанные концепции — пивные рестораны и кофейни Coffee Black.

Котов объясняет, что компании было интересно приобрести франшизу бренда-альтернативы McDonald’s, чтобы развивать его в тех регионах, где McDonald’s не было. «А когда KFC пришел в Россию, мы, как партнеры «Ростик'с», перешли в большую семью Yum! Brands. А сегодня мы снова стали Rostic’s».