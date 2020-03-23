«Макдоналдс» предоставил главам регионов схему обслуживания при карантине

«Макдоналдс» направил российским властям свой план — как намерен обслуживать клиентов в случае введения карантина. В условиях снижения трафика компания хочет сохранить возможность работы не только на доставку

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Макдоналдс» подготовил стратегию безопасного обслуживания потребителей без закрытия точек фастфуда на случай введения режима карантина из-за распространения вируса COVID-19 в российских регионах.

Описание схемы работы «в случае принятия решения о введении полного карантина» направлено, в частности, на имя губернатора Самарской области Дмитрия Азарова (есть в распоряжении РБК). Представитель «Макдоналдс» в России Елизавета Новикова подтвердила подлинность письма. Компания направила такие обращения еще в восемь регионов и городов: Москву и Московскую область, Пермь, Тулу, Пензу, Республику Татарстан, Оренбургскую и Липецкую области. РБК направил запросы в аппарат губернатора Самарской области и пресс-службу мэра Москвы.

В письме корпорация подчеркивает, что соблюдает все требования безопасности и постоянно вводит новые меры, чтобы обеспечить благополучие посетителей и сотрудников, а также указывает, что «с распространением нового коронавируса индустрия общественного питания находится в сложных условиях».