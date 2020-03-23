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«Макдоналдс» предоставил главам регионов схему обслуживания при карантине

«Макдоналдс» направил российским властям свой план — как намерен обслуживать клиентов в случае введения карантина. В условиях снижения трафика компания хочет сохранить возможность работы не только на доставку
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Макдоналдс» подготовил стратегию безопасного обслуживания потребителей без закрытия точек фастфуда на случай введения режима карантина из-за распространения вируса COVID-19 в российских регионах.

Описание схемы работы «в случае принятия решения о введении полного карантина» направлено, в частности, на имя губернатора Самарской области Дмитрия Азарова (есть в распоряжении РБК). Представитель «Макдоналдс» в России Елизавета Новикова подтвердила подлинность письма. Компания направила такие обращения еще в восемь регионов и городов: Москву и Московскую область, Пермь, Тулу, Пензу, Республику Татарстан, Оренбургскую и Липецкую области. РБК направил запросы в аппарат губернатора Самарской области и пресс-службу мэра Москвы.

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В письме корпорация подчеркивает, что соблюдает все требования безопасности и постоянно вводит новые меры, чтобы обеспечить благополучие посетителей и сотрудников, а также указывает, что «с распространением нового коронавируса индустрия общественного питания находится в сложных условиях».

Как может работать «Макдоналдс» на время карантина

  • Обеденный зал ресторана закрыт, обслуживание только навынос. Потребитель делает выбор через киоск самообслуживания, проводит безналичную оплату и забирает заказ из специальной бесконтактной зоны выдачи.
  • Клиент использует окна «МакАвто», сотрудник принимает заказ удаленно, используя гарнитуру. Предпочтительна безналичная оплата, но, если она невозможна, кассир работает в перчатках.
  • Потребитель использует окно торговли «МакЭкспресс»; последовательность заказа и выдачи такая же, как и в «Макавто».
  • Обслуживание на кассах входной группы ресторана, посадочные места закрыты. Когда заказ готов, сотрудник из команды выдачи ставит заказ на участок выдачи и отходит на безопасное расстояние.
  • Во временно закрытом ТЦ, по согласованию с его администрацией, предприятие предоставляет сервис доставки.

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Как объяснила представитель «Макдоналдс», такие форматы получения продукции нетипичны для ресторана и не предполагают использование помещений потребителями. Однако в случае закрытия точек компания приложит все усилия, чтобы гарантировать сохранение рабочих мест и сейчас прорабатывает другие меры поддержки.

Ранее московские рестораторы сообщили, что на фоне распространения коронавируса прекратят обслуживать клиентов в своих залах с 18 марта и перейдут в режим доставки еды, а также попросили поддержать отрасль, чтобы не допустить массового закрытия предприятий.

«Мы стараемся сделать все возможное, чтобы этот кризис минимально отразился на наших сотрудниках», — заявил представитель «Макдоналдс». Сейчас, по данным сети, на ее предприятиях в Москве работают 18 тыс. человек, а во всей России — 60 тыс.

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Поддерживая операционную деятельность, «Макдоналдс» сможет сохранять стабильные цены и обеспечивать бесперебойные поставки. Компания сообщила поставщикам, что в случае затруднений поставок она будет готова обсуждать меры поддержки их бизнеса. Почти 100% поставщиков российских ресторанов сети сегодня локализованы.

«Мы хотим сдержать рост цен и оставаться открытыми, несмотря на падение трафика в этот непростой период, чтобы у россиян было ощущение стабильности и возможность выбора», — объясняет Новикова. Точные данные о динамике снижения числа посещений компания не раскрывает. Ее доставка готовых блюд выросла в последние недели незначительно — на 5–10%. Как считают в компании, рост доставки возможен позже, а пока россияне готовят из тех припасов, которые скупили в магазинах.

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McDonald's в России

На конец января 2020 года «Макдоналдс» управлял более чем 700 ресторанами по всей стране. Финансовые результаты российского подразделения McDonald's Corp. не раскрывает. Выручка по РСБУ ООО «Макдоналдс», основной операционной компании сети, в 2018 году, по данным базы СПАРК составила 69,3 млрд руб., чистая прибыль — 4,4 млрд руб. Данных за 2019 год еще нет. С 1990 года McDonald’s, по собственным данным, инвестировал в российскую сеть около $2,5 млрд.

Автор: Анна Левинская
Теги: «Макдоналдс», коронавирус, Рестораны
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