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Владелец «Меги» отказал рестораторам в льготах по аренде из-за вируса

Ресторанам, находящихся в торговых центрах «Мега», пока не удалось убедить их владельца в послаблениях по аренде. Позиция «Меги»: вызванное эпидемией вируса снижение трафика — риск для обеих сторон договора
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Группа Ingka — владелец торговых центров «МЕГА» и магазинов IKEA — отказывает арендаторам в пересмотре условий аренды, потому что не видит для этого причин, следует из письма менеджера по аренде категории «Кафе и рестораны» Ingka Centers Russia в ответ на такую просьбу одного из рестораторов (письмо есть в распоряжении РБК).

Письмо подобного содержания получил и основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов. Один из ресторанов сети находится в ТЦ «Мега Теплый Стан». «Мега» пустая, но мы должны платить аренду, сервисные и маркетинговые платежи», — объясняет Миронов.

«Мега» — это только один из примеров, большинство арендодателей-владельцев крупнейших торгцентров не идут навстречу просьбам арендаторов об арендных каникулах или пересмотре условий оплаты, констатирует Миронов. Рестораны сети представлены также в ТРЦ «Ривьера», «Кунцево Плаза», «Каширская Плаза», бизнес-парке «Румянцево», «Афимолл Сити» и «Vegas Кунцево». Со всеми владельцами ТЦ в данный момент, по словам Миронова, идут переговоры.

Из-за пандемии коронавируса и введения режима повышенной готовности в Москве, который признан властями обстоятельством непреодолимой силы, выручка рестораторов еще на прошлой неделе снизилась от 30 до 90%, приводили оценку ресторатора Алексея Васильчука «Ведомости».

Рестораны не могут даже временно закрыться, потому что обязаны платить полную аренду за закрытое помещение, иначе администрация торгового центра заставит платить штрафы, заберет оборудование и мебель», рассказывает Миронов.

О повсеместных трудностях с пересмотром арендных договоров в торговых центрах говорит и владелец сети «Чайхона № 1» Тимур Ланский. «Часть вопросов с персоналом можно решить уменьшением смен, есть ожидания поддержки со стороны государства по налоговым выплатам, но арендодатели заняли «страусиную» позицию и будто не видят никаких проблем», — констатирует Ланский.

«Чайхона № 1» также представлена в ТЦ «Мега Теплый стан» и других московских торговых центрах. По мнению Ланского, лучшим вариантом в текущей ситуации были бы арендные каникулы, кроме того, помочь отрасли мог бы переход полностью на процент от выручки.

Многие рестораторы готовы поддерживать операционную деятельность, перестроившись в основном на работу для доставки готовой продукции. Одну из таких мер предлагал и крупнейший российский оператор фаст-фуда «Макдоналдс», предоставивший свои планы безопасного обслуживания руководителям нескольких городов и регионов.

Рестораторы считают, что для того чтобы торговые центры пошли на встречу бизнесу, городские власти должны выдавать документы о том, что текущая ситуация признана форс мажором. Но пока чиновники, по словам Ланского, отказывает в выдаче таких бумаг. В свою очередь, кредитные организации должны дать послабления и владельцам ТЦ, добавляет владелец «Чайхоны № 1».

Какова позиция владельца «Меги»

Деятельность Ingka Centres и деятельность торгового центра «Мега» не приостановлена или прекращена на данный момент, указано в письмо рестораторам менеджера Ingka. Значит, оснований для изменения размера арендной платы, а также для отказа от исполнения других обязательств по договору аренды, в настоящее время нет.

Снижение посещаемости или, наоборот, ее повышение «не является основанием для изменения договора аренды, согласно которому каждая сторона несет предпринимательские риски», — говорится в письме. Там же указано, что в будущем, после оценки влияния ситуации, компания рассмотрит возможность предоставления дополнительных льгот.

Оценивать посещаемость центров и другие возможные последствия пандемии рано, потому что с момента введения профилактических мер прошло немного времени, сообщили РБК в пресс-службе Ingka Centres в России. Компания наблюдает рост трафика в гипермаркеты и магазины предметов первой необходимости, при этом в российском офисе Ingka Centres признали общее снижение трафика, отметив, что около 40% арендаторов сети «Мега» обратились с вопросами о пересмотре условий.

«Мы готовы рассмотреть каждый запрос индивидуально в зависимости от периода и потерь конкретного арендатора. Те из наших партнеров, которые закрыли помещения в соответствии с распоряжениями органов власти, освобождены от арендной платы и сервисного сбора на время закрытия», — уточнил представитель Ingka Centres.

Собственники торговых центров тоже просят о поддержке: во вторник, 24 марта, они обратились к премьеру Михаилу Мишустину, утверждая, что без госсподдержки возникнет риск дефолта перед банками на сумму 1 трлн руб. Письмо подписано Российским советом торговых центров, в который входит и Ingka Centres.

Проблемы участников всего потребительского рынка также обсуждались во вторник, 24 марта, на совещании в Минпромторге, рассказали три участника встречи. По их словам, по итогам совещания бизнесу было предложено сформировать свои предложения по поддержке.

Сколько платят рестораторы торговым центрам

Арендные расходы операторов рынка общественного питания складываются из стоимости аренды, оплаты операционных расходов и маркетинговых платежей. Иногда последние уже включены в саму ставку аренды

В коммерчески успешных торговых центрах Москвы с высокими показателями трафика и оборота стоимость арены, по данным консалтинговой компании CBRE, составляет:

  • для ресторанов и кафе: 40-85 тыс. руб. с 1 кв. м в год + 10-20% с товарооборота;
  • на фудкорте: 50-200 тыс. руб. с 1 кв. м. в год + 12-20% с товарооборота.

Операционные расходы оцениваются в 13-15 тыс. руб. с 1 кв. м в год.

Автор: Анна Левинская
Теги: рестораны, "МЕГА", «ИКЕА», аренда
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