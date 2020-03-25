Владелец «Меги» отказал рестораторам в льготах по аренде из-за вируса

Ресторанам, находящихся в торговых центрах «Мега», пока не удалось убедить их владельца в послаблениях по аренде. Позиция «Меги»: вызванное эпидемией вируса снижение трафика — риск для обеих сторон договора

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Группа Ingka — владелец торговых центров «МЕГА» и магазинов IKEA — отказывает арендаторам в пересмотре условий аренды, потому что не видит для этого причин, следует из письма менеджера по аренде категории «Кафе и рестораны» Ingka Centers Russia в ответ на такую просьбу одного из рестораторов (письмо есть в распоряжении РБК).

Письмо подобного содержания получил и основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов. Один из ресторанов сети находится в ТЦ «Мега Теплый Стан». «Мега» пустая, но мы должны платить аренду, сервисные и маркетинговые платежи», — объясняет Миронов.

«Мега» — это только один из примеров, большинство арендодателей-владельцев крупнейших торгцентров не идут навстречу просьбам арендаторов об арендных каникулах или пересмотре условий оплаты, констатирует Миронов. Рестораны сети представлены также в ТРЦ «Ривьера», «Кунцево Плаза», «Каширская Плаза», бизнес-парке «Румянцево», «Афимолл Сити» и «Vegas Кунцево». Со всеми владельцами ТЦ в данный момент, по словам Миронова, идут переговоры.

Из-за пандемии коронавируса и введения режима повышенной готовности в Москве, который признан властями обстоятельством непреодолимой силы, выручка рестораторов еще на прошлой неделе снизилась от 30 до 90%, приводили оценку ресторатора Алексея Васильчука «Ведомости».

Рестораны не могут даже временно закрыться, потому что обязаны платить полную аренду за закрытое помещение, иначе администрация торгового центра заставит платить штрафы, заберет оборудование и мебель», рассказывает Миронов.