«Макдоналдс» предоставил главам регионов схему обслуживания при карантине

Как может работать «Макдоналдс» на время карантина
- Обеденный зал ресторана закрыт, обслуживание только навынос. Потребитель делает выбор через киоск самообслуживания, проводит безналичную оплату и забирает заказ из специальной бесконтактной зоны выдачи.
- Клиент использует окна «МакАвто», сотрудник принимает заказ удаленно, используя гарнитуру. Предпочтительна безналичная оплата, но, если она невозможна, кассир работает в перчатках.
- Потребитель использует окно торговли «МакЭкспресс»; последовательность заказа и выдачи такая же, как и в «Макавто».
- Обслуживание на кассах входной группы ресторана, посадочные места закрыты. Когда заказ готов, сотрудник из команды выдачи ставит заказ на участок выдачи и отходит на безопасное расстояние.
- Во временно закрытом ТЦ, по согласованию с его администрацией, предприятие предоставляет сервис доставки.
Как объяснила представитель «Макдоналдс», такие форматы получения продукции нетипичны для ресторана и не предполагают использование помещений потребителями. Однако в случае закрытия точек компания приложит все усилия, чтобы гарантировать сохранение рабочих мест и сейчас прорабатывает другие меры поддержки.
Ранее московские рестораторы сообщили, что на фоне распространения коронавируса прекратят обслуживать клиентов в своих залах с 18 марта и перейдут в режим доставки еды, а также попросили поддержать отрасль, чтобы не допустить массового закрытия предприятий.
«Мы стараемся сделать все возможное, чтобы этот кризис минимально отразился на наших сотрудниках», — заявил представитель «Макдоналдс». Сейчас, по данным сети, на ее предприятиях в Москве работают 18 тыс. человек, а во всей России — 60 тыс.
Поддерживая операционную деятельность, «Макдоналдс» сможет сохранять стабильные цены и обеспечивать бесперебойные поставки. Компания сообщила поставщикам, что в случае затруднений поставок она будет готова обсуждать меры поддержки их бизнеса. Почти 100% поставщиков российских ресторанов сети сегодня локализованы.
«Мы хотим сдержать рост цен и оставаться открытыми, несмотря на падение трафика в этот непростой период, чтобы у россиян было ощущение стабильности и возможность выбора», — объясняет Новикова. Точные данные о динамике снижения числа посещений компания не раскрывает. Ее доставка готовых блюд выросла в последние недели незначительно — на 5–10%. Как считают в компании, рост доставки возможен позже, а пока россияне готовят из тех припасов, которые скупили в магазинах.
На конец января 2020 года «Макдоналдс» управлял более чем 700 ресторанами по всей стране. Финансовые результаты российского подразделения McDonald's Corp. не раскрывает. Выручка по РСБУ ООО «Макдоналдс», основной операционной компании сети, в 2018 году, по данным базы СПАРК составила 69,3 млрд руб., чистая прибыль — 4,4 млрд руб. Данных за 2019 год еще нет. С 1990 года McDonald’s, по собственным данным, инвестировал в российскую сеть около $2,5 млрд.